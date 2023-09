Bez aplikace si připlatíte. Banky znevýhodní ověřovací SMS

Už pět větších bank se rozhodlo zavést poplatek za SMS s jednorázovým kódem, který klienti potřebují pro přihlášení do internetového bankovnictví nebo potvrzování v něm zadaných příkazů.

Jako první přišla s tímto poplatkem před mnoha lety UniCredit Bank, od letošního listopadu ho výrazně zdraží. V roce 2020 se přidala Raiffeisenbank, loni Česká spořitelna. Letos na podzim zavedou podobný poplatek také ČSOB s Monetou. Na druhou stranu Raiffeisenbank ho loni zrušila.

Banky se tím snaží důrazněji motivovat klienty, aby přešli na bezpečnější potvrzování prostřednictvím mobilní aplikace – tento způsob zůstává zdarma.

Další úrovní může být zrušení samotného internetového bankovnictví. Nová Partners Banka, která v ostrém provozu odstartuje v příštím roce, nabídne jenom mobilní aplikaci. S internetovým bankovnictvím už vůbec nepočítá a považuje ho za nebezpečné.

Poplatky za potvrzovací SMS v internetovém bankovnictví Air Bank bez poplatku Creditas bez poplatku Česká spořitelna 2,50 Kč (kromě klientů od 70 let věku) ČSOB od listopadu 2,50 Kč (kromě klientů od 65 let nebo mladších 18 let) Fio bez poplatku Komerční banka bez poplatku Max banka bez poplatku mBank bez poplatku Moneta od října 5 Kč (kromě klientů od 65 let věku) Raiffeisenbank bez poplatku (měla ho dva roky, ale už zrušila) Trinity Bank bez poplatku UniCredit Bank od listopadu 4 Kč za SMS + 400 Kč jednorázově za aktivaci (dosud 1,50 Kč + 200 Kč) Zdroj: Peníze.cz, informace z bank

Které banky mají poplatek za ověřovací SMS?

Jako první zavedla poplatek za potvrzovací SMS už před více než deseti lety UniCredit Bank. V současnosti (od roku 2017) účtuje 1,50 Kč za každou zprávu a 200 korun za úvodní aktivaci starého způsobu potvrzování.

Od letošního listopadu UniCredit výrazně zdraží. Za každé poslání takzvaného SMS klíče si strhne čtyři koruny. Jednorázový SMS kód potřebují klienti, kteří nevyužívají ověření přes mobilní aplikaci, když se přihlašují do internetového bankovnictví nebo v něm potvrzují platbu.

Jednorázový poplatek, který UniCredit vybírá při úvodním nastavení tohoto způsobu potvrzování, zdraží od listopadu až na dvojnásobek. Za „aktivaci SMS klíče“ si lidé připlatí 400 korun místo dosavadních 200 korun (mimo balíček v rámci konta je to 250 korun).

Urychlit přechod klientů na ověření přes mobilní RB Klíč se od září 2020 snažila Raiffeisenbank. Za každý měsíc, v němž se uživatel přihlásí na účet a zároveň na něm provede nějakou certifikovanou operaci (například zadá platbu nebo změní nastavení účtu) prostřednictvím jednorázové SMS, začala účtovat paušální poplatek 19 korun. Po dvou letech ho ale zrušila.

„Klienti, kteří si mohli nebo chtěli aktivovat RB klíč, už tak učinili. Klienti, kteří RB klíč nechtějí nebo ho mít nemohou (mají tlačítkový telefon), platili za SMS 19 korun, ale ani poplatek je nepřiměje k tomu, aby RB klíč začali využívat,“ řekla k tomu mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová loni v listopadu.

Anketa Jak potvrzujete platby v internetovém bankovnictví? jednorázovým SMS kódem mobilní aplikací (klíčem), ale aplikaci pro ovládání účtu jinak nepoužívám mobilní aplikací (klíčem), používám aplikaci i pro ovládání účtu internetové bankovnictví už nepoužívám, jen aplikaci v mobilu internetové ani mobilní bankovnictví vůbec nepoužívám

Od poloviny loňského roku zavedla poplatek 2,50 Kč za jednorázovou SMS Česká spořitelna, největší banka podle počtu klientů. Výjimka zůstala pro klienty od 70 let věku – ti mají SMS nadále zdarma. Poplatek se týká nejen autorizace platebních příkazů, ale také přihlášení do internetového bankovnictví nebo ověření online plateb kartou. Za potvrzení přes mobilní aplikaci George klíč se samozřejmě neplatí.

„Přechod klientů od SMS k potvrzování v aplikaci George klíč je zcela plynulý a nebyl zpoplatněním SMS výrazněji akcelerován. Aplikaci George klíč dnes využívají více než dva miliony z 2,4 milionů primárních klientů spořitelny. Týdne od SMS do George klíče přechází zhruba 1,5 tisíce klientů, nicméně navzdory pokračující migraci předpokládáme, že vždy budou desítky tisíc klientů, kteří budou i nadále potvrzovat skrze SMS, protože z různých důvodů nechtějí používat takzvané chytré telefony,“ říká mluvčí spořitelny Filip Hrubý.

Teď startuje další fáze změn: Česká spořitelna sloučí dvě dosud samostatné aplikace do jediné. George klíč začlení do hlavní bankovní aplikace George v mobilu. „Migrace klientů“ začala v září, proběhne postupně v několika vlnách. „Předpokládáme, že v březnu 2024 již bude naprostá většina současných uživatelů aplikace George klíč potvrzovat platby v mobilní aplikaci George,“ upřesňuje Hrubý.

„Každému klientovi dáme předem vědět zprávou v Georgi a e-mailem, že je čas na změnu. Na její dokončení budete mít týden. Budete potřebovat otisk prstu, sken obličeje, nebo šestimístný PIN, který máte nastavený v Georgi klíči,“ píše spořitelna klientům. Osloveným lidem se po přihlášení do mobilní aplikace otevře původce, který je celým procesem provede.

Klienti, kteří George v mobilu nemají a nechtějí platit za SMS, si ho budou muset aktivovat. Jinak než v mobilní aplikaci totiž George klíč k potvrzování plateb, pro přihlášení do internetového bankovnictví nebo použití Bank ID nebude fungovat. Alternativou zůstane zaslání potvrzující SMS, za které si ovšem spořitelna účtuje zmíněný poplatek 2,50 Kč (kromě klientů od 70 let).

Moneta Money Bank od letošního října zpoplatní SMS potřebné k potvrzení plateb nebo k přihlášení do internetového bankovnictví. Každé zaslání „mobilního klíče“ nově přijde na pět korun, dosud je bez poplatku. Výjimka zůstane pro klienty nad 65 let věku.

Jde na běžných účtech ušetřit? Ano! Vyberte si účet s výhodnějšími podmínkami a ušetřete až pár stovek měsíčně. Ať jste podnikatel, soukromá osoba nebo student. Chci ušetřit na poplatcích

Moneta loni v září oznámila klientům, že staré ověření přes jednorázové SMS kódy zruší bez náhrady. Původně to plánovala od loňského prosince, později termín posunula na letošní duben. Žádné výjimky oficiálně nepřipouštěla ani pro seniory, ani obecně pro klienty s tlačítkovým telefonem. Takové řešení by bylo dosud nejpřísnější mezi tuzemskými bankami. Bez aplikace v chytrém telefonu by klienti museli buď přejít k jiné bance, nebo zadávat platební příkazy na pobočce a výrazně si za to připlatit.

Teprve na poslední chvíli koncem letošního března Moneta oznámila, že do internetového bankovnictví bude nadále možné přihlašovat se i přes SMS. Ty už ale od října nebudou zdarma. „Mobilní klíče budou zpoplatněny po podepsání dohody o ponechání SMS autorizace v nové Internet Bance místo využití Smart Banky,“ píše Moneta v nových podmínkách, které začnou platit od října.

„Klienti, kteří aktuálně využívají pouze internetové bankovnictví, měli od letošního března možnost potvrdit, zdali chtějí i nadále používat k přihlašování mobilní klíč. K tomuto kroku byli vyzváni ihned po přihlášení se do své Internet Banky. Většina takovýchto klientů již dohodu podepsala a v takovém případě už nemusí nic potvrzovat,“ upřesňuje mluvčí Monety Zuzana Filipová.

Přihlášení přes aplikaci Smart banka zatím používá přibližně polovina všech uživatelů internetového bankovnictví Monety.

Také ČSOB od letošního 1. listopadu zavede poplatek za SMS pro potvrzení platby zadané v internetovém bankovnictví. Autorizace odchozí úhrady jednorázovým SMS klíčem a vstupním heslem přijde od listopadu na 2,50 Kč, dosud byla bez poplatku. Výjimku dostanou klienti od 65 let věku a překvapivě i klienti mladší 18 let – pro obě skupiny zůstanou SMS zdarma.

Komerční banka letos podobný poplatek zavést neplánuje, výhledově ho ale nevylučuje. „Jedná se o diskutované téma napříč celým trhem, tedy i u nás. Každopádně to v krátkém horizontu na zpoplatnění potvrzovací SMS u KB nevypadá. Situaci monitorujeme, bereme v úvahu zejména ty klienty, kteří nemají jinou možnost než potvrzovací SMS. Na druhou stranu je v zájmu banky i klientů, aby co nejvyšší podíl ověřování probíhalo v mobilní aplikaci především kvůli bezpečnosti a jednoduchosti,“ uvádí mluvčí Šárka Nevoralová.

„V Air Bank se nechystáme zpoplatnit SMS, které slouží k ověřování plateb či přihlašování do internetového bankovnictví,“ říká mluvčí Jana Pokorná. Internetové bankovnictví má sto procent klientů Air Bank, 80 procent má mobilní aplikaci (a potvrzují v ní i platby a přístupy do internetového bankovnictví). Zbylých 20 procent klientů aplikaci nemá – pro případné potvrzení plateb či vstupu do internetového bankovnictví využívají kód zaslaný v SMS; může se nicméně také jednat o klienty, kteří v Air Bank mají jen půjčku a jinak ji na placení nevyužívají.

Ani mBank neplánuje potvrzující SMS zpoplatnit, potvrzuje její mluvčí Kristýna Dolejšová.

Zástupci Fio banky a Creditas na otázky webu Peníze.cz neodpověděli. Přinejmenším v nejbližších měsících ale změnu zavést nechystají, vyplývá z informací klientům.

Aplikace je bezpečnější a levnější, říkají banky

Banky preferují aplikace v chytrém mobilu, protože splňují požadavky na silnější ověření podle unijní směrnice PSD2 a mohou být uživatelsky příjemnější. Do notifikace v aplikaci se také vejde víc informací o tom, co klient potvrzuje. Bankám tím navíc odpadají náklady na posílání potvrzujících SMS.

Pochlubte se! Zdroj: Shutterstock Přesně podle mého gusta – takový bude, doufejme, dnešní kvíz. Zažijete pocit příjemné svěžesti, ale vypravíme se i hluboko do minulosti. S námi to zvládnete! I kvíz můžete mít rádi. Ukažte, jak znáte slogany bank

Moneta to vysvětluje také rostoucím množstvím internetových podvodů. „Za 95 % všech loni uskutečněných útoků stály právě potvrzovací SMS,“ zdůrazňuje mluvčí Zuzana Filipová.

„Bezpečnostní riziko potvrzovacích SMS spočívá v samotném přihlašování do internetového bankovnictví. Probíhá totiž v rámci jednoho zařízení – počítače – a stačí k němu jen znalost přihlašovacího jména, hesla a potvrzovací SMS. To jsou ovšem údaje, které dokáže zkušenější hacker poměrně snadno získat,“ vysvětluje mluvčí Monety.

„Přihlašováním do bankovnictví prostřednictvím Smart Banky klient předchází všem rizikům, které při používání potvrzovacích SMS hrozí: podvodníci totiž velmi často napadnou daný mobilní telefon takzvaně na dálku, zcela bez vědomí daného klienta a potvrzovací SMS s mobilním klíčem si pošlou. Oproti tomu aplikace mobilního bankovnictví je šifrovaná a obsahuje integrovanou ochranu, přes kterou útočník nemůže na dálku za klienta žádné operace potvrzovat,“ říká Filipová.

„Bezpečnostním prvkem jsou i takzvané push notifikace, které na rozdíl od SMS klíčů nelze přeposlat a je nutné potvrdit je přímo v telefonu,“ dodává mluvčí Monety.

Bankovní aplikace fungují jen na takzvaných chytrých telefonech. Ty podle loňského průzkumu Českého statistického úřadu používá 81 % obyvatel, zatímco tlačítkový telefon 19 %. Podíl těch tlačítkových prudce roste s věkem. Ve skupině od 55 do 64 let má tlačítkový telefon 20 % lidí, ve skupině od 65 do 74 let je to už 47 % a ve skupině od 75 let dokonce 72 %.

Nováček už bez internetového bankovnictví

Nová Partners Banka, která před pár týdny získala licenci od České národní banky, odstartuje jen s mobilní aplikací. Zájemcům bude k dispozici i síť zhruba 150 poboček. Internetové bankovnictví vůbec nespustí.

„Rozhodli jsme se internetové bankovnictví vůbec nenabízet, investujeme energii jen do tvorby mobilní aplikace. Došli jsme totiž k závěru, že internetové bankovnictví je nebezpečné pro klienty. Chceme klienty přesvědčovat, aby ho nepoužívali ani u jiných bank,“ říká Marek Ditz, šéf projektu Partners Banky.

„Já sám internetové bankovnictví už několik let ke správě financí nepoužívám. Je to opravdu nebezpečné a odpovědné banky by ho měly zrušit, tak jako se zrušily ověřovací SMS,“ vysvětluje Ditz. Například prakticky všechny podvody s podvrženými stránkami lákajícími hesla jsou postavené na webu, připomíná.

„Naše apka je budována jako passwordless – spárovaná s vaším telefonem a s přístupovým PINem do apky nebo biometrií. Žádné heslo vám tak nikdo neukradne, ani ho nevyluští přes ověřovací otázku. Pro prolomení byste museli někomu dát svůj telefon, odemknout mu ho a ještě mu říct svůj PIN,“ vysvětluje.

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

KREDITNÍ KARTA SMART Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování Sjednat online

Sdílejte článek, než ho smažem