Spořicí účty: úroky klesají i v KB, Max bance a Creditas

Banky pokračují ve snižování úrokových sazeb na spořicích účtech.

Od začátku dubna snížila úročení Komerční banka. Na spořicím účtu v nové aplikaci KB+ nově nabízí 4,5 % ročně pro vklady do 200 tisíc korun, dříve to bylo 5 %. Bez nové aplikace zůstává základní sazba spořicího účtu jen 2 %.

Max banka, která dosud nabízela nejvyšší úrok (5,7 %) na jednoduchém spořicím účtu bez omezení a dalších podmínek, ode dneška přichází s novinkou nazvanou Max spořicí účet. Na něm nechá sazbu 5,7 %, ale jen do půl milionu korun. Případná část nad půl milionu se bude úročit o trochu méně: 5,6 %. Na rozdíl od předchůdce jde o neplatební účet – vkládat na něj a vybírat z něj peníze lze jen přes běžný Neo účet, ne přímým převodem z (do) jiné banky. V praxi to není větší rozdíl, formálně ano: bance to umožní pružněji reagovat na vývoj na trhu, při snížení úroku není vázána přísnějšími podmínkami jako u platebního účtu.

Dosavadní spořicí účet Max banky (nazvaný Spořicí účet v CZK) sníží od 4. dubna úrok z 5,7 % na 5,2 % a od 26. dubna na 4,2 % ročně.

Creditas od 28. března snížila úrok na 5,2 % do půl milionu korun (předtím 5,4 %) a na 2,5 % nad půl milionu (předtím 2,9 %).

Air Bank od 12. dubna sníží úrok pro vklady do 250 tisíc na maximálně 4 % z dosavadních 5 % ročně. Pro vklady nad 250 tisíc klesne na maximálně 5 % z dosavadních 6 %. Na tyto úroky dosáhnou klienti, kteří si aktivovali speciální nabídku a zároveň v předchozím měsíci alespoň pětkrát zaplatili kartou. Akce se zvýhodněným úročením potrvá do 2. května, kdy ji Air Bank ukončí.

ČSOB nechá do konce dubna maximální úrok 5 % pro vklady do 250 tisíc, od 6. dubna ale mírně změní způsob úročení. To přinese nižší úrok u vkladů od 250 tisíc do milionu (nově 2,8 % místo 3,3 %) a také nižší sazbu než dosud při nesplnění podmínek aktivního využívání účtu (pět plateb kartou za měsíc a přihlášení se do mobilní aplikace ČSOB Smart aspoň jednou za čtvrt roku).

Raiffeisenbank od dubna snížila úrok na starším spoření Hit Plus na 4,5 % do 500 tisíc. Na novém Bonusovém spořicím účtu dál drží úrok 5 % pro vklady do 500 000 Kč (Chytrý účet) nebo do milionu (Aktivní účet) nebo do 1,5 milionu (Exkluzivní a Prémiový účet) při aspoň třech platbách kartou za měsíc.

UniCredit Bank láká nové klienty na 5,5 %, v předchozím měsíci to ještě bylo 5,75 %. Březnovým nováčkům už dává jen 4,5 %, svým věrným klientům standardně nabízí 2,5 %.

Od června změní způsob úročení Česká spořitelna. Komplikované podmínky, které zavedla před pár měsíci, výrazně zjednoduší. Podrobněji jsme to popsali v samostatném článku. Zatím není jasné, jaká pak bude konkrétní úroková sazba, banka to zřejmě oznámí až v květnu.

Kdo teď má nejvyšší úrok?

Nejvyšší úrok na spořicím účtu zatím dál nabízí Trinity Bank pod názvem Jarní Skvělý účet. Sazba pro vklady do 250 tisíc je 6,31 % p.a., pro část od 250 tisíc do deseti milionů je 6,08 %. Případná část nad deset milionů se v Trinity úročí 4,08 %.

Druhé místo žebříčku patří spořicímu účtu od nové Partners Banky se sazbou 6,03 % bez stropu na výši vkladů. Je součástí balíčku společně s běžným účtem. U placených balíčků Pro dva a Pro rodinu se úrok v plné výši připisuje bez dalších podmínek. U základního bezplatného balíčku Pro jednoho je úrok bez omezení v prvních čtyřech kalendářních měsících (včetně měsíce založení spořicího účtu), od pátého měsíce je potřeba aspoň pětkrát za měsíc zaplatit kartou – při nesplnění podmínky klesne úrok na polovinu.

Nejlepší spořicí účty k 3. dubnu 2024 Banka Název Maximální úrok (p.a.) Omezení Trinity Bank Jarní Skvělý účet 6,31 % Pro vklady do 250 000 Kč. Případná část od 250 tisíc do 10 milionů se úročí 6,08 %. Nad 10 milionů se úročí 4,08 %. Pro vklady před 6. březnem mohou být úroky nižší. Partners Banka Spořicí účet 6,03 % Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U vyšších balíčků (Pro dva a Pro rodinu) je plný úrok bez časového omezení, tedy i bez plateb kartou. Air Bank Bonusová akce až 6 % Pro vklady do 250 000 Kč je úrok 5 %, teprve na část přesahující tuto hranici se použije 6 %. Například u zůstatku 500 000 Kč je výsledný úrok 5,5 %, u milionu 5,75 %, u pěti milionů 5,95 %. Podmínkou je aspoň pět plateb kartou v předchozím měsíci (s úlevou pro nové klienty) a aktivace bonusu. Od 12. dubna klesne úrok na 4 % do 250 000 Kč a na 5 % pro vyšší vklady. VÚB Spoření bez limitů 5,8 % Bez podmínek, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Ćesku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. Max banka Max spořicí účet 5,7 % Pro vklady do 500 000 Kč. Případná část nad 500 tisíc se úročí 5,6 %. UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 5,5 % Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc. Dřívějším klientům dává standardně jen 2,5 % do limitu půl milionu. Fio banka Fio konto 5,5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. Jiný produkt pod názvem Fio spořicí účet pak sice úročí celý vklad bez stropu, ale má sazbu jen 4 % a lze si z něj vybrat maximálně čtyřikrát za měsíc. mBank mSpoření 5,5 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč. Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně. Banka garantuje, že sazbu nesníží do konce června. Banka Creditas Spořicí účet+ 5,2 % Pro vklady do 500 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 2,5 %. Moneta Money Bank Spoření H, G, F, E 5,1 % Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %. Banka garantuje, že sazbu nesníží do začátku května. J&T Banka Spořicí účet 5 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Výpovědní lhůta je jeden den. Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 5 % Pro vklady do 500 000 Kč (Chytrý účet) nebo do milionu (Aktivní účet) nebo do 1,5 milionu (Exkluzivní a Prémiový účet) při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Část nad limit se úročí jen 0,01 %. ČSOB Spoření s bonusem 5 % Pro vklady do 250 000 Kč, když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a aspoň jednou za tři měsíce se přihlásíte do aplikace ČSOB Smart. Do 5. dubna: Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 3,3 %, nad milion jen 0,15 %. Při méně než pěti platbách kartou měsíčně je základní sazba 3,3 %, bez aplikace jen 2,3 %. Od 6. dubna: Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 2,8 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek je základní sazba 1,5 % do 250 000 Kč. Air Bank Spořicí účet 5 % Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za předchozí měsíc. Případná část nad 250 tisíc se úročí 6 %, takže výsledný úrok s vyšším vkladem postupně roste. Podmínkou je aktivace nabídky, jinak je úrok maximálně 4,25 %. Od 12. dubna klesne úrok na 4 % do 250 tisíc a na 5 % nad 250 tisíc. Komerční banka Spoř. účet KB+ 4,5 % Pro vklady do 200 000 Kč při založení (a ovládání) v nové aplikaci KB+. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Bez nové aplikace je základní sazba spořicího účtu jen 2 %. Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné retailové klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

