Nová banka od Partners chystá spoření, půjčky i hypotéky

Finanční skupina Partners podala koncem loňského roku žádost o bankovní licenci České národní bance. Se startem banky skupina předběžně počítá zhruba ve druhém čtvrtletí roku 2022.

„Očekáváme, že licenční řízení bude probíhat zhruba jeden rok. Záleží na tom, kolik informací bude ČNB třeba doplňovat a zpřesňovat. Stavět zcela novou plně licencovanou banku je na českém trhu ojedinělý krok, a tak přesný vývoj lze odhadovat orientačně,“ říká Petr Borkovec, generální ředitel finanční skupiny Partners. Od samotného získání licence je podle něj nutné počítat ještě s několika dalšími měsíci na zahájení provozu.

Nová banka ponese název Partners banka, což má zdůraznit její úzké spojení s komplexním finančním poradenstvím i sítí profesionálních poradců a franšízových poboček Partners. V přípravné fázi vystupuje společnost pojmenovaná Partners branka, protože bez licence nelze mít na finančním trhu v názvu slovo banka.

O chystaném projektu psal web Peníze.cz už před rokem. „Pro klienty chceme mít základní služby zdarma, což je u nových bank standardní. Vizí je banka postavená na technologii 21. století. Díky široké distribuční síti a pobočkám umíme dodat osobní vztah a osobní obslužnost. Budeme první banka, která za klientem umí fyzicky dojít tam, kam on potřebuje,“ řekl tehdy Borkovec.

Banka vzniká primárně pro klienty a finanční poradce Partners, chce ale získat i zcela nové zájemce. V její nabídce tak mají být zpočátku jenom retailové produkty určené pro fyzické osoby, jakými jsou běžný účet, spořicí účet, spotřebitelský úvěr nebo hypotéka. „Chceme banku, která propojí bankovnictví a finanční plánování pod jednou střechou,“ říká Borkovec. Plánuje, že v prvních letech banka poroste zhruba o 30 tisíc klientů ročně. Po pěti letech by tak mělo jít o 150 tisíc klientů, kteří využívají bankovních služeb.

„Připravujeme perfektní nástroj pro správu celého finančního života a všech produktů osobních financí od desítek institucí z jednoho místa. Tedy od běžných transakcí v rámci bankovního světa, přes spoření a investice až po pojistky. Stavíme otevřenou banku. Klientům Partners tak umožníme napojit si účty jiných bank a nahlížet na vývoj finančních produktů od jakéhokoli obchodního partnera – banky, pojišťovny nebo investiční společnosti, se kterými jsme datově propojeni,“ upřesňuje teď Borkovec.

„Chceme vytvořit banku, se kterou klienti budou bohatnout. Banku, která nebude zaměřená na to, aby se klienti zadlužovali,“ upřesnil šéf Partners v loňském rozhovoru pro Peníze.cz. „Primárně chceme vytvořit skvělý běžný účet. Dále počítáme se spořicími nástroji, se kterými se klientům vyplatí střádat peníze k pozdějším investicím. Nechceme lákat na účty, kam by klienti ukládali 100 nebo 200 tisíc. Takové peníze mají být v investicích. Chceme vytvořit nástroje, které klienta budou motivovat, aby si vytvořil kapitál a později ho investoval,“ dodal.

V čele projektu stojí Marek Ditz, předtím mnoho let působící ve skupině ČSOB. Financování mají zajistit investice firem spojené se skupinou Partners i jednotlivými investory. Majiteli banky se tak stanou jednak společnosti vlastněné akcionáři Partners Petrem Borkovcem a Radimem Lukešem a jednak i velké množství poradců, manažerů a zaměstnanců Partners. „Skupina v tuto chvíli žádné další investory pro svůj projekt nehledá,“ dodává Borkovec.

Partners patří mezi největší finančně poradenské společnosti v Česku. Obrat skupiny v roce 2019 dosáhl 1,6 miliardy korun, o rok dříve to bylo 1,5 miliardy. Skupina má v současnosti téměř 600 tisíc klientů, 93 poboček a 1900 profesionálních poradců. Patří do ní také Partners investiční společnost, nemovitostní fond Trigea a pojišťovna Simplea, v nejbližších měsících má začít fungovat také penzijní společnost Rentea. Pod názvem Partners bankovní služby už několik let funguje spolupráce s UniCredit Bank. Součástí skupiny je také společnost Partners media, která provozuje weby Peníze.cz, Finmag.cz a Heroine.cz.

Psali jsme dřív:

Už nás sledujete? Přidejte si Peníze.cz na Twitter nebo Facebook a dozvíte se včas další aktuality a praktické rady!

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.