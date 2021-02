Okamžité platby po dvou letech: Kdy se přidají další banky?

Před dvěma lety odstartovala v Česku revoluce v posílání peněz z účtu na účet: 1. února 2019 spustila Air Bank v ostrém provozu okamžité platby.

Když platba zadaná v elektronickém bankovnictví odejde jako okamžitá, dorazí na účet v jiné bance prakticky hned – maximálně během několika málo vteřin. A to i v noci, o víkendu nebo během svátku – prostě kdykoliv. To byl velký posun oproti standardním převodům, které fungují jenom v pracovní dny a obvykle trvají několik hodin, v horším případě dorazí až následující pracovní den.

Okamžité platby můžete posílat jenom mezi bankami, které už je umějí. Nestačí tedy, že je dokáže poslat ta vaše. Klienti Air Bank tak mohli zpočátku odesílat okamžité platby jenom do České spořitelny.

Spořitelna zahájila jejich testovací provoz už 20. listopadu 2018 s vysokou cenou 125 korun za odeslání. Na začátku února 2019 oznámila, že od 22. února – současně se startem ostrého provozu – umožní odesílat okamžité platby bez příplatku, tedy za stejnou cenu jako standardní převody – pro většinu klientů zadarmo.

Jako třetí se v dubnu 2019 připojila Creditas. Hlavní vlna pak přišla ve druhém pololetí: v září a říjnu Komerční banka, Raiffeisenbank a PPF Banka, v prosinci Moneta a ČSOB, na přelomu roku Fio. Díky zapojení největších bank se okamžité platby staly dostupné pro většinu účtů v Česku.

Na jaře 2020 spustila okamžité platby Equa bank – v jejím případě je však stále lze odeslat jenom z mobilní aplikace, ne z internetového bankovnictví. Podle tehdejšího vyjádření banky jde o úmysl, cílem je podpořit využívání mobilní aplikace.

Od začátku loňského září přijímá okamžité platby mBank. Jenže zprovoznění odchozích plateb nabralo dosud nevídané zpoždění. Podobný postup – vyzkoušet si naostro nejdřív příchozí platby a teprve po pár dnech až týdnech přidat i odchozí – sice předtím zvolila i většina konkurentů, prodleva ale nikdy nebyla tak dlouhá.

Čekání klientů mBank už má opravdu skončit. „Odesílání okamžitých plateb umožníme ve fázích postupně od 16. února 2021. Od 1. března bude odesílání umožněno všem klientům mBank, pokud se nestane nic neočekávaného,“ říká mluvčí Štěpán Dlouhý v čerstvém vyjádření pro Peníze.cz.

mBank v ceníku dál počítá s korunovým příplatkem za okamžitou odchozí platbu, zatímco standardní platba je zadarmo. Stejný korunový příplatek účtovala donedávna Air Bank (kromě klientů, kteří si platili měsíční paušál za Velký tarif), od loňského listopadu ho zrušila.

Poslední větší bankou, která se do systému okamžitých plateb zatím nezapojila, zůstává UniCredit. Zrovna pro její klienty by přitom přinesly velké zlepšení. UniCredit Bank totiž nikdy nedoručí standardní platbu do jiné banky ještě ve stejný pracovní den, kdy ji zadáte – uzávěrku pro zadání má už ve 20 hodin předchozího dne.

UniCredit žádný termín startu okamžitých plateb oficiálně předem nezmínila. Podle informací webu Peníze.cz s ním počítala během loňského roku, jenže změnila priority a reálná teď zřejmě není ani první polovina letošního roku. „Termín spuštění včas sdělíme,“ říká bez bližších podrobností mluvčí Petr Plocek.

Od loňského listopadu umí okamžité platby také Oberbank. Podle dřívějších informací je plánovaly do konce loňského roku zprovoznit i Hello bank a Expobank, nakonec to neudělaly ani během ledna. „Systém okamžitých plateb vyvíjíme. Přesný termín jejich spuštění zatím není stanoven,“ říká Ema Novotná z Expobank. Hello bank se k aktuálnímu stavu příprav nevyjádřila, neodpověděla ani Sberbank.

Během letošního prvního pololetí plánuje okamžité platby spustit J&T Banka, a to příchozí i odchozí.

Trinity Bank se momentálně soustředí na uvedení platebních karet – v její nabídce zatím chyběly. Zatímco příprava karet je „v závěrečné fázi,“ okamžité platby letos pravděpodobně nespustí.

Okamžité platby k 31. lednu 2020 Banka Odchozí Příchozí Air Bank ano ano Creditas ano ano Česká spořitelna ano ano ČSOB ano ano Equa bank ano (jen v aplikaci) ano Expobank ne ne Fio banka ano ano Hello bank ne ne J&T Bank ne ne Komerční banka ano ano mBank ne ano Moneta ano ano Oberbank ano ano PPF banka ano ano Raiffeisenbank ano ano Sberbank ne ne Trinity Bank ne ne UniCredit Bank ne ne Zdroj: testy webu Peníze.cz a informace z bank

Nezapojily se ani stavební spořitelny, přestože všechny jsou součástí bankovních skupin, které už okamžité platby umějí. Okamžitě nepošlete třeba ani splátku hypotéky z ČSOB do sesterské Hypoteční banky. Na rychlý převod nespoléhejte ani při placení daní nebo jiných poplatků státu na účty u České národní banky.

Skoro všechny banky, které už okamžité platby spustily, za jejich odeslání nevybírají nic navíc oproti běžným převodům (kromě zmíněné mBank). Jsou tedy většinou zadarmo nebo v rámci měsíčního paušálu – stejně jako běžné převody. Jenom v Komerční bance, která v základní variantě účtu strhává za běžné odchozí platby šest korun, zůstává stejná cena i pro okamžité převody. A na poplatek narazí i majitelé některých starších nebo jinak specifických účtů třeba v ČSOB nebo České spořitelně. Nejde ale o žádný příplatek oproti tomu, kolik vás jinak stojí standardní transakce. Koneckonců „velkoobchodní cena“, kterou jednotlivé banky platí zúčtovacímu systému ČNB, je jenom o jeden haléř vyšší než u běžných transakcí.

Přestože se okamžité platby stávají standardem, ve většině bank si o ně musíte aktivně říct. Tedy: jsou samozřejmě k dispozici v internetovém nebo mobilním bankovnictví, není potřeba si je nějak aktivovat, nicméně při každé odchozí platbě musíte zaškrtnout, že má odejít okamžitě – jinak ji banka pošle normálně. Naopak jako automatickou předvolbu mají okamžitou platbu v internetbankingu nastavenou například Česká spořitelna nebo Raiffeisenbank.

Proč to banky takhle komplikují? Zmiňují hned několik důvodů, přinejmenším neoficiálně. Okamžité platby jsou pro banky dražší než standardní – nejde totiž jenom o haléřový poplatek ČNB, ale i související náklady na ověření transakce: musí prakticky online vyhodnotit, zda je všechno v pořádku a nejde o podvod nebo porušení zákona. Platby také odesílají jednotlivě, což je náročnější než dosavadní dávkování v balíčcích maximálně párkrát za den. Přinejmenším ze začátku nového systému se banky obávají také přetížení systému.

Okamžitá platba dorazí do jiné banky prakticky hned a v zásadě nestojí nic víc oproti standardní. Oproti tomu platby prioritní, expresní nebo urgentní – navzdory svému názvu – zas tak moc nespěchají, přesto jsou mnohonásobně dražší než běžná platba. Různé banky přistoupily k jejich zadávání různě, méně zkušeného klienta to někdy může zmást. A dodejme, že jako okamžité lze posílat jenom částky do 400 tisíc korun, Česká spořitelna a Fio si limit snížily na 100 tisíc.

Vedle klasických převodů mají okamžité platby i další využití v praxi. Například? Nemáte hotovost, ale potřebujete někomu zaplatit hned – a oba dostat potvrzení, že peníze přišly. Totéž u řemeslníka nebo obchodníka, který nebere karty – okamžitý převod je může nahradit, navíc se podnikatel vyhne platbě provize. Nebo si potřebujete rychle poslat peníze mezi vlastními účty třeba proto, že pak chcete zaplatit jinou kartou (s bonusy, pojištěním nákupu a podobně). Nebo třeba pružně „dobíjíte“ drobné na kartu k dětskému účtu.

