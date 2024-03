Air Bank sníží úrok na spoření. Víc garantuje při investici

Air Bank od 12. dubna sníží úročení na svém spořicím účtu. Další pokles pak avizuje na 2. května, kdy ukončí dosavadní marketingovou akci.

Úrok pro vklady do 250 tisíc od 12. dubna klesne na maximálně 4 % z dosavadních 5 % ročně. Pro vklady nad 250 tisíc klesne na maximálně 5 % z dosavadních 6 %.

Změna se týká akce, kterou Air Bank spustila na začátku letošního roku. Na tyto úroky dosáhnou klienti, kteří si nabídku aktivovali a zároveň splní obecnou podmínku pro bonus: v předchozím měsíci alespoň pětkrát zaplatili její kartou (u nových klientů se tato podmínka v prvních dvou měsících nehodnotí).

Akce skončí na začátku května

„Speciální úročení na spořicích účtech jsme drželi tak dlouho, dokud to jen bylo možné. Přestože nyní Česká národní banka úrokové sazby opět snížila, úrok až 6 % ponecháme až do 11. dubna 2024. Poté úročení v akci snížíme o jeden procentní bod,“ říká Jiří Suchý, ředitel divize Produkty a inovace v Air Bank.

Akce se zvýhodněným úročením potrvá do 2. května, kdy ji Air Bank ukončí. Pokud pak nepřijde s novou speciální nabídkou, vrátí se spořicí účet ke standardnímu úročení. Air Bank ho loni v listopadu navázala přímo na základní sazbu ČNB. Vklady do čtvrt milionu se budou úročit vždy o dva procentní body méně, než je dvoutýdenní repo sazba ČNB. V pásmu od 250 do 500 tisíc to bude o tři procentní body méně.

Změny v úročení spořicího účtu Air Bank Roční bonusová úroková sazba při využití akční nabídky do 11. dubna od 12. dubna do 2. května vklady do 250 tisíc korun 5 % 4 % od 250 tisíc do 500 tisíc korun 6 % 5 % od 500 tisíc do milionu korun 6 % 5 % nad milion korun 6 % 5 % Týká se spořicího účtu v korunách pro nepodnikající fyzické osoby.

Standardní sazba při splnění podmínky (pět plateb kartou) bez speciální akce tak v současnosti dělá 4,25 % do 250 tisíc, 3,25 % od 250 do 500 tisíc a 0,1 % od 500 tisíc do milionu. Od 5. dubna klesne standardní sazba – podle pravidla popsaného v předchozím odstavci – na 3,75 % do 250 tisíc a 2,75 % od 250 do 500 tisíc. Při méně než pěti platbách kartou v měsíci se účet neúročí.

Nová Investice do Air Bank. Jak funguje?

Určitou kompenzací za klesající úročení na spořicích účtech, jejichž úroky v nejbližších měsících dál klesnou, má být nový produkt nazvaný Investice do Air Bank. Slibuje pevný roční úrok 6 % při vkladu alespoň 100 tisíc korun a při závazku na dva roky. To je výrazně víc, než teď banky nabízejí na dvouletých či ročních termínovaných vkladech.

„Vy nám na předem určenou dobu zapůjčíte peníze, které použijeme na plnění zákonných požadavků na takzvané způsobilé závazky, a my vám za to budeme každý měsíc na účet posílat úroky. Až doba investice vyprší, všechny investované peníze vám vrátíme. Může se stát, že vám investici vrátíme už o rok dříve, tedy už po roce,“ vysvětluje Air Bank.

Na rozdíl od klasické investice klient dosáhne na předem daný úrok 6 % ročně. U běžného podílového fondu nebo akcií může za rok vydělat víc, ale také může prodělat. Na druhou stranu u klasické investice si lze peníze kdykoliv vybrat (maximálně s několikadenním zpožděním), zatímco u Investice do Air Bank jsou na dva roky uzamčené (s příslibem, že je banka možná uvolní už po roce).

„Je dobré vědět, že do té doby si peníze nemůžete vybrat, ani s nimi nijak nakládat. Proto vždy investujte jen tolik, kolik můžete po celou dobu bezpečně postrádat,“ zdůrazňuje Air Bank.

Na investice – tedy ani na nový produkt Air Bank – se nevztahuje zákonné pojištění. „Na investované peníze se nevztahuje pojištění pohledávek z vkladů ani investic u Garančního systému finančního trhu. Pokud by se Air Bank dostala do vážných finančních potíží, mohly by být vaše peníze zcela odepsány. Air Bank je však stabilní společnost, za kterou stojí skupina PPF,“ upozorňuje banka.

V praxi jde vlastně o dluhopisy, banka si půjčuje od klientů. Ani z podrobných podmínek zatím není úplně jasné, jestli závazek potrvá dva roky, nebo jen jeden. Banka navíc zmiňuje, že investice „obvykle trvá dva roky nebo několik let“.

A zatímco z výnosu spořicího účtu a termínovaného vkladu banka automaticky strhne srážkovou daň, u investic se o daně musí postarat sám klient po skončení kalendářního roku. Až na výjimky by tedy měl výnos uvést v daňovém přiznání. Podrobnosti popisuje Air Bank na svém webu.

Air Bank už dříve nabídla klasické investování do podílových fondů (na výběr je jich osm od Conseq a Generali) nebo do ETF od Portu. Naopak dlouho avizované přímé investování do 200 amerických akcií nabírá další zpoždění, naposledy plánovala jeho spuštění na přelomu loňského a letošního roku. „V současné době stále probíhá intenzivní interní pilot, aby byl finální produkt bezchybný. Jakmile budeme produkt spouštět pro veřejnost, dáme včas vědět,“ říká k tomu mluvčí Michal Kuzmiak.

Úroky mění i další banky

Creditas ode dneška snižuje úrok na spořicím účtu na 5,2 % do půl milionu korun (dosud 5,4 %) a na 2,5 % nad půl milionu (dosud 2,9 %).

Od začátku dubna sníží úročení Komerční banka. Při založení spořicího účtu v nové aplikaci KB+ dosud nabízí 5 % pro vklady do 200 tisíc korun, od dubna to bude jen 4,5 %. Bez nové aplikace zůstává základní sazba spořicího účtu jen 2 %.

Raiffeisenbank od dubna sníží úrok na starším spoření Hit Plus na 4,5 % do 500 tisíc. Na novém Bonusovém spořicím účtu dál nechává úrok 5 % pro vklady do 500 000 Kč (Chytrý účet) nebo do milionu (Aktivní účet) nebo do 1,5 milionu (Exkluzivní a Prémiový účet) při aspoň třech platbách kartou za měsíc.

ČSOB nechá do konce dubna maximální úrok 5 % pro vklady do 250 tisíc, od 6. dubna ale mírně změní způsob úročení. To přinese nižší úrok u vkladů od 250 tisíc do milionu (nově 2,8 % místo 3,3 %) a také nižší sazbu než dosud při nesplnění podmínek aktivního využívání účtu (pět plateb kartou za měsíc a přihlášení se do mobilní aplikace ČSOB Smart aspoň jednou za čtvrt roku).

Od června změní způsob úročení Česká spořitelna. Komplikované podmínky, které zavedla před pár měsíci, výrazně zjednoduší. Podrobněji jsme to popsali v samostatném článku.

Kdo teď má nejvyšší úrok?

Nejvyšší úrok na spořicím účtu nabízí Trinity Bank pod názvem Jarní Skvělý účet. Sazba pro vklady do 250 tisíc je 6,31 % p.a., pro část od 250 tisíc do deseti milionů je 6,08 %. Případná část nad deset milionů se v Trinity úročí 4,08 %.

Druhé místo žebříčku patří spořicímu účtu od nové Partners Banky se sazbou 6,03 % bez stropu na výši vkladů. Je součástí balíčku společně s běžným účtem. U placených balíčků Pro dva a Pro rodinu se úrok v plné výši připisuje bez dalších podmínek. U základního bezplatného balíčku Pro jednoho je úrok bez omezení v prvních čtyřech kalendářních měsících (včetně měsíce založení spořicího účtu), od pátého měsíce je potřeba aspoň pětkrát za měsíc zaplatit kartou – při nesplnění podmínky klesne úrok na polovinu.

Nejvyšší úrok na jednoduchém spořicím účtu bez omezení a dalších podmínek má Max banka: 5,7 % ročně.

Nejlepší spořicí účty k 28. březnu 2024 Banka Název Maximální úrok (p.a.) Omezení Trinity Bank Jarní Skvělý účet 6,31 % Pro vklady do 250 000 Kč. Případná část od 250 tisíc do 10 milionů se úročí 6,08 %. Nad 10 milionů se úročí 4,08 %. Pro vklady před 6. březnem mohou být úroky nižší. Partners Banka Spořicí účet 6,03 % Bez stropu na výši vkladu. Podmínkou je běžný účet. Ten je v základní variantě (balíček Pro jednoho) zdarma, plný úrok se ale automaticky připíše jen v měsíci založení spořicího účtu a v dalších třech kalendářních měsících. Pak zůstane plný úrok při aspoň pěti platbách kartou za měsíc, jinak klesne na polovinu. U vyšších balíčků (Pro dva a Pro rodinu) je plný úrok bez časového omezení, tedy i bez plateb kartou. Air Bank Bonusová akce až 6 % Pro vklady do 250 000 Kč je úrok 5 %, teprve na část přesahující tuto hranici se použije 6 %. Například u zůstatku 500 000 Kč je výsledný úrok 5,5 %, u milionu 5,75 %, u pěti milionů 5,95 %. Podmínkou je aspoň pět plateb kartou v předchozím měsíci (s úlevou pro nové klienty) a aktivace bonusu. Od 12. dubna klesne úrok na 4 % do 250 000 Kč a na 5 % pro vyšší vklady. VÚB Spoření bez limitů 5,8 % Bez podmínek, ale: Jde o pobočku slovenské banky. Pokud klient nedodá potvrzení o daňovém domicilu z finančního úřadu, strhne mu banka slovenskou daň (základní sazba 19 %). Kdo potvrzení odevzdá, musí si sám vyřešit daňovou povinnost za kalendářní rok (15% sazba v Ćesku). Kdo nepřekročí limity pro zdanitelné příjmy, nemusí přiznání podávat. UniCredit Bank Akce k novému běžnému účtu 5,75 % Pouze pro nové klienty, kteří si založí běžný účet. Úročí se vklady do dvou milionů. Podmínkou jsou aspoň tři platby kartou za měsíc. Dřívějším klientům dává standardně jen 2,5 % do limitu půl milionu. Max banka Spořicí účet 5,7 % Bez podmínek. Fio banka Fio konto 5,5 % Pro vklady do 200 000 Kč. Pro pásmo od 200 000 do milionu je úrok 0,1 %, od jednoho do deseti milionů 0,15 %, nad deset milionů 0,2 %. Minimální zůstatek je 100 Kč, vrací se až při zrušení účtu. Jiný produkt pod názvem Fio spořicí účet pak sice úročí celý vklad bez stropu, ale má sazbu jen 4 % a lze si z něj vybrat maximálně čtyřikrát za měsíc. mBank mSpoření 5,5 % Podmínkou je (bezplatný) běžný účet a volba jedné ze čtyř variant pravidelného spoření. To probíhá formou cílů, v každém lze naspořit max. 100 000 Kč. Limit lze zvýšit až na 800 000 Kč díky tomu, že je možné založit až osm cílů. V praxi není nutné spořit pravidelně. Banka garantuje, že sazbu nesníží do konce června. Banka Creditas Spořicí účet+ 5,2 % Pro vklady do 500 000 Kč. Pro část nad tento limit je úrok 2,5 %. Moneta Money Bank Spoření H, G, F, E 5,1 % Pro vklady do milionu korun. Část vkladu nad milion se úročí 0,5 %. Banka garantuje, že sazbu nesníží do začátku května. J&T Banka Spořicí účet 5 % Počáteční vklad musí být aspoň milion korun. Podmínka neplatí pro stávající klienty, kteří už mají nebo měli v J&T Bance vklady aspoň milion nebo investice aspoň 100 000 Kč. Výpovědní lhůta je jeden den. Raiffeisenbank Bonusový spořicí účet 5 % Pro vklady do 500 000 Kč (Chytrý účet) nebo do milionu (Aktivní účet) nebo do 1,5 milionu (Exkluzivní a Prémiový účet) při aspoň třech platbách kartou za měsíc (při nesplnění podmínky klesne úrok na 0,1 %). Část nad limit se úročí jen 0,01 %. ČSOB Spoření s bonusem 5 % Pro vklady do 250 000 Kč, když aspoň pětkrát měsíčně zaplatíte kartou a aspoň jednou za tři měsíce se přihlásíte do aplikace ČSOB Smart. Do 5. dubna: Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 3,3 %, nad milion jen 0,15 %. Při méně než pěti platbách kartou měsíčně je základní sazba 3,3 %, bez aplikace jen 2,3 %. Od 6. dubna: Pro pásmo od 250 tisíc do milionu je úrok 2,8 %, nad milion 0,15 %. Při nesplnění podmínek je základní sazba 1,5 % do 250 000 Kč. Air Bank Spořicí účet 5 % Pro vklady do 250 000 Kč při aspoň pěti platbách kartou za předchozí měsíc. Případná část nad 250 tisíc se úročí 6 %, takže výsledný úrok s vyšším vkladem postupně roste. Podmínkou je aktivace nabídky, jinak je úrok maximálně 4,25 %. Od 12. dubna klesne úrok na 4 % do 250 tisíc a na 5 % nad 250 tisíc. Komerční banka Spoř. účet KB+ 5 %, od dubna 4,5 % Pro vklady do 200 000 Kč při založení (a ovládání) v nové aplikaci KB+. Vklady nad limit se prakticky neúročí (0,01 %). Bez nové aplikace je základní sazba spořicího účtu jen 2 %. Tabulka obsahuje jen klasické spořicí účty, které jsou standardně dostupné pro běžné retailové klienty. Zdroj: oficiální dokumenty bank, Peníze.cz

