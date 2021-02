Banky chystají novou službu. Peníze pošlete i na číslo mobilu

Posílání peněz mezi klienty tuzemských bank se může zjednodušit. Místo čísla účtu by mohlo stačit, když zadáte číslo mobilu. A to bez stahování nějaké speciální aplikace.

Češi mají v blízké době dostat novou možnost, jak poslat peníze ze své banky. Nově by mohli zadat příkaz k platbě i bez toho, aby znali číslo účtu a kód banky příjemce. Stačilo by znát jeho mobilní číslo.

Tento jednoduchý způsob převodu peněz může být dostupný například přes internetové nebo mobilní bankovnictví. Podmínkou bude, že klient – příjemce platby – při zřízení služby souhlasil s registrací svého telefonního čísla.

Vznik nové platební služby iniciovaly samy banky. S Českou bankovní asociací a Českou národní bankou teď pracují na konkrétní podobě.

„V tuto chvíli jsme na začátku příprav a nemůžeme zveřejňovat podrobnosti, jak služba bude fungovat. Její zavedení mimo jiné předpokládá souhlas České národní banky, se kterou řešíme bezpečnost pro klienty,“ říká Tomáš Hládek, expert České bankovní asociace na platební styk a kyberbezpečnost.

„Cílem je umožnit klientům všech retailových bank, aby měli i tuto možnost zadávání plateb. Podnět k tomu daly banky a naší snahou je projekt dotáhnou tak, aby se realizoval. Termín spuštění ještě není stanovený, ale přál bych si, aby to bylo letos, v nejhorším případě příští rok,“ upřesňuje Hládek.

Podle informací z bankovního trhu počítá chystaný projekt s tím, že Česká národní banka by spravovala databázi telefonních čísel a účtů klientů. Automatizovaný systém by pak – na pozadí platební transakce – ověřil číslo mobilu a číslo účtu příjemce, a pokud budou údaje souhlasit, platba rovnou proběhne.

Z tuzemských bank už nabízejí podobnou službu svým klientům Česká spořitelna v samostatné aplikaci Friends 24 a mBank ve své mobilním bankovnictví. V obou případech však takto jde posílat jen menší částky (Friends 24 do deseti tisíc korun, mBank do dvou tisíc) a řešení není pro klienty tolik pohodlné: Po obdržení zprávy o platbě musí její příjemce do připojeného odkazu napsat číslo svého účtu, teprve pak plátcova banka pošle peníze na jeho účet. Chystaná inovace by to tedy měla zjednodušit.

O chystané inovaci jako první informovala své klienty Moneta, a to nepřímo a nenápadně – jako o jedné z mnoha změn v obchodních podmínkách, které začnou platit 1. dubna. Podle dosavadních podmínek je „jedinečným identifikátorem platebních příkazů“ pouze číslo účtu a kód banky. Nově za něj bude možné považovat i mobilní číslo příjemce úhrady. Dokument neupřesňuje, od kdy se tak skutečně stane – zatím jenom vytváří možnost, aby banka takovou novinku zavedla.

„Novou službu a její spuštění včas oznámíme. Na této iniciativě pracujeme ještě s dalšími bankami a také s Českou bankovní asociací, která koncem loňského roku zjišťovala zájem bank o tuto službu. Jakmile bude služba spuštěna, z pozice digitálního lídra bychom u toho chtěli být jako první,“ říká mluvčí Monety Zuzana Filipová.

„Služba bude určena typicky pro drobné platby mezi přáteli a známými. Platbu na mobilní číslo bude možné zaslat v českých korunách, jednorázově a na všechny účty pro běžný platební styk participujících bank,“ upřesňuje mluvčí.

Intenzivní zájem o zařazení této novinky do své standardní nabídky signalizuje také Česká spořitelna, která si něco podobného už úspěšně vyzkoušela. „V průběhu příštího roku bychom rádi klientům umožnili, aby při zadávání transakcí v digitálním bankovnictví George nemuseli uvádět číslo bankovního účtu, na který chtějí platbu odeslat, ale mohli zadat mobilní číslo příjemce,“ potvrzuje Ondřej Wallenfels, který se věnuje rozvoji plateb v bankovnictví George.

„Ve spolupráci s Českou bankovní asociací a Českou národní bankou nyní nastavujeme systém fungování, jakým způsobem bude ČNB evidovat databázi telefonních čísel a účtů – i s ohledem na ochranu osobních údajů,“ dodává.

Podpora České spořitelny – banky s největším počtem klientů – může významně napomoci k masovému rozšíření nové služby na trhu, podobně jako se to stalo při zavádění bezkontaktních platebních karet nebo okamžitých plateb. Aby o platby na číslo mobilu Češi měli zájem, je nutné, aby se do systému zapojilo co nejvíce bank i klientů. Bez toho se nový způsob nemůže ve větší míře prosadit.

Předmětem diskusí zatím je, zda platba na číslo mobilu bude možná jen do určité maximální částky, podobně jako je to například u stávajících aplikací České spořitelny a mBank, případně u okamžitých plateb. Ladí se i lhůta připsání peněz na účet po zadání příkazu. Tedy zda půjde o termíny podle současných pravidel pro standardní, okamžité či expresní platby, případně to bude jinak.

