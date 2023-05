Spořitelna přichází se spořicím účtem pro děti. Bonus získáte snadno

Spořicí účet patří stále mezi nejoblíbenější bankovní produkty. Podle nedávného průzkumu Raiffeisenbank ho využívá šest z deseti Čechů. A právě díky jeho popularitě rozšiřují banky postupně i nabídku „spořáků“ pro děti. Teď přichází s novým produktem Česká spořitelna.

„Výhody spořicího účtu od České spořitelny mohou nově využít i mladší klienti. Založit jim ho mohou snadno rodiče, a to buď přímo v bankovnictví George nebo v jakékoliv pobočce banky. Na spořicím účtu mohou získat roční úrokovou sazbu až pět procent,“ říká Simona Vrbická, která má ve spořitelně spořicí účty na starost.

Potvrzuje, že zájem o spořicí produkty v posledním roce rychle roste. Jen v loňském roce počet spořicích účtů v této bance vzrostl sedminásobně a objem peněz, které jsou na nich uloženy, trojnásobně.

Spořicí účet v České spořitelně je možné založit dětem od narození. Základní úroková sazba je čtyři procenta ročně do limitu 100 tisíc korun. Při pravidelném spoření (nových vkladech) ve výši alespoň 50 korun měsíčně banka navýší sazbu o další procentní bod, tedy na celkový úrok pět procent ročně.

Jde o podobné podmínky, jaké spořitelna nabízí dospělým klientům starším 18 let. Ti mají na spořicím účtu základní sazbu čtyři procenta a v případě, že si posílají alespoň 300 korun měsíčně do investičních produktů banky, zvýší se úročení na pět procent.

„V tuto chvíli lze spořicí účet pro děti založit on-line v Georgi v případě, že dítě již u nás má nějaký produkt, například stavební spoření nebo dětský účet,“ říká Simona Vrbická.

V dalším kroku chce banka možnost založení spořicího účtu v Georgi umožnit i dětem, které zatím žádný produkt nemají. Rodič jako zákonný zástupce bude muset dojít na pobočku banky a vzít si s sebou rodný list dítěte v případě, že je mladší 15 let. Starší děti už mají občanský průkaz.

Když si ke spoření založí i dětský účet, získá nejenom přístup do internetového bankovnictví, ale také platební kartu. Založení a vedení dětského účtu je zdarma a je možné peníze ze spořicího na běžný zdarma převádět.

Speciální spořicí účty pro děti nabízí i řada dalších bank.

Nejvyšší úrok má aktuálně Creditas: 5,6 % ročně do 350 tisíc korun a 3,1 % pro část zůstatku nad tento limit, k tomu úročí i běžný účet pro děti Richee Junior (4,5 % ročně do limitu 50 tisíc).

Pět procent na spoření k dětskému účtu dávají Air Bank na vklady do 250 tisíc a Moneta na vklady do 50 tisíc korun.

Komerční banka nabízí na Spořicím účtu Junior základní sazbu čtyři procenta do limitu 100 tisíc. Banka teď nabízí i bonus 500 korun za založení účtu. Bonus ve výši dalších 2,5 procenta získá klient, který si navíc založí stavební spoření a bude si na něj měsíčně posílat alespoň 500 korun.

ČSOB dává na spoření pro děti základní sazbu 4,5 % do limitu 250 tisíc korun. Když má dítě v bance ještě běžný účet Plus konto, stoupne mu úrok na 4,75 %. A když si posílá alespoň 1000 korun měsíčně do podílových fondů, získá na spoření sazbu 5 %.

UniCredit Bank úročí vklady na dětském kontu jen 0,25 % do limitu 30 tisíc korun (0,01 % pro část nad tento limit).

Raiffeisenbank, mBank nebo Fio mají pro děti především běžné účty. Zůstatky na nich neúročí, lze si k nim však sjednat spořicí účty ze standardní nabídky. Když dítě zaplatí aspoň třikrát měsíčně kartou, může mít v Raiffeisenbank úrok na spořicím účtu 5,5 %. Při založení běžného dětského účtu teď banka navíc dává bonus 555 korun – k němu stačí jediná platba kartou. Debetní kartu k účtu v Raiffeisenbank může dítě mít od osmi let věku. Úrok až 5,5 % do 200 tisíc bez dalších podmínek nabízí Fio banka. V mBank může dítě do 15 let získat na spořicím účtu eMax Plus 4 % do 500 tisíc.

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

