První stavební spořitelna se snaží udržet klienty zvýšením úroku

Lidé, kteří mají na starším stavebním spoření úrok jen kolem jednoho procenta, se rozhodují, jestli smlouvu předčasně ukončit, nebo pokračovat. I se započtením současné maximální státní podpory 2000 korun ročně totiž dosahují zhodnocení maximálně kolem 3,5 procenta za rok. Na spořicím účtu přitom můžou mít i přes šest procent.

Snížení státní podpory na polovinu, které vláda plánuje od příštího roku a má se týkat i už uzavřených smluv, výnosy srazí ještě víc.

Od předčasného rušení smluv se stavební spořitelny snaží klienty odradit poukazem na to, že přijdou o už přiznanou státní podporu nebo o možnost výhodného úvěru ze stavebního spoření – úrok totiž může být jen o tři procentní body vyšší než úrok na spoření. O výhodném úvěru jsme psali podrobněji: Máte starší stavebko? Je to poklad, když chcete půjčit na bydlení.

Zvyšte si úrok na starší smlouvě

Podle zjištění webu Peníze.cz přichází Raiffeisen stavební spořitelna jako první s možností, jak si během vázací doby zvýšit úrok spoření ve vázací době.

„Pro klienty jsme připravili nabídku na takzvané doúročení na tři procenta,“ potvrdila informaci Martina Kotasová, mluvčí Raiffeisenbank. „Podmínkou je uzavření dodatku ke smlouvě, nejlépe na poradenském místě Raiffeisen stavební spořitelny, dále pak mít do konce letošního roku na smlouvě zůstatek ve výši 100 tisíc korun a ponechat smlouvu v platnosti do 31. prosince 2025,“ upřesnila.

Sazby nově uzavřených stavebních spoření jsou teď až tři procenta. Na tuto úroveň se postupně zvedaly od loňského roku. Při optimální výši úložky a s využitím maximální státní podpory 2000 korun dávají čistý roční výnos přes pět procent.

S nabídkou pro klienty, kteří mají méně výhodné starší smlouvy a chtějí je předčasně ukončit, se chystá přijít i Česká spořitelna. „Nemáme žádnou specifickou výhodu pro klienty, kteří chtějí ukončit smlouvu před koncem vázací doby. Jsme si této situace vědomi a pracujeme na konceptu, jak k těmto klientům přistupovat. Nabídku pro ně chystáme,“ říká Monika Kopřivová, mluvčí Stavební spořitelny České spořitelny.

Možná, když se zeptáte…

Ostatní stavební spořitelny – ČSOB (Liška), Modrá pyramida a Moneta – zatím takovou možnost nepotvrdily.

„Nejdřív 12 měsíců před koncem vázací lhůty je možné nabídnout klientovi zajímavou sazbu, kterou si může v předstihu zajistit a která mu začne platit po skončení vázací lhůty. V průběhu vázací lhůty není možné úrokovou sazbu navýšit,“ říká například Pavel Zúbek z tiskového oddělení Modré pyramidy.

Podle experta Petra Kielara z webu Stavebky.cz nechtějí stavební spořitelny o „udržovacích nabídkách“ pro klienty se staršími smlouvami zpravidla veřejně mluvit. Přitom je ale možné, že je mají a schovávají si je jen pro ty, kteří skutečně projeví zájem smlouvu vypovědět. „Je zjevné, že stavební spořitelny bojují s odlivem vkladů a mezi odcházejícími jsou i klienti ve vázací době. Kolik jich je, to nelze ze statistik vyčíst, vidíme jen pokračující pokles objemu vkladů,“ říká Kielar.

Poslední statistka ČNB z konce dubna ukazuje, že objem vkladů meziročně klesl o zhruba 31 miliard korun na necelých 324 miliard.

Podle Kielara budou muset stavební spořitelny nejen nové, ale i současné tarify přizpůsobit tak, aby bylo stavební spoření přitažlivé i po chystaném snížení státní podpory. „Myslím, že stavební spořitelny budou muset navyšovat úročení vkladů, nebo nabízet jiné bonusy, kterými budou chystané snížení podporu vyvažovat,“ očekává.

Sorry jako, teď spoří stát

Návrh na snížení státní současné státní podpory je součástí souboru úsporných opatření, takzvaného konsolidačního balíčku, který vláda představila v květnu.

Ministerstvo financí chce snížit podporu stavebního spoření z deseti na pět procent z částky uspořené za rok, maximálně ale z 20 tisíc korun ročně. Fakticky se tak maximální státní podpora omezí na polovinu: ze současných 2000 na 1000 korun. Další podmínkou pro získání státní podpory zůstává závazek spoření na šest roků.

Při dnešním nastavení státní podpory může čistý výnos ze stavebního spoření dosáhnout v kombinaci s nejlepšími nabízenými úrokovými sazbami 5,2 procenta za rok. Jedná se o čisté zhodnocení po zdanění, které zahrnuje státní podporu 2000 korun, úroky z vkladů ve výši tří procent a odečítá průměrný poplatek za vedení účtu 330 korun ročně. Poplatek za sjednání smlouvy už spořitelny zpravidla neúčtují. Výpočet předpokládá začátek spoření v polovině roku a měsíční spoření 1700 Kč po dobu šesti let. „Pokud by se státní podpora snížila na pět procent z ročně uspořené částky, nejvýše však ze základu 20 tisíc korun, snížil by se čistý výnos srovnatelného klienta na 3,7 procenta,“ upřesňuje Kielar.

Ministerstvo financi také navrhlo, že by v budoucnu stavební spoření nemusely nabízet pouze specializované stavební spořitelny, ale jakákoli banka. Tedy i ty, které zatím ve skupině nemají svou stavební spořitelnu. Zdroj webu Peníze.cz z jedné stavební spořitelny však říká, že s tímto rozšiřením se nakonec nepočítá.

Menší státní podpora asi už od ledna

Podle ministerstva financí diskuze o návrzích změn stále probíhají. K čemu se diskutující strany dobraly, ale odmítá komentovat. „Obecně lze říci, že u státní podpory stavebního spoření je ve vztahu ke snížení strukturálního salda státního rozpočtu v tuto chvíli definitivní vládní shoda pouze na omezení příspěvku na polovinu, tedy na maximálně 1000 korun ročně,“ říká Petr Habáň z tiskového oddělení ministerstva financí.

Změny by spolu s dalšími body konsolidačního balíčku měla zítra schvalovat vláda, pak zamíří do Poslanecké sněmovny. „Poslanci by ho měli v prvním čtení projednat před sněmovními prázdninami tak, aby následný legislativní proces umožnil kompletní schválení návrhu do konce roku a účinnost jednotlivých opatření od 1. ledna 2024,“ dodává Habáň.

