Raiffeisenbank má nové účty. Levnější a bez podmínek

Chytrý, Aktivní a Prémiový. Do světa se vydala trojice nových účtů, která nahradila řadu eKonto. Prozkoumali jsme, co nabízí a jestli se vyplatí i dosavadním klientům.

Raiffeisenbank přichází se svým prvním bezplatným účtem bez podmínek – pod názvem Chytrý účet nahradil v nabídce pro nové klienty dosavadní eKonto Smart. Nový Aktivní účet je pak nástupcem eKonta Komplet.

Trojici nováčků doplňuje Prémiový účet, jehož novoroční start banka avizovala už na začátku listopadu. Právě na webu Peníze.cz jste se tehdy mohli dočíst i to, že brzo přijdou další změny. Ty jsme vám stručně popsali hned 1. ledna, teď přinášíme podrobnosti.

Jedině Prémiový účet je úplnou novinkou. Dosáhnou na něj lidé s měsíčním příjmem od 50 tisíc korun – tedy skupina, pro kterou Raiffeisenbank předtím neměla speciální nabídku. Vybrané klienty na nový účet automaticky převedla – kromě těch, kteří to výslovně odmítli.

Další dva nové účty – Chytrý a Aktivní – jsou vlastně jenom levnější náhradou dosavadního eKonta Smart a eKonta Komplet. I proto byl Prémiový účet jedinou novoroční změnou, o níž banka dosavadní klienty s předstihem informovala. U těch zbylých by na tom mohla jenom prodělat.

Zatímco dosavadní uživatelé platí za eKonto Komplet 129 korun (při nesplnění podmínek dokonce 250 korun), nový Aktivní účet vychází s prakticky stejnými službami v obou variantách jenom na 49 korun. Chytrý účet je pak vždycky bez poplatku, takže na rozdíl od eKonta Smart nehrozí ani teoreticky stržení 99 korun při nesplnění podmínek.

Jak jsme si ověřili, nové typy účtů jsou dostupné i pro dosavadní klienty. Musí si však o ně aktivně říct, jinak dál zůstanou u dosavadního eKonta. Změnu lze jednoduše provést i v internetovém bankovnictví. Přestože jsme to udělali hned 1. ledna, nové nastavení bude platné až od začátku následujícího měsíce.

Chytrý? Základní služby bez poplatků

Pod názvem Chytrý účet nabízí Raiffeisenbank všechny základní služby (zadané elektronicky) bez poplatků a bez podmínek. I když vám na účet nepřijde během měsíce ani koruna nebo ho vůbec nepoužijete, nebudete za něj zbytečně platit žádný paušál.

To je posun oproti dosud nabízenému eKontu Smart, u něhož byste v takovém případě platili paušál 99 korun měsíčně. Poplatku se úplně vyhnul ten, komu na účet přišlo v součtu aspoň 15 tisíc měsíčně a kdo zároveň provedl aspoň tři odchozí transakce za měsíc – do nich se počítaly i platby kartou.

Dosavadní podmínky pro bezplatné vedení účtu splnil skoro každý, kdo ho používal jako svůj hlavní, tedy nechal si něj posílat výplatu. Jenže stačilo třeba, aby člověk s podprůměrnou mzdou onemocněl, a příjmovou podmínku nesplnil. Za služby, které by měl u většiny konkurentů zadarmo, mu pak Raiffka naúčtovala 99 korun.

Kdo tuhle – přinejmenším psychologickou – výhodu ocení a nechce si každý měsíc hlídat splnění podmínek, tomu se zřejmě vyplatí přejít z eKonta Smart na Chytrý účet. O žádnou z dosavadních základních služeb přitom nepřijde.

Za nulový paušál a bez dalších poplatků dostane: vedení účtu, všechny tuzemské odchozí i příchozí platby, jednu debetní a případně i jednu kreditní kartu, výběry ze všech tuzemských bankomatů bez poplatku (nejenom ze sítě Raiffeisenbank), bezúročnou rezervu 1000 korun pro případ nedovoleného přečerpání účtu, jeden vklad i výběr hotovosti na pokladně Raiffeisenbank za měsíc a takzvané SEPA platby (převody eur v rámci Evropského hospodářského prostoru).

Další služby jsou za poplatek. Z těch častěji využívaných jde o výběry z bankomatů v zahraničí (100 korun plus 0,5 % z vybírané částky), ale také případné využití povoleného debetu (90 korun za každý měsíc) a dokonce i samotnou možnost využít kontokorent (jednorázově 200 korun). To jsou poplatky, které u srovnatelných účtů konkurence nevidíme – a když už, tak ne takhle vysoké.

Podobně jako u konkurence se platí i za zahraniční převody jiných měn než eur, tedy třeba když posíláte dolary do USA nebo vám někdo posílá zloté z Polska. Za odchozí transakce si banka strhne procento z posílané částky, minimálně 300 a maximálně 1500 korun. U příchozích transakcí je maximální poplatek 1200 korun.

Chytrý účet je víceměnový, takže na něm kromě českých korun můžete mít až 18 dalších měn, například eura, dolary nebo libry. Vedení každé vedlejší měnové složky přijde u Chytrého účtu na 29 korun měsíčně – v případě, že u některé měny máte vyšší než zcela minimální zůstatek (například aspoň tři eura či dolary), nebo když na ní v daném období došlo k pohybu.

Nenašli jsme nic zásadního, co by dosavadní eKonto Smart umělo navíc, a za co byste měli dál riskovat poplatek 99 korun při nesplnění podmínek. Naopak: Nový Chytrý účet potěší i ty, kdo by chtěli mít embosovanou debetní kartu. Ke kontu Smart dávala banka jenom elektronickou, tedy bez plasticky vyražených (vystouplých) čísel.

Aktivní účet umí víc

Místo dřívějšího eKonta Komplet teď Raiffka přišla s Aktivním účtem. Ani on nenabízí méně bankovních služeb než jeho předchůdce, přitom je podstatně levnější.

Kdo splňuje podmínky (příjem aspoň 15 tisíc měsíčně a aspoň tři odchozí transakce), má dosavadní eKonto Komplet se slevou: platí paušál „jenom“ 129 korun měsíčně. Kdo podmínky nesplní, vyjde ho na 250 korun měsíčně. Oproti tomu nový Aktivní účet je v obou případech za 49 korun – bez ohledu na to, jestli a jak ho využíváte.

V ceně je pochopitelně všechno to, co u Chytrého účtu. Navíc i jedna debetní karta (celkem tedy dvě debetní plus jedna kreditní), přičemž na výběr máte i z varianty Gold Base (ne Gold). Zdarma máte všechny výběry debetní kartou z bankomatů v cizině. Neplatíte ani za využití kontokorentu, tedy povoleného přečerpání účtu.

Aktivní účet ocení i lidé, kteří neplatí jenom v korunách. V ceně paušálu je totiž vedení každé vedlejší měnové složky. A jednou za měsíc je zadarmo i jedna příchozí či odchozí platba v jiné měně než euro, čímž můžete ušetřit řádově stovky korun.

Oproti dosavadnímu eKontu Komplet jsme našli i dvě nevýhody, které ale zřejmě nejsou zásadní:

V jeho ceně bylo úrazové pojištění Protect, u nového Aktivního účtu ho už nelze sjednat. Podle novoročního sazebníku zřejmě nezůstane bez poplatku ani u starších účtů.

Dosavadní eKonto mají zadarmo lidé, kteří doporučili dva nové klienty. Nezávisle na splnění dalších podmínek tedy dostali za odměnu nulový paušál. Nový sazebník něco takového výslovně nezmiňuje – ani u Aktivního konta, ani u staršího eKonta Komplet. To nutně neznamená, že by banka se slevou dál nepočítala – nulové poplatky a podobná individuální zvýhodnění totiž v ceníku uvádět nemusí.

Na co ještě banka láká

Některé položky, které Raiffka u Chytrého i Aktivního účtu propaguje pod nápisem „Co dalšího máte ZDARMA“, jsou vlastně samozřejmostí.

Třeba „ovládání účtu pomocí aplikace Mobilní eKonto“. I konkurenti přece nabízejí mobilní bankovnictví zadarmo.

Nebo „neomezený počet zahraničních plateb v rámci EHP v měně EUR“. Příplatky za europlatby musely nejpozději od loňského 15. prosince zrušit všechny banky na základě unijního nařízení.

Také „bleskové platby v řádu vteřin mezi bankami podporující okamžité platby“ se na konci loňského roku staly standardem, umí je už většina účtů v Česku. Spíš by byla ostuda, kdyby je banka ještě nenabízela.

Atraktivně vypadá „sleva 1 % z úrokové sazby Hypotéky na bydlení“. Jenže: Raiffeisenbank v podrobných podmínkách uvádí, že úrokové sazby u hypoték stanovuje individuálně. Nikdo tedy nezjistí, jestli skutečně dostal slevu – a jak velkou.

Banka láká i na „zvýhodněný úrok na Spořicím účtu XL“. Co to znamená v praxi? V nejlepším případě dosáhnete na sazbu 1 %, ale jenom do částky 100 tisíc korun. Zůstatek nad tuhle hranici – do půl milionu – se úročí 0,7 %, víc než půl milionu pak už jenom 0,01 %.

Přitom u Wüstenrotu můžete na nový spořicí účet dostat 1,7 %, v Creditas a Expobank 1,6 %, v Trinity 1,58 %. Všechno bez omezení výše vkladu.

Raiffka navíc nedá zvýhodněný XL úrok na spoření každému, kdo má u ní běžný účet. V tomhle případě totiž dál zůstává podmínka „aktivního využívání“: Na běžný účet musí přijít aspoň 15 tisíc měsíčně a současně z něj odejít aspoň tři platby.

Koukněte i ke konkurenci

Novým Chytrým účtem srovnala Raiffka krok s konkurencí, která má už delší dobu podobnou nabídku bez podmínek. V abecedním pořadí jde o Air Bank, Creditas, Equa bank, Expobank, Fio, Hello bank, mBank a Monetu.

Všichni zmínění nabízejí bezplatné vedení účtu a všechny základní služby: odchozí a příchozí tuzemské platby, aspoň jednu debetní kartu a bezplatné výběry aspoň z vlastních bankomatů.

Bezplatné výběry z jiných tuzemských bankomatů bez omezení umožňují vedle Raiffeisenbank také Creditas, Expobank a Equa, s určitým omezením Fio, Hello bank a mBank.

Většina konkurentů boduje s bezplatnými výběry z bankomatů v cizině. Bez omezení je nabízejí Creditas, Expobank a Moneta, s určitým omezením Fio (jeden měsíčně), Hello bank (tři měsíčně) a mBank (zdarma při výběru od 1500 Kč). U Equa bank platíte jenom devět korun, u Air Bank 25 korun. Chytrý účet od Raiffky chce 100 Kč a ještě půl procenta z vybírané částky.

Kdo by chtěl k bezplatnému účtu druhou debetní kartu bez příplatku, uspěje u Air Bank a Fio banky (pro jiného držitele).

A když zvažujete využití kontokorentu, ale nechcete za to kromě samotného úroku platit nic navíc, vyjdou vám vstříc Air Bank, Equa, Fio či mBank. Dodejme, že Creditas, Expobank a Hello bank možnost povoleného přečerpání nemají.

Spořit můžete v jiné bance, než máte běžný účet. Na vyšší úrok než u Raiffky – navíc s menším nebo dokonce žádným omezením – dosáhnete u všech zmíněných konkurentů s výjimkou Fio banky (mBank má komplikovanější podmínky).

Na běžný účet bez poplatků můžete dosáhnout i u dalších bank, není to už ale tak jednoduché. Je potřeba splnit buď podmínku určitého měsíčního příjmu (10 tisíc u ČSOB, 12 tisíc u UniCredit) nebo využívat další produkty (Česká spořitelna). V Komerční bance vás pak může překvapit šestikorunový poplatek za každou odchozí transakci.