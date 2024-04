Česká spořitelna přestala nabízet vkladní knížky. Založí je poslední banka

Česká spořitelna definitivně přestala zakládat vkladní knížky pro nové zájemce. Dříve založené knížky neruší. Poslední bankou, která novou vkladní knížku založí, zůstává ČSOB.

Spořitelna v roce 2020 vedla ještě zhruba milion vkladních knížek, loni na podzim jich bylo už jen 700 tisíc. Množství peněz, které jsou na nich uložené, kleslo z přibližně 60 miliard na 40 miliard korun.

Už v roce 2013 Česká spořitelna přestala nabízet klasické vkladní knížky pro dospělé. V posledních deseti letech zakládala jen výherní vkladní knížky a dětské vkladní knížky.

„S ohledem na nízký zájem nových klientů jsme ukončili nabídku zakládání nových vkladních knížek,“ řekl mluvčí spořitelny Filip Hrubý deníku MF Dnes, který na změnu upozornil jako první.

Dosavadní klienti s vkladní knížkou ji mohou dál využívat stejně jako předtím.

Zhruba polovinu ze zbylých 700 tisíc vkladních knížek ve spořitelně tvoří výherní vkladní knížky. Peníze na nich se neúročí, majitelé mají šanci dvakrát ročně vyhrát ve slosování. Jeden z nich získá částku ve výši 100 procent svého průměrného zůstatku vkladu za uplynulé slosovací období, další výherce pak ve výši 75 procent zůstatku a další 50 procent. Losuje se i prémie ve výši jednoho milionu korun. Podmínkou k zařazení do losování o prémii je zůstatek aspoň tisíc korun.

Druhou polovinu zbylých vkladních knížek v České spořitelně představují dětské vkladní knížky, které obvykle založili prarodiče vnukům a vnučkám. „Právě zájem o dětské vkladní knížky setrvale klesá,“ řekl MF Dnes mluvčí spořitelny.

Úspory na dětské knížce se úročily 2 % ročně do zůstatku 250 tisíc, případná část nad tento limit jen 0,01 %. Spořitelna připsala bonus 500 Kč při dosažení věku 12 let a bonus 1000 Kč při dosažení věku 18 let. Po dosažení plnoletosti však klesl maximální úrok na 0,5 % (do 26 let).

Založení nové vkladní knížky nabízí už jen ČSOB na pobočkách České pošty (dříve pod značkou Poštovní spořitelna).

Maximální úrok pro dospělé je 0,15 % ročně, ovšem jen při dvouleté výpovědní lhůtě. Kdo chce mít větší volnost, dosáhne například na úrok 0,05 % při tříměsíční výpovědní lhůtě nebo 0,01 % bez výpovědní lhůty.

U dětské vkladní knížky ČSOB je základní úrok 0,5 % ročně, výnos může mírně zvýšit prémie k 18. narozeninám. Dítě, kterému by rodiče po narození založili vkladní knížku s deseti tisíci a ke každým narozeninám by mu na ni přidali tisícovku, by v 18 letech dostalo prémii 323 korun.

Česká spořitelna ani ČSOB už mnoho let nepodporovaly vkladní knížky reklamou, nevylepšovaly jejich úroky ani jiné podmínky.

Úročení na vkladních knížkách je v posledních letech výrazně nižší nejen v porovnání s nejlepšími spořicími účty na trhu, ale dokonce i s úročením spořicích účtů v České spořitelně a ČSOB.

Klienti spořitelny teď mohou na spořicím účtu při využívání elektronického bankovnictví dosáhnout na 4,05 %, s pravidelným investováním na 4,25 % nebo dokonce 5 %. Bez elektronického bankovnictví je maximální sazba 2,25 %. Ve všech případech je podmínkou účet Plus. Úročí se jen částky do 200 tisíc (pro klienty Osobního bankovnictví do 400 tisíc), nad tento limit je sazba symbolických 0,01 %.

ČSOB má na spořicím účtu úrok 5 % do limitu 250 tisíc, pokud klient aspoň pětkrát za měsíc zaplatí kartou a aspoň jednou za tři měsíce se přihlásí do mobilní aplikace ČSOB Smart.

Vedle vyššího úročení mají spořicí účty i další výhody: vklady si lze kdykoliv okamžitě vybrat a není kvůli tomu potřeba navštívit pobočku.

Fotogalerie Projděte si obrázky starých vkladních knížek z archivu České spořitelny. Od roku 1875 až do dneška. Doplnili jsme i pár ukázek z archivu ČSOB. Projděte si galerii. Chci vidět víc

Petr Kučera Šéfredaktor webu Peníze.cz. Zaměřuje se na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ale ještě víc než paragrafy má rád média. Vedl zpravodajství České... Další články autora.

