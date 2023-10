Vkladní knížky přežily ve dvou bankách. Pro ty, kdo nestojí o víc

Vkladní knížky? Mladší netuší, že něco takového kdy bylo; starší většinou překvapí, že ještě jsou.

Vkladní knížky – ač dávno překonané spořicími účty nebo termínovanými vklady a jinými modernějšími způsoby ukládání peněz – opravdu ještě nevymřely. Zájem o ně ale rychle klesá.

V nabídce je mají už jen Česká spořitelna a ČSOB. Česká spořitelna před třemi lety vedla zhruba milion vkladních knížek, teď jich vede o 300 tisíc míň. Množství peněz, které jsou na nich uložené, kleslo z přibližně 60 na 40 miliard korun. Úbytek vkladů na knížkách potvrzuje i ČSOB.

Ani jedna banka vkladní knížky nepodporuje reklamou, nevylepšují jejich úroky ani jiné podmínky. Nechystají žádné novinky. Zároveň je ale neplánují z portfolia úplně škrtnout. „Máme tento produkt pro velmi konzervativní klienty, kteří hledají bezpečné a garantované uložení finančních prostředků,“ říká Patrik Madle, mluvčí ČSOB.

Obě banky nabízejí vkladní knížky pro děti. Fakticky jimi ale cílí hlavně na jejich dospělé příbuzné. Proti jiným vkladním knížkám mají ty dětské o něco vyšší úrok a při splnění dalších podmínek se dají získat různé prémie.

Česká spořitelna úročí úspory na vkladní knížce pro děti dvěma procenty ročně, ale jen do zůstatku 250 tisíc korun. K částkám nad tuto hranici připisuje úrok ve výši pouhé setiny procenta.

Navíc ačkoli dětská knížka funguje až do 26 let, dvouprocentní úroková sazba platí jen do osmnácti let dítěte, na jehož jméno je vedená. Jak dosáhne plnoletosti, sníží se sazba na 0,5 procenta ročně.

Oproti běžnému spořicímu účtu taky není možné z dětské vkladní knížky u České spořitelny kdykoli peníze vybrat, respektive ne bez sankce. Vybírá-li se, banka nepřipíše na knížku úrok z vkladu za období od začátku roku do data výběru.

Jako benefit k dětským vkladním knížkám nabízí Česká spořitelna dva narozeninové bonusy – ve 12 letech dítěti připíše 500 korun, v 18 letech 1000 korun. Podmínkou ovšem je, že má dítě u České spořitelny i osobní účet na jméno a vkladní knížku minimálně pět let.

Dětskou vkladní knížku nabízí také ČSOB. Sjednat se ale dá jen v někdejší Poštovní spořitelně, respektive na bankovních přepážkách na České poště.

Je určená dětem do 18 let, základní úročení je teď půl procenta ročně, ke kterému banka připisuje ještě roční prémiový úrok. Výše prémie záleží na počtu let od založení knížky. „Prémie se během spoření ročně kumuluje a je přiznaná majiteli v den dosažení 18 let,“ říká Madle.

Z modelového příkladu, který ČSOB pro Peníze.cz připravila, vyplývá, že prémie ve výnosu hraje mizivou roli: Člověk, kterému by po narození založili vkladní knížku s deseti tisíci a ke každým narozeninám by mu na ni přidali tisícovku, by v 18 letech dostal prémii 323 korun.

Neuspoříš. Ale třeba vyhraješ

Pro dospělé Česká spořitelna nabízí výherní vkladní knížky. Jsou docela bez úroku, ale z jejich majitelů banka dvakrát ročně losuje výherce.

Jeden z nich získá částku ve výši 100 procent svého průměrného zůstatku vkladu za uplynulé slosovací období, další výherce pak ve výši 75 procent zůstatku a další 50 procent. Losuje se i prémie ve výši jednoho milionu korun. Podmínkou k zařazení do losování o prémii je zůstatek aspoň tisíc korun.

Výhry podléhají dani z příjmu ve standardní sazbě 15 procent. Letos se ještě u nižších výher dani vyhnete – do milionu korun jsou od daně osvobozeny. Napřesrok už bude finanční úřad zásadně ostřejší, limit pro osvobození pravděpodobně klesne na pouhých padesát tisíc korun: Špatná zpráva pro výherce. Daň z loterií a sázek stoupne.

Výherní vkladní knížku lze k účasti ve slosování založit ještě i den před ním, ale jen na pobočce s pokladnou (to platí i pro založení dětské vkladní knížky). Slosování probíhá vždy 1. listopadu a 1. května, nejbližší termín je tedy středa 1. listopadu.

„Aktuálně je větší zájem o výherní vkladní knížky. Zájem o vkladní knížky pro děti výrazně klesl, když jsme spustili prodej spořicího účtu pro děti,“ říká Lukáš Kropík, mluvčí České spořitelny. Spořitelna spustila svůj spořicí účet pro děti v květnu. Nabídla na něm výnos až pět procent ročně, což je víc než dvojnásobek výnosu vkladní knížky pro děti. Psali jsme podrobně: Spořitelna přichází se spořicím účtem pro děti. Bonus získáte snadno.

ČSOB nabízí pro dospělé vkladní knížky bez výpovědní lhůty – peníze si můžete vybrat kdykoli jako u spořicího účtu – a s výpovědní lhůtou tři, šest, dvanáct a čtyřiadvacet měsíců jako u terminovaného vkladu.

Spořicím a termínovaným vkladům se ale zdaleka nevyrovná úročení vkladních knížek. Při nejdelší, dvouleté výpovědní lhůtě je to 0,15 procenta, při roční 0,1 procenta, při kratší výpovědní lhůtě 0,05 procenta a bez výpovědní lhůty se vklad úročí pouhou setinou procenta za rok.

Jen osobně

Kromě nízkých úroků (které navíc banka může kdykoli změnit) může být nevýhodou vkladních knížek způsob sjednávání. Vkladní knížku nelze založit elektronicky, nutná je osobní návštěva pobočky. Vkládat na ně peníze jde ale po internetu, převodem z účtu, dokonce i ve vkladomatu. Vkládání peněz, výběry, založení, vedení i zrušení vkladní knížky jsou zdarma.

Pokud chcete založit nebo vybrat vkladní knížku, u České spořitelny musíte na pobočku s pokladní službou, u ČSOB lze knížku založit nebo vybrat jen na přepážkách na České poště.

Na druhou stranu právě jistá tradičnost produktu a to, že je vkladní knížka fyzická věc, může do velké míry za to, že tu vkladní knížky stále zůstávají. Nejenom proto, že jsou lidé, kteří důvěřují pouze tomu, na co si můžou sáhnout, ale taky proto, že se taková vkladní knížka dá použít jako dárek. Peníze sice nezhodnotí, ale taky se nedají hned utratit. A jak banky zdůrazňují, patří mezi vklady, které jsou pojištěné až do výše sta tisíc eur v systému pojištění vkladů.

