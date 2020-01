Postavíme banku, s kterou lidé zbohatnou, říká šéf Partners

Pokud vše půjde dobře, měla by vaše penzijní společnost otevřít na začátku roku 2021. Proč ji chcete?

Vidíme v tom velký potenciál. Spoření na důchod se státním příspěvkem není využíváno efektivně. Devadesát procent lidí je v transformovaných fondech (staré fondy penzijního připojištění - pozn. red.), kde nevydělávají ani na inflaci, v posledních letech jsou dost pod ní. Nikdo není moc aktivní při správě a péči o tyto klienty. Nikdo jim nevysvětluje, proč nebýt v transformovaných fondech a proč investovat na třicetiletém horizontu jinak.

Velký potenciál vidíme také ve způsobu, jak spravovat peníze uložené na důchod. Myslíme si, že dnes se tomu penzijní společnosti pořádně nevěnují, protože v účastnických fondech není tolik peněz a je tam regulovaný poplatek za správu. Chceme do České republiky přivést velkou světovou značku pro správu peněz. Ta přinese investiční nástroje, které dnes čeští klienti nemají. Velký potenciál je i v tom, že lidé neustále zvyšují a dál zvyšovat budou objem příspěvků, které si na důchod spoří. Chceme tedy celý trh rozhýbat a vysvětlit lidem, proč nemají spořit v transformovaných fondech.

Budete tedy lidi lákat na vyšší výnosy?

Vycházíme z toho, že by lidé měli přestoupit do účastnických fondů. To samo o sobě lidem výnosy zvýší. Vzroste s tím i připravenost lidí na důchod. Zároveň věříme, že když budeme lidem investice spravovat lépe, tak to bude znamenat i vyšší výnos v porovnání s dalšími účastnickými fondy.

Petr Borkovec Petr Borkovec je zakladatel společnosti Partners a předseda jejího představenstva. Vystudoval manažersko-ekonomický obor na Provozně-ekonomické fakultě MZLU. Na univerzitě působil až do konce roku 2008 jako odborný asistent a učitel předmětů kapitálové a finanční trhy, mezinárodní finance a burzy a cenné papíry. Pod jeho vedením spustila skupina Partners pojišťovnu Simplea, Partners investiční společnost, nový nemovitostní fond nebo koncept franšíz a VIP poradenských kanceláří.

Říkal jste, že se zhruba 3,3 milionu lidmi v transformovaných fondech dnes nikdo nepracuje. Proč?

Není zaplacená distribuce, nikoho to nezajímá. U bankéřů je to na druhém listě jejich priorit; na prvním místě jsou úvěry všeho druhu, pak karty, účty, investice... A penze jsou až poslední. Navíc si myslím, že bankéři tomu často ani nerozumí a neumí poskytnout komplexní péči. Poradci samotní zase nejsou moc motivovaní lidi o vhodnosti přestupu do účastnických fondů přesvědčovat, protože je to segment, kde musí splňovat vysoká kritéria na zkoušky a zodpovědnost a nejsou za to dobře zaplacení. My tu distribuci chceme zaplatit, chceme to změnit. Penzijní společnosti na to nemají lidi a jsou spíše pasivní.

Chystáte penzijní společnost v době, kdy se mluví o možných zásadních úpravách třetího pilíře, třeba o státním penzijním fondu. Vyhodnocujete ho jako riziko pro vaše podnikání?

Nikoli. Zaprvé si myslím, že k tomu vůbec nedojde, že je to nesmysl. A kdyby vznikl, tak podle nás jediné k čemu povede, je, že zařídí snazší přechody mezi penzijními společnostmi. A to by nám pomohlo. Myslíme si, že jsme schopni dodat lepší výsledky i lepší péči, než by dokázal státní fond.

Proč by byl státní penzijní fond podle vás nesmysl?

Nemyslím, že je stát schopen spravovat peníze efektivněji než profesionální soukromé společnosti. Nemyslím, že stát je profesionální správce peněz. Také si myslím, že nedává smysl zvyšovat v důchodech závislost na státu. Neumím si přestavit, že důchod bude mít klient postavený na státních důchodech a na úsporách, které také svěřil státu. Pokud by došlo na lámání chleba a stát by potřeboval peníze, tak si na ně sáhne a udělá to jednodušeji, než když ty peníze budou v soukromé penzijní společnosti.

Kolik chcete mít klientů?

V desetiletém horizontu cílíme na pět procent trhu. Nemyslíme si tedy, že budeme hrát dominantní roli na trhu, ale jsem přesvědčený, že trh rozhýbeme a penzijní společnosti na nás budou muset reagovat a budou muset něco změnit. Chtěli bychom se dostat na 20 tisíc klientů ročně.

Banka, jaká tu není

Uvažujete také o zřízení vlastní banky. Ta by mohla začít fungovat nejdříve v roce 2023. Proč jí chcete?

I když je bankovní byznys brutálně regulovaný, tak je velmi ziskový. To by ale samo o sobě nestačilo, protože profitabilních segmentů je daleko více. Hlavním důvodem je, že vnímáme bankovnictví jako skvělou platformu pro poskytování nezávislého finančního poradenství. Klient potřebuje poradce jednou za rok, za dva roky. V bankovnictví je ta potřeba mnohem častější.

Dáme klientům samozřejmě možnost spravovat celé finance v přímém bankovnictví, připravíme technologickou banku, která ale bude zároveň schopná výborně klienta obsloužit i offline. Nyní máme 100 poboček, do pár let jich bude 150 nebo 200, zároveň máme síť poradců, kteří za klientem mohou přijít až domů. Chceme vytvořit banku, se kterou klienti budou bohatnout. Banku, která nebude zaměřená na to, aby se klienti zadlužovali.

Když v posledních zhruba deseti letech na trh vstoupila nová banka, lákala nové klienty hlavně na účet zdarma a dobře úročený spořicí účet. Bude to i vaše cesta?

Nebude. Primárně chceme vytvořit skvělý běžný účet. Dále počítáme se spořicími nástroji, se kterými se klientům vyplatí střádat peníze k pozdějším investicím. Nechceme lákat na účty, kam by klienti ukládali 100 nebo 200 tisíc. Takové peníze mají být v investicích. Chceme vytvořit nástroje, které klienta budou motivovat, aby si vytvořil kapitál a později ho investoval. Klienty budeme lákat také na to, že s námi získají kompletní kontrolu nad svými financemi, a to přes technologicky nejlepší banku. Věříme, že je tu prostor vytvořit banku, která z pohledu jednoduchosti přihlášení, správy a placení bude na úplně jiné úrovni, než kde jsou banky dnes.

Typicky se v Česku kumuluje kapitál přes stavební spoření. Máte v plánu i vlastní stavební spořitelnu?

Spíše ne. Dívali jsme se i na možnost koupit Wüstenrot, ale je to pro nás zbytečné. Ten trh je obsazený.

Bance lidé musí věřit. Nebojíte se, že bance od Partners lidé nebudou důvěřovat, protože finanční poradci obecně stále nemají dobré jméno?

V době, kdy budeme bankou, nebudeme finanční poradci, ale bankéři. A bankéřům se přece věří. Teď vážně: Nebojím se toho. U pojišťovny Simplea, kterou jsme spustili loni v červenci, se ukazuje, že to opravdu problém není. A tam by lidé mohli být opatrnější, protože jim někdo říká, že za dvacet let jim bude plnit. V bankovnictví vlastně skoro není důvod být opatrný, protože změnit banku jde snadno a pojištění vkladů je u všech bank stejné.

My navíc nechceme, aby nám lidé do banky dávali 20 milionů. Chceme spravovat jejich běžné účty, kde mají peníze na běžný provoz. Když dokážeme postavit technologickou bankou se službami privátního poradce, tak to lidi podle nás uvítají. Dělali jsme si teď průzkum mezi klienty, které máme dlouhodobě, a jejich důvěra vůči našim poradcům je veliká.

Vybudovat banku je kapitálově náročné. Budete hledat investora?

Ano, budeme, určitě to nedokážeme celé postavit sami. Chceme vytvořit byznys model, tým, pracovat na technologii a dát dohromady investory, kteří budou sdílet naší filozofii. Do toho patří, že s bankou a celým tím balíčkem našich společností a služeb nechceme zůstat jen v Česku.

Při novinářské prezentaci jste říkal, že má jít o první cloudovou banku v Česku. Co by to znamenalo pro klienty?

Byli bychom tak schopni věci dělat rychle, efektivně a levně. Ještě před pár lety by s tím regulátor zřejmě měl problém. Dnes už si myslíme, že s tím problém nebude a že naopak každá banka bude muset do cloudu přejít, aby byla flexibilně schopná přidávat a odebírat služby nebo partnery. Pomoci to může i bezpečnosti, ale primárně je to o rychlosti a efektivitě, což se projeví v ceně a rozsahu služeb pro klienty.

Simplea? Třicet procent nad plánem

Jak se Partners povedl rok 2019? V roce 2018 měla skupina obrat 1,5 miliardy korun, překonali jste loni tento výsledek?

Ano, jsme přes 1,6 miliardy, je tam zhruba sedmiprocentní nárůst. Hodně je to dáno Partners investiční společností a růstem jejího obratu na 100 milionů korun. Hlavní činnost Partners, tedy distribuční, šla nahoru jen o dvě procenta, ale to je dáno především loňským poklesem hypotečního trhu.

V dubnu odstartoval nemovitostní fond Trigea. S ním jste spokojeni jak?

Nemůžeme si stěžovat. Půl miliardy korun pod správou je zhruba to, co jsme si představovali, že je reálné. V druhé polovině roku 2019 jsme dosáhli na výnos 4,4 procenta, což je nejlepší výsledek na trhu realitních fondů pro běžnou klientelu. V únoru bychom měli realizovat nákup další nemovitosti do fondu, výnos by tak měl dál růst.

V červenci loňského roku jste spustili životní pojišťovnu Simplea. Její výsledky vás také těší?

Jsme o 30 procent nad plánem. Simplea má 17 tisíc klientů a sjednané roční pojistné ve výši 157 milionů korun.