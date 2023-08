Odměna 3000 Kč jen za zkoušku, láká banka. Podmínku splníte snadno

Všem novým klientům, kteří si otevřou v Raiffeisenbank jakýkoliv běžný osobní účet, banka pošle 500 korun po dobu šesti měsíců. K získání celkem 3000 korun stačí aspoň třikrát měsíčně zaplatit debetní nebo kreditní kartou.

Akce patří k nejatraktivnějším na trhu v porovnání s bonusy, s nimiž banky přišly v posledních letech – co do výše odměny a podmínek jejího získání. Ani podrobná pravidla neobsahují žádné háčky, které by zájemce nepříjemně překvapily. Základní varianta nazvaná Chytrý účet je bez poplatků a bez závazků.

Účet si lze založit online nebo osobně na pobočce. Odměnu dostane nový klient, kterému je aspoň 18 let, neměl v posledním půl roce jiný běžný účet v Raiffeisenbank a neúčastnil se předcházející akce „6 x 500 Kč“ v letošním prvním pololetí. S prakticky stejnou kampaní totiž Raiffeisenbank přišla už na začátku letošního roku, týkala se účtů založených do konce června. Po několikatýdenní přestávce se teď akce vrací, zatím nemá předem stanovený konec.

Podmínka minimálně tří plateb kartou za měsíc se dá splnit jednoduše. Počítají se prakticky jakékoliv platby v jakékoliv výši. Může tedy jít o platby u terminálu v prodejně („kamenný obchod“) nebo na internetu, debetní nebo kreditní kartou.

Pozor jen na to, aby se platby stihly v příslušném kalendářním měsíci také zaúčtovat – tedy aby je banka skutečně odepsala z účtu (nejen zablokovala). Splnění podmínky proto není dobré nechávat až na konec měsíce. Zaúčtování obvykle trvá dva až tři dny – kdo chce předejít tomu, že narazí na pomalejšího obchodníka, měl by raději včas udělat víc plateb u různých obchodníků.

Při splnění podmínek za kalendářní měsíc – aspoň tři zaúčtované platby kartou – pak banka připíše na účet odměnu 500 korun nejpozději do 15. dne následujícího měsíce. Klient může získat maximálně 3000 korun, když podmínku splní v každém ze šesti měsíců za sebou. Měsíc založení účtu se přitom nepočítá, podmínka se hodnotí až od toho následujícího.

Základní varianta účtu v Raiffeisenbank – jmenuje se Chytrý účet – je bez paušálu za vedení účtu, neplatí se ani za debetní kartu nebo jiné základní služby. Zdarma jsou všechny výběry ze všech bankomatů v Česku i v zahraničí (to nevylučuje případný poplatek na straně provozovatele bankomatu v cizině) a všechny tuzemské bezhotovostní převody a SEPA platby (převody eur v zemích EU a některých dalších evropských státech).

Lepší varianta – Aktivní účet – přijde na 49 korun měsíčně. Oproti Chytrému účtu nabízí jednu debetní kartu navíc (celkem tedy dvě), v ceně je i kreditní karta. Multiměnová funkce umožňuje vést účet až v 18 různých měnách zároveň, což může snížit kurzové ztráty. V ceně paušálu je také jedna příchozí nebo odchozí zahraniční platba měsíčně nad rámec SEPA plateb – tedy typicky převod jiné měny než euro nebo jinde než v Evropském hospodářském prostoru.

Akce se týká také nejlepších variant účtů v Raiffeisenbank pod názvem Prémiový a Exkluzivní. Odměnu dostanou i studenti od 18 do 26 let ke studentskému účtu.

Pro dosavadní klienty přišla Raiffeisenbank se soutěží o „30 x 10 000 Kč“. Odměna je sice na první pohled vyšší, ale na rozdíl od akce pro nové klienty na ni dosáhne jen málokdo. Zapojit se můžou klienti, kteří se registrují do soutěže přes banner ve svém elektronickém bankovnictví. Podmínkou je, že klientovi přijde na účet v daném kalendářním měsíci alespoň 15 tisíc korun a současně udělá aspoň tři odchozí transakce – do těch se počítají platba kartou, výběr z bankomatu nebo převod z účtu (kromě převodu mezi vlastními účty v RB). Jenže: výherci se losují – nestačí tedy splnit podmínky. Banka každý měsíc (za červenec, srpen a září) vylosuje třicet výherců, kteří získají odměnu 10 tisíc.

Další akce pak míří hlavně na dosavadní klienty Equa bank, která se loni stala součástí Raiffeisenbank. Místo dosavadní platební karty Mastercard teď dostávají novou kartu Visa. A když ji v následujících šesti měsících pokaždé aspoň třikrát použijí, dostanou 500 korun za každý měsíc, tedy celkem až 3000 korun. Hodnotí se srpen 2023 až leden 2024 a jen u klientů, které banka oslovila s individuální nabídkou - tedy informovala je o této akci například e-mailem nebo v obálce společně s doručením nové karty.

Někteří dosavadní klienti – které Raiffeisenbank přímo oslovila – mají šanci také na odměnu 3 x 500 Kč. Stačí, když jim na účet přijde aspoň 15 tisíc měsíčně a zároveň třikrát měsíčně zaplatí kartou. Banka tak chce motivovat méně aktivní klienty, aby její účet využívali intenzivněji. Za každý ze tří po sobě jdoucích měsíců, kdy tuto podmínku splní, jim pošle 500 korun, celkem tedy až 1500 korun.

Podobné bonusy průběžně nabízejí i někteří konkurenti.

ČSOB láká na odměnu 1000 korun při založení nového běžného účtu s názvem Plus konto nebo Poštovní účet, oba jsou bez poplatků a bez závazků. Akce má trvat jen do konce srpna, prodloužení zatím není jisté. Podmínky jsou jednoduché: Po založení účtu (přes web, přes aplikaci ČSOB Smart nebo telefonicky) se stačí do 30 dnů aspoň jednou přihlásit do mobilní aplikace. Za to je odměna 500 korun. A kdo do 30 dnů aspoň jednou zaplatí kartou, dostane dalších 500 korun.

Jinou akci odstartovala ČSOB před pár dny: Mladým klientům ve věku od 18 do 30 let nabízí k novému účtu až 1500 Kč. Prvních 500 Kč získají za přihlášení se do aplikace ČSOB Smart. Druhých 500 Kč od banky dostanou, když si předtím na účet pošlou aspoň 500 Kč. A třetích 500 Kč získají, když do 30 dnů aspoň jednou zaplatí v mobilu prostřednictvím Google Pay, Apple Pay, Click to Pay, Garmin Pay nebo Xiaomi Pay. Kampaň trvá do konce října. Navíc se dá soutěžit o deset mobilů iPhone 15, výherce určí losování.

UniCredit Bank aktuálně nabízí novým klientům dvanáct lístků do sítě multikin CineStar zdarma. Podmínkou je použít kód ,,cinestar‘‘ při založení účtu Start (zdarma bez podmínek), Open nebo Top. Klienti od 18 do 26 let navíc dostanou voucher na Maxi popcorn menu pro dva. K účtům Open a Top, jejichž vedení však není automaticky bez poplatků, věnuje banka také balíček produktů Procter and Gamble v hodnotě 1500 Kč.

Služba Skip Pay, za kterou stojí ČSOB, dá novým klientům s Účtem Plus slevu až 1000 korun na první nákup přes internet.

