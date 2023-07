Je tu někdo, kdo rozumí České národní bance? Kvíz o ceny

Protože jde o kvíz soutěžní, projdeme si pravidla. Jsou jednoduchá.

Níže najdete devět otázek. Začíná se zvolna, historií, ale rychle se dostaneme do současnosti. Když vám odpovídání půjde dobře, po zakliknutí odpovědi na poslední kvízovou otázku se objeví tajné heslo. Když ho pak do půlnoci 23. července 2023 odešlete na adresu soutez@penize.cz, automaticky se dostáváte do slosování o cenu. Je nachystaná pro deset z vás.

Výherce pak kontaktujeme do týdne. Ceny budou k vyzvednutí přímo v centrální bance v centru Prahy, Na Příkopě 28.

V jakém roce vznikla Česká národní banka? Zdroj: Česká národní banka V roce 1919 V roce 1945 V roce 1969, když se Československo stalo federací Česka a Slovenska V roce 1993

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Investujte a poleťte k moři Investujte bezpečněji. Zpravidla zajištěná nemovitostí s ročním výnosem až 13 %. Investujte a vydělejte si na dovolenou. Chci vědět více

Sdílejte článek, než ho smažem