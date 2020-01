Nový rok ve vaší peněžence. Velký přehled změn

Co se děje

Minimální a zaručená mzda

Minimální mzda stoupne o 1250 korun na 14 600 korun měsíčně (při pracovní době 40 hodin týdně) nebo na 87,30 Kč za hodinu.

Přestože se týká jenom nejhůř placených zaměstnanců, její zvýšení má vliv i na ostatní. Současně totiž roste i takzvaná zaručená mzda, tedy základ pro další profese. Je odstupňována podle složitosti, odpovědnosti a namáhavosti práce do osmi úrovní. Například pro „popeláře“ stoupne minimum na 16 100 Kč, pro pokladní na 17 800 Kč a pro řidiče autobusů na 21 700 Kč.

Čtěte podrobněji: Taky vám musí dát víc. Jak stoupne zaručená mzda

Dopady minimální mzdy

Od státem stanovené minimální mzdy se odvíjejí i některé další limity, které s odměnou za práci přímo nesouvisejí:

Uchazeč o zaměstnání, který je v evidenci úřadu práce, si může legálně vydělat maximálně polovinu minimální mzdy. Limit pro takzvané nekolidující zaměstnání tedy pro rok 2020 stoupne na 7300 Kč měsíčně (v roce 2019 dosahoval 6675 Kč). Podmínkou pro takový přivýdělek je, že uchazeč nepobírá podporu v nezaměstnanosti.

Daňový bonus u „slevy na dítě“ může uplatnit jenom ten, kdo si za rok vydělá aspoň šestinásobek měsíční minimální mzdy. Pro příjmy za rok 2020 se tedy spodní hranice zvyšuje na 87 600 Kč, u příjmů za rok 2019 dosahuje 80 100 Kč. Maximálně můžete dostat 60 300 korun, minimálně stovku. Tahle částka se pro rok 2020 nezvyšuje – je v zákoně pevně daná, nemění se úměrně růstu minimální mzdy.

Školkovné neboli sleva za umístění dítěte může za celý kalendářní rok dosáhnout maximálně částky měsíční minimální mzdy. Od daní za rok 2020 si tak půjde odečíst až 14 600 Kč, zatímco od daní za rok 2019 to je 13 350 Kč. Z daní si lze odečíst jenom reálné výdaje, jejich skutečnou výši musí potvrdit provozovatel školky.

Takzvané osoby bez zdanitelných příjmů musí platit zálohu na zdravotní pojištění jako 13,5 % z částky minimální mzdy. Pro rok 2020 se zvyšuje na 1971 Kč, zatímco v roce 2019 to bylo 1803 Kč. Jde o lidi, které kteří po celý měsíc nemají příjmy ze zaměstnání ani podnikání, ale současně za ně neplatí pojistné stát – typicky studenti starší 26 let, ženy v domácnosti nepečující o dítě, nezaměstnaní mimo evidenci úřadu práce a podobně

Důchody jsou osvobozeny od daně, jestliže roční příjem ze všech přijatých důchodů nepřesahuje 36násobek minimální měsíční mzdy – v roce 2020 se tedy musí danit až od výše 525 600 Kč ročně (v průměru 43 800 Kč měsíčně), zatímco v roce 2019 to bylo 480 600 Kč.

Čtěte podrobněji: Co všechno roste s minimální mzdou

Rodičovský příspěvek

Celková částka rodičovského příspěvku stoupne z 220 tisíc na 300 tisíc korun, pro rodiče vícerčat z 330 tisíc na 450 tisíc.

Na zvýšení dosáhnou jenom lidé, kteří příspěvek začnou nově čerpat, plus ti, kteří ho k 1. lednu 2020 stále ještě budou pobírat. Smůlu mají rodiče, jejichž dítěti sice budou k 1. lednu 2020 méně než čtyři roky, ale příspěvek už vyčerpaly dřív. O jejich případném nároku ještě rozhodne Ústavní soud.

Maximální částka příspěvku, kterou můžou čerpat ti, kdo nedosáhli na peněžitou pomoc v mateřství, zároveň stoupne ze současných 7600 na 10 000 korun měsíčně (u vícerčat na 15 000 Kč).

Zvyšuje se také limit týkající se jeslí nebo mateřské školy. Od roku 2020 budou moct být děti do dvou let v jeslích, školce nebo v obdobném zařízení 92 hodin měsíčně, aniž by rodiny přišly o rodičovský příspěvek. Dosud byl limit 46 hodin.

Psali jsme víc:

Důchody

Všem důchodcům se od lednové splátky valorizují penze. Průměrný důchod stoupne podruhé v řadě o 900 korun, když vláda nad rámec pravidelné valorizace prosadila ještě mimořádné navýšení o 151 korun.

Penzisté by si tak v průměru měli polepšit o 6,7 % na 14 400 Kč. Základní výměra důchodu se zvyšuje o 220 Kč na 3490 Kč, procentní výměra se zvyšuje o 5,2 % a navíc o pevnou částku 151 Kč.

Víme víc:

Česká pošta

Státní podnik zdraží od ledna vnitrostátní doporučená i cenná psaní o tři koruny. Nejlevnější doporučený dopis tak nově přijde na 47 Kč, cenné psaní na 55 Kč. Dražší budou i poštovní poukázky – často nazývané složenky – včetně dobírkových.

Od začátku února pak Česká pošta zavede dvourychlostní doručování listovních zásilek. Prioritní zásilky, které dorazí následující pracovní den po podání, budou o sedm korun dražší. Musí mít známku se symbolem A nebo o celkové hodnotě 26 Kč a být viditelně označené D+1. Psaní v ekonomickém režimu – se známkou se symbolem B nebo v dosavadní hodnotě 19 Kč – pošta doručí zpravidla dva pracovní dny po podání.

Psali jsme:

Pracovní cesty: Stravné a cestovní náhrady

Minimální částka tuzemského stravného při pracovní cestě stoupne o pět korun v prvním časovém pásmu, o sedm korun ve druhém pásmu a o jedenáct korun ve třetím pásmu. Pro nepodnikatelskou sféru (zvanou též veřejná či platová) platí pro rok 2020 následující pásma:

87 Kč až 103 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,

131 Kč až 158 Kč, trvá-li pracovní cesta 12 až 18 hodin,

206 Kč až 246 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

Pro podnikatelskou sféru (neboli soukromou či mzdovou) dojde ke stejnému zvýšení, ale vyhláška stanoví jenom minimální částky.

Víc peněz než doteď dostanou i zaměstnanci, kteří na pracovní cestu jedou vlastním autem. Takzvaná základní náhrada za používání osobních silničních motorových vozidel pro rok 2020 stoupne na 4,20 koruny za kilometr. U jednostopých vozidel (motorek) a tříkolek náhrada dál činí 1,10 koruny za kilometr.

Kromě toho má zaměstnanec nárok na proplacení pohonných hmot, a to buď podle skutečně zaplacené ceny, případně podle paušálu stanoveného vyhláškou. A protože průměrné ceny benzinu i nafty oproti loňsku klesly, počítá se i s nižším paušálem:

32 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 95 (v roce 2019 to bylo 33,10 Kč),

36 Kč za litr benzinu s oktanovým číslem 98 (místo dřívějších 37,10 Kč),

31,80 Kč za litr motorové nafty (místo dřívějších 33,60 Kč),

4,80 Kč za jednu kilowatthodinu elektřiny.

Zahraniční stravné v roce 2020 stoupne pro následující státy: USA, Itálie, Španělsko, Lucembursko, Irsko, Dánsko, Malta, Norsko, Bosna a Hercegovina, Island, Andorra, Austrálie a Oceánie (ostrovní státy), Bahrajn, Chile, Vatikán, San Marino, Jordánsko, KLDR, Malajsie, Nový Zéland, Omán, Saúdská Arábie, Singapur, Sýrie a Venezuela.

Podrobnosti:

Elektronická evidence tržeb

Do elektronické evidence tržeb (EET) se od května zapojí skoro všichni zbývající podnikatelé, kteří přijímají hotovost. Původně plánovaná třetí a čtvrtá vlna EET se nakonec slijí v jednu.

Půjde o řemeslníky (třeba instalatéry, elektrikáře, obkladače nebo malíře), různé opraváře a servisy, svobodná povolání (lékaře, právníky, účetní, veterináře a další), taxikáře, ostatní provozovatele služeb (kadeřnictví, kosmetika...), zbývající prodejce občerstvení (prodávající jídlo a pití „do ruky“), ale i některé výrobce, stejně jako podnikatele v zemědělství nebo dopravě (kromě jízdenek pro pravidelnou hromadnou dopravu).

Drobní podnikatelé dostanou aspoň mírnou úlevu – pokud nejsou plátci DPH, mají maximálně dva zaměstnance a jejich tržby podléhající evidenci (příjmy v hotovosti) nepřesahují 600 000 Kč za posledních dvanáct měsíců. K případné evidenci tržeb bez připojení k internetu pak budou potřebovat speciální blok účtenek od ministerstva, data z nich odešlou na formuláři jednou za čtvrt roku. Půjde o „zvláštní režim EET“ jako třetí variantu k dosavadnímu běžnému (kód FIK) a zjednodušenému režimu (kód PKP, kdy se data z off-line terminálu odešlou se zpožděním nejpozději do pěti dnů).

Přehledně: Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Daň z přidané hodnoty

Dodávky tepla a chladu začnou od ledna spadat do nižší, desetiprocentní, sazby daně z přidané hodnoty (DPH).

Od května se do nejnižší 10% sazby DPH přesunou některé služby „s vysokým podílem lidské práce“:

úklid vnitřních prostor a mytí oken v domácnostech (včetně společných prostor),

opravy obuvi a kožených výrobků,

opravy a úpravy oděvů a textilních výrobků,

drobné opravy jízdních kol,

kadeřnické a holičské služby,

domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany.

Kromě toho od května klesne DPH na 10 % také u vodného a stočného, u e-knih a audioknih (sjednotí se s tištěnými) a u stravovacích služeb včetně nealkoholických nápojů a čepovaného piva.

Víme víc:

Alkohol a cigarety

Spotřební daň z lihu se zvyšuje o 13 procent. U půl litru 40% alkoholu jde o zvýšení z 57 na 64,5 koruny, konečná cena pro spotřebitele by se měla zvýšit o zhruba 10 korun. Zvýšení sazeb, které přinesl daňový balíček, se netýká piva ani vína.

Spotřební daň z cigaret stoupne z 27 na 30 % u procentní části sazby a z 1,46 na 1,61 koruny za kus u pevné části sazby daně, nejméně však z 2,63 na 2,90 koruny za kus. Krabička s dvaceti kusy by tak podle tabákových firem měla ve výsledku zdražit o 12 až 13 korun. Zhruba o desetinu vzroste daň také u doutníků, tabáku ke kouření, surového tabáku a zahřívaných tabákových výrobků.

Zálohy na sociální a zdravotní pojištění

Lidem, kteří mají podnikání jako hlavní činnost, se v roce 2020 zvyšuje minimální záloha na sociální pojištění na 2544 korun měsíčně. Pro vedlejší činnost stoupne na 1018 korun. Takzvaná rozhodná částka (daňový základ) zakládající účast na důchodovém pojištění OSVČ, která vykonává vedlejší činnost, je 83 603 Kč ročně.

Minimální výše zálohy na zdravotní pojištění pro OSVČ při hlavní činnosti stoupne na 2352 korun, u vedlejší činnosti se záloha neplatí.

Všeobecný vyměřovací základ pro rok 2020 dosahuje 32 510 korun, přepočítací koeficient pro účely důchodového zabezpečení je 1,0715. Průměrná mzda pro účely pojistného v roce 2020 stoupne na 34 835 korun. Maximální vyměřovací základ pro placení pojistného je 1 672 080 Kč

Životní a existenční minimum

Životní minimum i existenční minimum zůstanou přinejmenším v lednu a únoru 2020 na dosavadní úrovni, která je stejná už od roku 2012.

K prvnímu zvýšení po osmi letech by mohlo dojít nejdřív od března, a to zhruba o 13 procent. Zatím není jasné, jak se k návrhu ministryně Jany Maláčové (ČSSD) postaví hnutí ANO jako silnější koaliční partner.

Od životního minima se mimo jiné odvíjí hranice příjmů, od níž vzniká nárok na dávky v hmotné nouzi, porodné, přídavky na děti či dávky pro zdravotně postižené. Ovlivňuje také výši nezabavitelného minima – sumy, která musí zůstat člověku při exekuci nebo osobním bankrotu.

Životní minimum od 2012 Návrh od března 2020 Jednotlivec 3 410 Kč 3 860 Kč První osoba v domácnosti 3 140 Kč 3 550 Kč Druhá a další dospělá osoba v domácnosti 2 830 Kč 3 200 Kč Dítě do 6 let 1 740 Kč 1 970 Kč Dítě od 6 do 15 let 2 140 Kč 2 420 Kč Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené) 2 450 Kč 2 770 Kč Existenční minimum od 2012 Návrh od března 2020 Osoba 2 200 Kč 2 490 Kč

eNeschopenka

Od ledna má – se zpožděním oproti původním plánům – začít ostrý provoz systému elektronických neschopenek. Mají mimo jiné urychlit doručování směrem k zaměstnavateli a usnadnit tak případnou kontrolu nemocného pracovníka.

Místo tří dílů papírové neschopenky dostane zaměstnanec od lékaře už jenom „průkaz dočasně práce neschopného pojištěnce“. Pracovník už nemusí doručovat zaměstnavateli papírovou neschopenku ani žádné jiné formuláře. Dál ho ale musí neprodleně informovat o začátku pracovní neschopnosti (stačí telefonicky, e-mailem nebo SMS).

Mobilní operátoři

Novela zákona o elektronických komunikacích od dubna výrazně snižuje nebo i zcela ruší pokuty za výpověď smlouvy se závazkem, zrychluje převod čísla ke konkurenci (z deset na dva dny) a nechává celý proces na novém operátorovi.

Pokutu za předčasné vypovězení budou moct operátoři vybírat, jenom když klient odejde v prvních třech měsících po podepsání smlouvy. Navíc se sníží z dosavadních dvaceti na pět procent (z měsíčních tarifů, které zbývají do konce závazku).

Operátoři budou muset nově vracet případný nevyčerpaný kredit, pokud o to klienti do 30 dnů od vypovězení smlouvy požádají.

Výrazně si polepší živnostníci. Nově budou vůči operátorům ve stejném postavení jako běžný spotřebitel.

Čtěte podrobněji:

Výdajové paušály OSVČ

Hranice příjmů, z nichž lze odečíst výdajové paušály, stoupne z dosavadního milionu korun na dva miliony. Vyšší limit půjde využít už pro příjmy za rok 2019, tedy v daňovém přiznání podávaném na začátku roku 2020. Samotná procentní výše pro jednotlivé typy OSVČ – tedy 80, 60, 40 nebo 30 procent – se nemění.

Po zdvojnásobení se tak limit vrací tam, kde byl až donedávna. Řemeslníci, kteří si při 80procentním paušálu dosud mohli odečíst výdaje v maximální částce 800 tisíc korun, si nově odečtou až 1,6 milionu. U 60procentního paušálu se limit zvyšuje na 1,2 milionu, u 40procentního na 800 tisíc a u 30procentního na 600 tisíc.

Katastr nemovitostí

Správní poplatek za vklad do katastru nemovitostí se od ledna zdvojnásobí z 1000 Kč na 2000 Kč.

Psali jsme: Poplatek za katastr stoupne na dvojnásobek. Jak to vláda vysvětluje?

Platy ve veřejné sféře

Většině zaměstnanců ve veřejné sféře stoupnou tarifní platy o 1500 korun. Současně dojde ke zrušení první platové tabulky, která se týká nejníže odměňovaných profesí – v ní jsou například kuchaři, školníci, vrátní, pracovníci v příspěvkových organizacích, pracovníci v kultuře, ale také nezdravotnický personál ve většině zdravotnických zařízení. Zařazením do druhé platové tabulky si mají polepšit zhruba o dalších 3,5 procenta. Platy učitelů stoupnou v základu o osm procent, další peníze půjdou na odměny a příplatky.

Okamžité platby

K systému okamžitých plateb by se hned na začátku roku měla naplno připojit Fio banka, během prvního čtvrtletí přinejmenším také mBank či Equa.

Okamžité odchozí i příchozí platby spustilo v roce 2018 osm bank. Peníze mezi nimi se díky tomu elektronicky převedou během několika málo vteřin, a to i v noci nebo o víkendu.

Čtěte podrobněji: Okamžité platby už umí většina účtů. Pomůžou i místo karty

Převody eur bez příplatku

Nejpozději od 15. prosince 2019 musely banky zrušit příplatky za převody eur v rámci EU a některých dalších evropských států. Podle unijní směrnice nesmí stát víc než tuzemské převody v národní měně. To v praxi znamená, že poplatky klesly na nulu, v horším případě na zhruba pět až šest korun.

Jenom pozor na stejnou věc jako při nedávném zrušení roamingových příplatků: Jiné zahraniční převody – mimo oblast SEPA, tedy hlavně mimo Evropu, případně u převodů jiných měn v rámci EU – dál zůstávají drahé, většinou v řádu stovek korun.

Velký přehled: Drahé platby v eurech končí. Přichází velký třesk

Potvrzování plateb

V roce 2020 chtějí další banky spustit jednodušší, a přitom bezpečnější způsob potvrzování – ať už jde o přihlášení do internetového bankovnictví, nebo ověření při zadávání různých příkazů.

I když pracujete na počítači, místo dlouhého SMS kódu pak na vás v takové situaci vyskočí oznámení v mobilu – a vy ho pak potvrdíte jenom otiskem, stálým PINem nebo možná i rozpoznáním obličeje.

Podobným způsobem budete moci potvrzovat i online platby kartou na internetu, tedy typicky při nákupu v e-shopu. Loni na podzim takovou možnost jako první spustily mBank a Moneta, hned na začátku roku se přidá Air Bank.

Zatím není úplně jasné, jak to bude v případě, že nechcete nebo nemůžete využít mobilní aplikaci. Některé banky se chystají doplnit ověřování (vedle jednorázového kódu z SMS) o speciální ePIN pro online platby kartou, jiné věří, že dál bude stačit jenom kód z SMS.

Připravte se líp: Platbu v e-shopu potvrdíte nově. Přepisování SMS končí

Bank ID

První banky by během roku měly spustit takzvané Bank ID – praktický výsledek projektu SONIA. Díky tomu se zjednoduší online komunikace s úřady: k ověření totožnosti nově poslouží údaje do internetového bankovnictví – takzvaná bankovní identita.

Při jejím využívání budete postupovat stejně jednoduše, jako se přihlašujete ke svému účtu. Nemusíte se učit nic nového a hlavně: nebude vás to stát ani korunu navíc. Univerzální digitální doklad totožnosti bude nepovinný, takže vám dál zůstane jak možnost vybrat si jiný způsob ověření, tak chodit na úřady osobně.

Víme víc: Na úřad se snadno dostanete přes banku. Novinka dostala zelenou

Moneta a Wüstenrot

Moneta Money Bank má k 1. dubnu (nebo záhy po schválení regulátory) získat stoprocentní podíl ve Wüstenrot stavební spořitelně a Wüstenrot hypoteční bance. Dohodu uzavřela už koncem loňského roku.

Moneta nákupem Wüstenrotu získává přibližně 350 tisíc klientů, zvýší objem vkladů zhruba o 50 miliard korun (o 44 procent) a téměř zdvojnásobí objem rozpůjčovaných hypoték. Podíl Monety na hypotečním trhu vzroste ze stávajících 3,2 na víc než šest procent. Podíl na trhu retailových klientských vkladů stoupne ze stávajících pěti na osm procent.

Psali jsme aktuálně: Kocour nakupoval. Moneta pohltí Wüstenrot

Generali Česká pojišťovna

Už 21. prosince loňského roku se oficiálně sloučily Generali a Česká pojišťovna a začaly fungovat pod novým názvem Generali Česká pojišťovna. Spojená firma se stala novou jedničkou na tuzemském trhu.

Česká pojišťovna byla součástí Generali CEE Holdingu už od roku 2008, až doteď ale vystupovala samostatně. K 21. prosinci přešel pojistný kmen Generali pod Českou pojišťovnu. Pro klienty se v praxi zatím nic nemění.

V dostupnosti pobočkové sítě si polepší hlavně klienti Generali. Ti jich doteď měli k dispozici kolem 300, zatímco Česká pojišťovna zhruba 600. Po spojení zanikne i dosavadní logo České pojišťovny, které používala od roku 1971.

Podrobněji: Už fungují společně. Vznikla Generali Česká pojišťovna

Jízdenky na vlak

Už v polovině prosince přišla nejvýraznější změna na železnici za poslední roky. Kromě pravidelné změny jízdního řádu nastoupili ve větší míře alternativní dopravci a začaly platit nové smlouvy na zajištění dopravy v některých krajích. Zjednodušeně řečeno: Koupit si jednoduše jízdenku, snadno přesedat a vyznat se ve spojích je komplikovanější než dřív.

Několik let připravovanou jednotnou celostátní jízdenku pod názvem OneTicket stihne ministerstvo dopravy naplno zavést zřejmě až za rok – od prosince 2020. Během roku by mohla začít fungovat ve zkušebním nebo omezeném provozu. Společná jízdenka pak sice odstraní rozdíly mezi kraji, státem i mezi dopravci, ale podle předběžných informací bude také výrazně dražší.

Dřív má přijít aspoň jedno zjednodušení: Komplikovaný název státní organizace Správa železniční dopravní cesty se změní na Správu železnic.

Stát od ledna zavádí limity u slev na jízdné pro žáky, studenty a důchodce. Sleva zůstane 75 procent, její výše ale bude mít u každé trasy nastavené maximum v korunách. Po roce a půl od spuštění slev tak stát omezí jejich zneužívání ze strany dopravců. Cestujících se to v praxi nedotkne.

V některých městech mírně zdraží jízdné na městskou dopravu – například v Plzni nebo Olomouci.

Čtěte víc: Pojede to jinak. Největší vlaková změna za poslední roky je tu

Povinné čipování psů

Od 1. ledna by měl být každý pes v Česku označený čipem. Majitelům jinak hrozí pokuta až 20 tisíc korun, protože na neočipované psy se bude pohlížet tak, jako by neměli povinné očkování proti vzteklině.

Novinka má pomoct jak majitelům (snadnější nalezení ztraceného psa), tak státu (třeba v boji proti množírnám). Jenže centrální registr psů stihne stát spustit až od roku 2022. Doteď sice existuje několik soukromých databází, majitelé ale nemají povinnost do nich psa registrovat.

Elektřina, plyn, voda, svoz odpadu...

Obecně lze říct, že cena elektřiny může pro rok 2020 stoupnout, zatímco u plynu zůstane stejná nebo i klesne. Konkrétní změny závisí na dodavateli i regionu.

Ještě víc se liší vodné, stočné či různé místní poplatky. Mnoho domácností čeká od ledna nejvýraznější zdražení vody za poslední roky – v některých regionech o víc než o desetinu, v Praze o zhruba pět procent. Od května by se ale zdražení mělo zmírnit díky snížení DPH.

Některá města chystají výrazné zdražení svozu komunálního odpadu: V Plzni víc než dvojnásobně, v Praze zhruba o třetinu.

Nová digitalizace televizního vysílání

Do poloviny roku 2020 musí celé Česko přejít na nový standard televizního vysílání DVB-T2. Některé regiony už přišly o starý signál České televize, na řadu přijdou i komerční stanice. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo web TelevizeZadarmo.cz, na němž si můžete ověřit termíny přímo pro váš region.

Realitní zprostředkování

Nejpozději od února začne platit nový zákon o realitním zprostředkování. Podle ministerstva pro místní rozvoj má víc chránit klienty realitních kanceláří.

Kromě obecných předpisů doteď neexistoval žádný zákon, který by přímo upravoval poskytování realitního zprostředkování. Nabízet ho tedy mohl prakticky kdokoliv – šlo o volnou živnost. Nově se stane vázanou živností, k jejímuž provozování je potřeba kvalifikace plus bezúhonnost.

Novinkou je také povinné pojištění odpovědnosti realitních zprostředkovatelů za způsobenou újmu. Zákon upravuje i další pravidla.

Komentář: Přísnější pravidla pro realitní makléře? Nový zákon má slabiny

Nový poplatek z pobytu

Nový poplatek z pobytu nahradí dosavadní poplatky za lázeňský nebo rekreační pobyt a poplatek z ubytovací kapacity. Vybírat ho bude moct jakákoliv obec.

Oproti dřívějšku se týká nejenom hotelů a penzionů, ale i ubytování v soukromí, typicky služeb jako Airbnb. „Novému poplatku bude podléhat krátkodobý pobyt za úplatu bez ohledu na to, kde je poskytnut nebo jaký má účel,“ upřesňuje mluvčí ministerstva financí Michal Žurovec.

Pro rok 2020 může maximální výše poplatku dosáhnout 21 korun, od roku 2021 pak strop stoupne na 50 korun.

Daň z nemovitostí

V některých částech Prahy výrazně stoupne daň z obytných nemovitostí – někde až na dvojnásobek. Mezi výjimky patří třeba Praha 4 nebo Praha 6. U budov užívaných pro komerční účely se zdvojnásobí všude.

Zpřesnilo se daňové osvobození pozemků, na kterých se nacházejí vybrané ekologicky významné prvky. Osvobozeny budou skupiny dřevin, stromořadí, travnaté údolnice, meze, příkopy a mokřady, které jsou vedeny v evidenci ekologicky významných prvků (na zapsání mají poplatníci čas do konce roku 2021).

Bez ohledu na tuto evidenci jsou osvobozeny příkopy, mokřady, močály, bažiny, skalní útvary, rokle a strže, pokud se nacházejí na pozemcích ostatních ploch mimo zastavěné území obce a nejsou užívány k podnikání.

Zdanění loterií a výher

Vláda výrazně zvýšila daň u nejméně škodlivé kategorie hazardu: U loterií, bing a takzvaných živých her stoupne sazba z dosavadních 23 na 35 procent. Původní návrh počítal se zvýšením na 30 procent, vyšší sazbu prosadil Ondřej Veselý z ČSSD. Podle něj jsou loterie vysoce ziskové a tomu by mělo odpovídat i jejich zdanění.

Zdanění ostatních druhů hazardu – tedy kurzových sázek, tombol nebo takzvaných turnajů malého rozsahu – nakonec zůstane na dosavadní úrovni. Vláda totiž netrvala na svém původním záměru zvýšit daň pro tuhle skupinu z 23 na 25 procent. Nestoupne ani zdanění výherních automatů – pro takzvané technické hry platí už teď sazba 35 procent (minimálně 100 korun za přístroj za den).

Omezuje se také osvobození výher z hazardních her od daně z příjmu fyzických osob. Od ledna ho lze uplatnit „jenom“ do hranice jednoho milionu korun. Nad tuto hranici se tedy začnou danit 15% sazbou.

Dálniční známky, mýtné

Dálniční kupón si nově nemusí koupit majitelé automobilů s alternativním pohonem – například na elektřinu nebo vodík.

Známka na rok 2020 by měla být poslední papírová. Od roku 2021 už má – po letech odkladů – fungovat elektronická, která se nebude muset nalepovat.

Od 1. ledna se mýtné pro nákladní auta rozšiřuje na dalších 860 kilometrů silnic první třídy. Už od prosince funguje nový satelitní systém výběru mýtného společnosti CzechToll, který nahradil mikrovlnou technologii firmy Kapsch.

Co přijde pak? Za dálnice zaplatíme nově. Projděte si podrobnosti

Zákaz předjíždění pro kamiony

Trvalý zákaz předjíždění pro kamiony začíná od ledna platit na části D1 okolo Brna, D5 mezi Prahou a Berounem, D8 mezi Prahou a Úžicemi a D11 mezi Prahou a Jirny. V závislosti na počasí se může rozšířit i na další úseky D1.

Nová pravidla pro taxíky

Během prvního pololetí má začít platit novela upravující podmínky pro poskytování taxislužby. Reaguje hlavně na nástup alternativních přepravců.

Usnadňuje třeba elektronické objednání přepravy. Dopravce nemusí použít taxametr ani mít vozidlo označeno svítilnou s nápisem Taxi, pokud hodlá provozovat výhradně služby přes aplikaci. Vozy, které si může zastavit kdokoliv na ulici, musí být dál označené svítilnou.

Za to, že řidiči budou mít potřebná oprávnění a splní podmínky, začnou vedle provozovatelů nově odpovídat i zprostředkovatelé.

Zúží se pravomoc obcí k lokální úpravě podnikání v oboru. Novela například ruší zkoušky řidičů z místopisu nebo možnost samospráv určovat vzhled vozidla.

Nahrávání hovorů

Všichni finanční poradci, kteří se zabývají investicemi, budou muset nahrávat veškeré telefonní hovory s klienty. Nařizuje jim to novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou schválili poslanci. Teď ji ještě projednají senátoři.

Čtěte víc: Váš hovor s finančním poradcem bude nahráván. Kdo všechno ho uslyší?

Rodinné domy

Přísnější pravidla na energetickou náročnost budov začnou od roku 2020 platit i pro stavební povolení na nejmenší rodinné domy.

Definici „budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ popisuje ministerstvo průmyslu a obchodu na svém webu. Uklidňuje, že požadavky se významně neliší od současné praxe: Není nutné mít solární panely ani tepelné čerpadlo, stačí kvalitní materiály, typicky moderní okna či dveře s dobrou izolací.

Soudní poplatky

Ministerstvo spravedlnosti chce od poloviny 2020 výrazně zvýšit soudní poplatky – o 50 až 100 procent. Návrh teprve projednají poslanci.

Kdo se doteď soudí o částku do 20 tisíc korun, zaplatí státu tisíc korun. Nově to mají být dva tisíce. Na dvojnásobek – ze dvou na čtyři tisíce – mají stoupnout také poplatky za rozvod manželství nebo vypořádání společného jmění. Podobně se prodraží třeba i určení rodičovství, elektronický platební rozkaz, návrh na předběžné opatření nebo likvidace právnické osoby.

Stoupnout mají hlavně ty poplatky, které mají „regulační a motivační funkci“. To by mělo vést ke snížení počtu takzvaných bagatelních sporů, účelových či šikanózních žalob, a tedy podpořit mimosoudní řešení sporů.

Psali jsme podrobně: Zdraží soudy o peníze i rozvody. Poplatky mají prudce stoupnout

Zdanění rezerv pojišťoven

Takzvané technické rezervy pojišťoven budou uznatelné jenom do výše stanovené unijní směrnicí Solvency II. Během dvou let by tak pojišťovny měly doplatit státu přes 10 miliard korun. Varují, že přísnější pravidla povedou ke zdražení produktů pro klienty.

Korunové dluhopisy

Končí možnost zaokrouhlovat srážkovou daň (na celé koruny dolů) z takzvaných korunových dluhopisů vydaných před 1. lednem 2013. I z nich se tedy začne srážet standardní 15% daň z příjmů.

Zdravotně postižení

Od března roku 2020 dosáhne část zdravotně postižených lidí, kteří pracují a mají nárok na příspěvek na pořízení motorového vozidla, na vyšší sumu než doteď.

Hranice příjmů, od níž se příspěvek krátí, stoupne z dosavadního osminásobku životního minima (27 280 Kč) na šestnáctinásobek (54 560 Kč).

Od roku 2020 se také zvyšuje maximální částka příspěvku na zaměstnávání osob se zdravotním postižením – o 800 Kč na 12 800 Kč. Nově může vláda vydávat nařízení, kterým lze příspěvek zvýšit v návaznosti na růst mzdových nákladů.

Finanční úřady, online přiznání

V novém roce omezí činnost dalších 33 územních pracovišť finančních úřadů. Přejdou do takzvaného režimu 2+2. Budou tedy otevřeny nově jen dva dny v týdnu a budou v nich působit dva úředníci. V období podávání daňových přiznání se prý jejich kapacita může zvýšit. Přehled a další podrobnosti najdete v samostatném článku.

V posledním čtvrtletí roku 2020 má odstartovat „online finanční úřad“ – portál Moje daně. Podle ministerstva financí bude podobný internetovému bankovnictví, usnadní lidem online komunikaci i přehled o daňových povinnostech.

Termín pro podání přiznání k daním z příjmů v elektronické podobě (nejdříve za rok 2020) se prodlouží o měsíc, případný přeplatek vrátí stát při elektronické žádosti o 15 dnů dřív oproti papírovému formuláři.

Novela, která ještě není definitivně schválená, zruší dosavadní několikadenní toleranci při pozdním odeslání přiznání nebo zaplacení daně. Jako kompenzace však má zároveň stoupnout minimální hranice pro vymáhání pokuty. U drobných zpoždění tak většina lidí nepozná změnu.

Úroky z prodlení, které přijdou ke slovu při pozdním zaplacení daně, mají navíc klesnout. Doteď se počítají jako čtrnáct procentních bodů nad úroveň repo sazby ČNB, nově má jít jenom o osm bodů nad repo sazbu. Minimální částka pro vymáhání úroků se má naopak zvýšit z 200 na 1000 korun.

Další navrhovaná změna nepotěší podnikatele: Ministerstvo chce prodloužit lhůtu pro vyplacení nadměrných odpočtů u DPH z dosavadních 30 na 45 dní.

Čtěte podrobněji: Revoluce v daňovém přiznání: Po internetu, s novými termíny i sankcemi

Změny zákonů dvakrát ročně

Po mnoha letech slibů by podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka mělo od roku 2020 už opravdu platit, že změny legislativy pro podnikatele přijdou vždycky jenom dvakrát ročně: K 1. lednu a 1. červenci.

U zákonů přijatých v roce 2019 se to ještě vládě a poslancům hodně nepovedlo: Například změny DPH (a zbylá fáze EET) neodstartují ani od začátku čtvrtletí, ale od 1. května. A důležitý daňový balíček sice bude účinný od 1. ledna 2020, ve Sbírce zákonů však vyšel pouhý den předtím – 31. prosince 2019.