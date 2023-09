Platby na číslo mobilu mohou začít. ČNB zveřejnila pravidla

Co se děje

Banky v Česku dostaly zelenou je spuštění takzvaných plateb na kontakt. Dlouho připravovaná inovace může odstartovat 30. října. Vyplývá to z pravidel zveřejněných Českou národní bankou, která bude provozovat klíčový registr k platbám na kontakt a zároveň na celý systém dohlížet.

Místo vypisování čísla bankovního účtu bude k poslání peněz stačit, když znáte číslo mobilního telefonu příjemce. Do budoucna by se systém mohl rozšířit i o další možné kontakty, například o e-mailové adresy, zatím se nicméně počítá jen s číslem mobilu.

O přípravě nové služby jsme na webu Peníze.cz poprvé psali už v únoru 2021. Česká bankovní asociace tehdy odhadovala spuštění v prvním čtvrtletí roku 2022. Loni v červnu pak předpokládala, že k ostrému startu dojde začátkem letošního roku. Zpoždění podle zdrojů z bank způsobilo poměrně obtížné dolaďování podmínek nové služby jak mezi jednotlivými finančními domy, tak i s Českou národní bankou.

Centrální banka na konci srpna zveřejnila – s potřebným dvouměsíčním předstihem – novou verzi Pravidel platebního systému CERTIS, která začnou být účinná 30. října. První banky pak mohou spustit ostrý provoz plateb na kontakt.

Limit 5000 korun

Maximální výše jedné takové platby bude jen 5000 korun, vyplývá z pravidel ČNB. Tento strop už dříve uvedly ve svých obchodních podmínkách ČSOB nebo Raiffeisenbank. Jednotlivé banky si přitom mohou maximální výši odchozích plateb na kontakt snížit i pod tento limit. Mohou si také určit maximální počet takových transakcí během kalendářního dne, případně další omezení, přičemž tyto parametry mohou jednostranně měnit, a to i s okamžitou účinností – pokud si to dají do svých obchodních podmínek jako například Fio.

Novinka bude fungovat jen pro platby v českých korunách, ne pro jiné měny. Minimální výše platby je jedna koruna, stanoví pravidla ČNB.

Anketa Máte zájem o „platby na kontakt“? Už se nemůžu dočkat! Ale jo, nejspíš je využiju. Zatím nevím. Spíš ne. Určitě ne.

Z předchozích vyjádření bank vyplývá, že platby na kontakt chtějí využívat především pro okamžité platby, podle pravidel nicméně bude možné peníze na číslo mobilu zaslat také jako standardní platbu.

Služba letos na podzim odstartuje jen pro fyzické osoby, tedy pro „běžné lidi“ a OSVČ. Některé banky podle informací webu Peníze.cz chtějí, aby se později rozšířila i pro právnické osoby, tedy hlavně pro firmy. Zvažují i zmírnění limitu pro výši převodu: tak, aby se týkal jen okamžitých plateb na číslo na mobilu, a to podle stropů, které jednotlivé banky mají pro okamžité platby na číslo účtu – tedy v řádech desítek až stovek tisíc korun. Případné změny pravidel bude potřeba dojednat jak v rámci bankovní asociace, tak s Českou národní bankou.

Odesílatel uvidí i název účtu

Platby na kontakt (číslo mobilu) jsou dobrovolnou možností, rozšířením dosavadního systému – ne náhradou klasických převodů na číslo účtu.

Klient, který chce přijímat platby na číslo mobilu, bude muset předem souhlasit s registrací svého mobilního čísla v registru České národní banky. To zájemce udělá prostřednictvím elektronického bankovnictví ve své bance. Lidé, kteří mají více účtů, si mohou pro tento účel vybrat pouze jeden z nich – k jednomu telefonnímu číslu bude možné přiřadit jenom jedno číslo účtu. Pokud ale někdo má více telefonů, pak je možné propojit jedno telefonní číslo s jedním číslem účtu.

Na druhou stranu bude možné, aby s jedním číslem účtu bylo propojeno více telefonních čísel. Typickým příkladem jsou manželé, kteří společně využívají jeden bankovní účet, ale každý má svůj mobil.

„Jednorázovým kódem zaslaným na registrované telefonní číslo ověříme, že ho má klient ve svém držení. Následně si klient vybere číslo účtu, ke kterému chce telefonní číslo spárovat. Po standardní autorizaci zapíšeme požadované údaje do registru vedeného u ČNB,“ popisuje konkrétní postup v Komerční bance člen představenstva Miroslav Hiršl.

Registrace bude nutná jen k přijímání plateb (a klient ji může kdykoliv zrušit nebo změnit). Naopak k odeslání platby na číslo mobilu nebude registrace potřeba – půjde ji provést z jakéhokoliv účtu v bance, která tuto službu podporuje.

Po zadání platby se banka odesílatele spojí s registrem a pokud je telefonní číslo příjemce platby spárované s číslem jeho bankovního účtu, získá banka číslo konta, na který pak platbu odešle. Samotnému odesílateli se před odsouhlasením platby ukáže i název účtu příjemce, což je zpravidla jméno a příjmení, aby si jeho správnost mohl ověřit.

Odesílatel tak ještě před potvrzením platby uvidí, komu peníze posílá – alespoň podle názvu účtu. To je vylepšení oproti standardním převodům na číslo účtu, kde banky ukážou jméno příjemce jen v některých případech.

Například ČSOB k novince ve svých obchodních podmínkách píše: „Klient je povinen před odsouhlasením platby na kontakt zkontrolovat v příkazu k platbě název účtu příjemce platby, který je doplněn na příkazu automaticky z Registru. Klient v případě pochybností o správnosti údajů o příjemci v názvu účtu ověří sám předtím, než příkaz odsouhlasí, správnost tohoto údaje u příjemce platby.“

Banky podle dostupných informací neplánují vybírat od klientů žádný příplatek oproti běžným převodům na číslo účtu.

Zapojit se chce většina bank

Služba by v krátké době po startu mohla být dostupná pro hodně lidí. Česká bankovní asociace už dříve avizovala, že do plateb na kontakt se chce zapojit devět bank, tedy většina trhu.

Zájem o spuštění novinky potvrdily Česká spořitelna, ČSOB (a Poštovní spořitelna), Komerční banka, Raiffeisenbank, Moneta, UniCredit, Air Bank či Fio. Dalším zájemcem byla podle neoficiálních informací PPF banka. Creditas se vzhledem k chystané fúzi s Max bankou chystá přidat během příštího roku. „Chceme být v první vlně bank, které placení na číslo nabídnou,“ ujistil Vladimír Hořejší, předseda představenstva Banky Creditas, v červencovém rozhovoru pro Peníze.cz.

Některé banky jako Moneta či Raiffeisenbank tuto novou možnost plateb už dříve začlenily do svých obchodních podmínek. V červenci avizovala nové podmínky také ČSOB (s účinností od listopadu), před pár dny Fio (s účinností od 6. listopadu). Další dvě banky, Česká spořitelna a Komerční banka, informují o chystané službě na svých internetových stránkách.

„Kopírováním nebo přepisováním čísla účtu často dochází ze strany klientů k chybám, které banky musí následně řešit. V lepším případě chybně zadané číslo účtu neexistuje, což umí systémy bank odhalit. Bohužel se ale stává, že zadáním třeba nesprávného kódu banky peníze dorazí na úplně cizí konto. Od plateb na kontakt si vedle většího pohodlí pro klienty slibujeme méně takových omylů a další urychlení platebního styku,“ řekl loni na jaře Tomáš Hládek, expert České bankovní asociace pro platební styk.

V posledních letech se už rozšířila jiná alternativa, která zrychlila a zjednodušila zadávání platebních údajů: Příjemce si může v elektronickém bankovnictví vygenerovat QR kód a pošle ho (nebo hned ukáže) odesílateli. Ten si ho načte mobilem a vyplní se mu všechny údaje k platbě. Někteří obchodníci využívají QR kódy i jako levnější náhradu platby kartou.

Banky reagují také na konkurenci fintechových společností – platby na číslo mobilu nabízí například aplikace Revolut.

Z tuzemských bank už umožňuje podobnou službu mBank ve své mobilní aplikaci. Její klienti však mohou posílat jen částky do dvou tisíc korun a maximálně tři platby denně. Po autorizaci platby se odešle příjemci platby SMS zpráva s odkazem na provedení platby – na něj musí do 15 dnů kliknout. „Nabízíme odesílání plateb na mobil už od února 2014, které jsme vyvinuli samostatně, ve vlastní režii,“ řekla mluvčí Kristýna Dolejšová. Do chystané inovace, která teď vznikla napříč bankami, se mBank podle dřívějších vyjádření zatím zapojit nechystá.

Platbu na telefonní kontakty už několik let umožňuje také mobilní aplikace Banky Creditas. K jejímu využití je však zatím potřeba, aby obě strany – odesílatel i příjemce – měly aplikaci Creditas Banking a současně účet v Creditas.

Podobnou službu nabízela Česká spořitelna v samostatné aplikaci Friends 24, v roce 2021 ji ale ukončila. Platby bylo možné adresovat nejen na číslo mobilu, ale třeba i na e-mail nebo Facebook Messenger. Maximálně tak šlo převést 10 tisíc v jedné platbě, denní limit byl 30 tisíc. Po obdržení zprávy o platbě musel její příjemce do připojeného odkazu napsat číslo svého účtu, teprve pak plátcova banka poslala peníze.

