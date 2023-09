Banky lákají školáky na bonusy. Která dá k novému účtu nejvíc?

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 5. 9. 2023

Nabídka bank pro mladé klienty se za poslední roky rozšířila. Kromě Max banky a Trinity je nabízejí všechny tradiční banky. K začátku školního roku si některé z nich připravily akce – novým klientům slibují za určitých podmínek kapesné ve výši několika stovek korun.

Česká spořitelna teď nabízí k nově založenému dětskému účtu kapesné 100 korun měsíčně, a to pět měsíců v řadě. Je tak možné získat až pětistovku. Stačí, když se alespoň jednou za měsíc dítě přihlásí do mobilního bankovnictví George.

Pět set korun k dětskému účtu Junior nebo spořicímu účtu Junior získají do konce září také noví klienti Komerční banky. Musí ale na nový účet poslat do tří měsíců alespoň 500 korun. Pokud si založí oba účty, dostanou jen jeden bonus, a to na účet, kde podmínku splnili dřív.

Raiffeisenbank aktuálně láká na kapesné ve výši 555 korun. Dětský účet je nutné založit nejpozději do 15. října a k získání bonusu je potřeba nejpozději do 31. října alespoň jednou zaplatit platební kartou vydanou k účtu.

ČSOB nabízí kapesné až 600 korun do konce září. „Získá ho každý ve věku 8 až 18 let, kdo si v období trvání akce sjedná účet a přihlásí se do aplikace ČSOB Smart. V takovém případě získá na účet 200 korun. Dalších 200 korun získá za platby kartou Mastercard. Posledních 200 korun je připsáno na účet v případě, že rodiče pošlou dítěti na nový účet alespoň 100 korun,“ říká mluvčí banky Patrik Madle. Pro splnění jednotlivých úkolů mají děti a rodiče 30 dnů od otevření účtu.

Velkorysá je mBank, která slibuje 500 korun k dětskému účtu a až tisícovku k mládežnickému účtu. „Přispějeme na kapesné až 500 korun každému špuntovi i školákovi. Podmínkou je založit mKonto pro děti a poslat na něj kapesné. My pošleme stejnou částkou až do výše 500 korun,“ říká mluvčí Kristýna Dolejšová. Klientům ve věku 15 až 18 let přihodí banka až tisícovku. Podmínkou je založit si účet mKonto #navlastnítriko a zaplatit alespoň jednou mobilem nebo hodinkami.

Úročení vkladů přes pět procet

Dětské účty, ať už klasické či spořicí, jsou většinou upravené varianty standardních účtů pro dospělé. Nabídka se tak liší jen v detailech. Proto se rodiče při výběru dětského či mládežnického účtu můžou řídit i podle aktuální nabídky zhodnocení vkladů. Pouze Creditas ale nabízí zajímavý úrok u běžného účtu: 4,5 procenta ročně do 50 tisíc korun. Ostatní banky mají lepší zhodnocení na dětských spořicích účtech.

Zajímovou nabídku v tomto ohledu má Air Bank. K dětskému účtu nebo účtu pro mladé od 15 do 18 let si mohou klienti založit účet na šetření. Vklady do 250 tisíc jsou úročené pěti procenty. U dětského účtu navíc neplatí podmínka zaplatit měsíčně pětkrát kartou jako u ostatních spořicích účtů.

Pět procent u vkladů do 50 tisíc korun nabízí také Moneta Money Bank, a to na spořicím účtu, který je automaticky zřízen k dětskému účtu.

Fio banka nabízí školákům stejné účty jako dospělým klientům, akorát je musí rodiče za děti založit. „Aktuálně tedy může mít dítě spořicí účet se sazbou 5,5 procenta pro vklad do 200 tisíc korun a Fio spořicí účet se sazbou čtyři procenta bez omezení výše vkladu. Účet je majetkem dítěte a z tohoto důvodu jsou na něm jistá limitní omezení,“ říká mluvčí banky Jakub Heřmánek.

Jak se bránit inflaci? Investujte! Najděte nejvýhodnější investiční portfolia a ušetřete na vstupních poplatcích. Ať jste začátečník, nebo zkušený investor. Chci dobře investovat

Česká spořitelna nabízí dětem od narození spořicí účet, který do limitu 100 tisíc korun úročí čtyřmi procenty ročně. „V případě pravidelného spoření ve výši alespoň 50 korun měsíčně navýšíme úrok o další procentní bod,“ dodává Jiřina Jančíková ze spořitelny.

Také u Komerční banky jsou vklady u dětského spořicího účtu úročené čtyřmi procenty do limitu 100 tisíc korun. Při sjednání nového penzijka pro děti je možné získat úrokovou sazbu až 6,5 procenta.

Založení dětského účtu je podobné u všech bank – pokud už rodiče jsou klienty banky, většinou můžou dětský účet založit online, potřebné dokumenty naskenovat a poslat. Přesto je ale ve většině případů nakonec nutné se stavit na pobočce k poslednímu podpisu. Zcela běžné je to v případě, kdy rodiče uzavírají účty pro děti u nové banky.

U účtů pro děti do 15 let požadují banky většinou dva doklady totožnosti rodiče a rodný list dítěte, někdy i telefonní číslo dítěte kvůli mobilním aplikacím.

Mládež od 15 do 18 let si může většinou účet uzavřít sama, opět musí předložit dva doklady totožnosti, například občanský průkaz a pas nebo ISIC kartu. Přesto některé banky i u starších dětí vyžadují přítomnost rodiče při zakládání účtů.

Projděte si nabídky i podmínky bank u účtů pro děti a mládež. Seřadili jsme je podle podle abecedy.

Air Bank

Účet pro děti (8 až 14 let):

Je zdarma. Dítě není majitelem účtu, ale rodič si jej přidá ke svému účtu zdarma jako dětského disponenta. Rodič jako vlastník účtu má o všem přehled a dítěti určuje pravidla. Konkrétně nastavuje limity, může kontrolovat zůstatek.

Dítě má k účtu zdarma vlastní kartu nebo nálepku. Rodič zároveň na telefon dítěte může nainstalovat dětskou verzi aplikace My Air, kde dítě může sledovat například zůstatek účtu.

K účtu je možné založit i účet na šetření, kam si dítě může odkládat peníze i do konkrétních obálek a spořit tak s jasným účelem. Účet je úročen do výše 250 tisíc korun úrokovou sazbou 5 % ročně. Úroky platí pro nové i stávající klienty a nové i stávající vklady.

Rodiče účet pro děti mohou založit jak na pobočce, tak v internetovém bankovnictví nebo v aplikaci My Air. K založení potřebují rodný list dítěte, občanský průkaz nebo cestovní pas a jeho české telefonní číslo.

Účet pro mladé od 15 do 18 let:

Patnáctiletí a starší si mohou účet založit sami. Vedení je zdarma, stejně jako dvě karty, také výběry z více než 2000 bankomatů ve sdílené bankomatové síti (bankomaty Air Bank, Komerční banky, Monety, UniCredit) jsou bez poplatku. Lze využívat odměny za placení nebo si zdarma otevřít účet v dolarech nebo eurech. K dispozici je internetové bankovnictví a aplikace My Air.

Lze si založit i spořicí účet, který je úročen do výše 250 tisíc korun úrokovou sazbou 5 % ročně.

Pokud už má mladý klient účet u jiné banky, může si účet od Air Bank založit v aplikaci My Air nebo v internetovém bankovnictví. Pro ověření identity stačí zaslat alespoň jednu korunu z jiného účtu, který je vedený na jeho jméno. Pokud by se jednalo o jeho první účet, je nutná cesta na pobočku. K založení účtu jsou potřeba dva doklady totožnosti a české telefonní číslo.

Creditas

Richee účet Junior:

Je pro děti od 6 do 17 let věku. Před 15. narozeninami ho musí založit rodiče, po 15. narozeninách si účet může mladý člověk založit sám. K dispozici je digitální bankovnictví (pro PC, aplikace pro tablet i mobil). K účtu lze mít platební kartu fyzickou i virtuální, které lze propojit se službami Apple Pay, Google Pay a Garmin Pay. Dětský běžný účet má úročení 4,5 % ročně do výše zůstatku 50 tisíc korun.

Založení, vedení, karty a další běžné úkony jsou bez poplatku, a to včetně neomezené možnosti vybírat z bankomatů kdekoli na světě. Rodiče mají přehled a kontrolu díky vlastnímu internetovému bankovnictví nebo mobilní aplikaci Creditas Banking.

Spoření Richee Junior:

Spořicí účet je možné založit i samostatně, bez nutnosti zřizovat běžný účet. Také věk dítěte není u spořicího účtu zdola omezen. Úročení je 5,6 % pro část vkladu do 350 tisíc korun a 3,1 % pro část vkladu nad tento limit.

Česká spořitelna

Dětský účet od 0 do 17 let:

Vedení účtu je zdarma. Součástí jsou bezplatné elektronické transakce i platební karta, výběry hotovosti z bankomatů spořitelny, a platby kartou bez poplatku. Do věku osmi let (tedy děti, které ještě nemohou mít platební kartu) mají jeden výběr hotovosti na přepážce zdarma.

Dítě, které je majitelem účtu (zákonný zástupce je disponentem), má možnost používat internetové a mobilní bankovnictví George a také platební kartu v souladu s přidělenými právy, o kterých rozhoduje zákonný zástupce. Dítě tak na základě rozhodnutí rodiče může používat bankovnictví buď aktivně, nebo pasivně jen k náhledu. Rodič také rozhoduje o vydání platební karty. Pokud ji pro dítě chce, musí s ním dojít na pobočku a předložit doklad totožnosti, třeba pas.

Od 15. roku věku si může dítě nastavit aktivní právo obsluhy účtu sám. Od 15 let může o kartu požádat i nezletilý majitel účtu.

Účet sjednává zákonný zástupce po předložení platného dokladu totožnosti - občanského průkazu, a rodného listu dítěte. Od 15 let věku dítěte je navíc zapotřebí i občanský průkaz dítěte.

Do konce října 2023 banka nabízí k nově založenému dětskému účtu kapesné ve výši 100 korun měsíčně, a to pět měsíců v řadě. Je tak možné získat až 500 korun. Stačí, když se alespoň jednou za měsíc dítě přihlásí do mobilního bankovnictví George.

Spořicí účet pro děti:

Je možné ho založit dětem od narození. Má základní úrokovou sazbu 4 % ročně do limitu 100 tisíc korun, kterou v případě pravidelného spoření ve výši alespoň 50 korun měsíčně navýší o další procentní bod. Spořicí účet je bez poplatku a dítě si z něj může zdarma převést peníze na svůj dětský účet.

Spořitelna nabízí ještě dětskou vkladní knížku, kde jsou vklady do 250 tisíc úročené 2 procenty ročně. K 12. narozeninám získá klient bonus 500 korun a k 18. narozeninám pak 1000 korun. Vybírat z knížky je možné jen na pobočce, ale při výběru se přijde o zhodnocení.

ČSOB

Dětský účet:

Je zdarma. Od osmi let může navíc klient získat platební kartu a využít také možnosti vlastního obrázku a designu karty. Výběry z bankomatu jsou v Česku zdarma. K dětskému účtu mají navíc rodiče přístup, a díky tomu mají přehled o tom, jak dítě pracuje s penězi a za co utrácí, a to v aplikaci ČSOB Smart nebo prostřednictvím internetového bankovnictví. Mobilní i internetové bankovnictví má k dispozici i dítě, do 15 let ho využívá jen k náhledu, později už i aktivně.

Účet roste s dítětem, takže od 15 let je možné platit i mobilem či chytrými hodinkami a zadávat platební příkazy. V 18 letech se účet změní automaticky na klasické Plus konto.

Nový klienti mají do konce září možnost získat až 600 korun od banky. Prvních 200 korun dostane ten, kdo si v období trvání akce sjedná účet a přihlásí se do aplikace ČSOB Smart. Dalších 200 korun získá za platby kartou Mastercard. Posledních 200 korun je připsáno na účet v případě, že rodiče pošlou dítěti na nový účet alespoň 100 korun do konce září.

Fio banka

Nemá speciální dětské konto, standardní účet založí dětem zákonný zástupce na pobočce. Založení ani vedení účtu nic nestojí, stejně jako běžné platby, platební karta, výběry z Fio bankomatů a s Visa kartou jsou zdarma také neomezené výběry všude po světě. Platební kartu je možné vydat dítěti staršímu osmi let. Účet se řídí stejným ceníkem jako pro všechny ostatní klienty.

Dítě má pasivní přístup k internetbankingu i smartbankingu, aby mohlo sledovat, co se na jeho účtu děje. Od 15 let pak může přejít na aktivní režim, kdy už může dítě samo účet využívat stejně jako ostatní klienti.

K účtu je možné založit i spořicí účet, aktuálně se sazbou 5,5 % pro vklad do 200 tisíc, u Fio spořicího účtu je sazba 4 % bez omezení výše vkladu.

Účet je majetkem dítěte a z tohoto důvodu jsou na něm jistá limitní omezení. A to jak pro dítě samotné, tak pro rodiče. Tedy nejen z důvodu, aby dítě samo příliš neutrácelo, ale také aby jeho peníze byly chráněny. Rodič musí být klientem banky.

Komerční banka

MůjÚčet Junior pro děti od 6 do 15 let:

Nabízí internetové a mobilní bankovnictví pro dítě i rodiče.

Notifikace o pohybech a zůstatku na účtu jsou zdarma, výběry hotovosti ve sdílené bankomatové síti jsou zdarma, dítě může mít kartu s dětským designem.

K založení musí rodič předložit dva doklady totožnosti a rodný list dítěte a průkaz totožnosti, třeba pas.

Do konce září získají klienti k novému ať už běžnému či spořicímu dětskému kontu pět set korun bonus. Musí ale na nový účet poslat do třech měsíců alespoň 500 korun. Pokud si založí oba účty, dostanou jen jeden bonus, a to na účet, kde podmínku splnili dřív.

Spořicí účet Junior:

Vklady do 100 tisíc jsou úročené 4 % do 100 000 Kč, při sjednání nového penzijka pro děti je možné získat úrokovou sazbu až 6,5 %. Vedení účtu a příchozí platby jsou zdarma.

Studentský účet G2 pro mládež od 15 do 18 let:

Vedení je zdarma, pokud si tedy k němu nesjedná mladý člověk zlatou kartu s cestovním pojištěním. V takovém případě platí klienti 100 korun měsíčně.

Je možné získat bonus 350 korun při předložení platného průkazu ISIC vydaného v ČR.

Účet nabízí mobilní aplikace internetového bankovnictví pro iOS i Android, zdarma jsou všechny odchozí úhrady v korunách zadané přes internet nebo mobil, všechny domácí příchozí úhrady v korunách, zdarma jsou výběry hotovosti ze sdílené bankomatové sítě, výběru z jiných bankomatů jsou za 39 korun. Zdarma jsou také elektronické příchozí a odchozí SEPA úhrady.

mBank

mKonto pro děti od narození do 15 let věku:

Zřízení a vedení účtu je zdarma. Žádost je možné vyplnit online, smlouva se pak podepisuje na pobočce. V případě, že má zákonný zástupce účet v mBank, může požádat o zřízení mKonta pro děti prostřednictvím mobilní aplikace nebo internetového bankovnictví.

Majitelem účtu je dítě, které ale do dovršení 15 let plně zastupuje zákonný zástupce. Dítě získá pasivní přístup, tedy může nahlížet do účtu a přesouvat peníze mezi dalšími svými účty. Může vkládat, vybírat hotovost a platit s platební kartou k účtu.

Nyní lze získat 500 korun bonus, podmínkou je založit mKonto pro děti do konce října a poslat na něj kapesné. Banka částku až do 500 korun zdvojnásobí.

mKonto #navlastnítriko od 15 do 18 let:

Teenageři si ho mohou založit sami bez přítomnosti rodiče. Zřízení a vedení účtu je zdarma. Žádost je možné vyplnit online, smlouva se pak podepisuje na pobočce. K dispozici je internetové bankovnictví i mobilní aplikace. Tři výběry z bankomatu jsou zdarma, další už stojí 29 korun.

Za založení účtu do konce září je možné od banky získat až tisíc korun navíc. Stačí zaplatit alespoň jednou mobilem nebo hodinkami.

Moneta Money Bank

Dětský účet:

Je určen pro děti od osmi let, založit ho musí rodiče. Účet lze přidat v aplikaci mobilního bankovnictví Smart banka, kde rodič svému dítěti může nastavit i limity plateb. Založení a správa účtu jsou zdarma. Dítě obdrží platební kartu, kterou si může nahrát do mobilu a platit a vybírat hotovost pomocí Apple Pay, Google Pay nebo chytrých hodinek. Banka spustila i možnost placení prostřednictvím hodinech Swatch (SwatchPay), kartu tedy půjde nahrát i do těchto typů klasických hodinek.

K dětskému účtu získává dítě navíc automaticky také spořicí účet se sazbou 5 % ročně. Tato sazba platí do výše 50 tisíc korun.

Účet lze založit online v aplikaci Smart Banka, je potřeba fotografie rodného listu dítěte a jeden doklad totožnosti (občanský průkaz nebo pas). Smart banka následně vygeneruje QR kód, který si dítě nascanuje do svého mobilního telefonu, do kterého si stáhne vlastní aplikaci Smart banky a za pomocí scanu spáruje svůj nově založený dětský účet s aplikací rodiče. Ten následně nastaví limity plateb a může dítěti zaslat první kapesné.

Dětský účet lze sjednat i na pobočce. Dítě potřebuje mobilní telefon s českým telefonním číslem a vlastní e-mail.

Raiffeisenbank

Aktivní účet pro studenty a děti:

Je zdarma. Je možné ho založit už od narození dítěte a platí do 26 let. Jeho součástí je například neomezený počet tuzemských a euro plateb, výběry ze všech bankomatů na celém světě zdarma, až dvě platební karty pro studenty a děti starší osmi let, účet se ovládání přes mobilní nebo internetové bankovnictví.

Je možné platit mobilem či hodinkami.

K dispozici je služba multiměna zdarma, která nabízí až 18 měn pod jedním číslem účtu.

Nezletilým musí účet založit zákonný zástupcem, potřeba jsou dva doklady totižnosti a rodný list dítěte.

Je k němu možné založit i spořicí účet Hit plus se sazbou 5,5 % ročně do částky 500 tisíc korun.

Kdo založí dětský účet do 15. října může získat bonus 555 korun, k jeho získání je potřeba nejpozději do 31. října zaplatit alespoň jednou platební kartou vydanou k účtu.

UniCredit Bank

Dětský účet:

Od narození do 15 let. Založení a vedení je zdarma. Vklad do 30 tisíc se úročí 0,25 %. Součástí je platební karta pro děti starší osmi let.

Výběry hotovosti ze všech bankomatů skupiny UniCredit v ČR a v zahraničí zdarma.

Do osmi let děti mohou děti p asivně nahlížet na zůstatky a transakce v mobilní aplikace a internetovém bankovnictví, od osmi let můžou provádět aktivní operace za podmínek určených bankou.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Spořící účet plně online Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek Sjednat spoření

Sdílejte článek, než ho smažem