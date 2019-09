Operátora opustíte snadněji. Pokuty klesnou, převod zrychlí

Co se děje

Trh mobilních operátorů by se měl výrazně rozhýbat. Poslanci v pátek schválili vládní novelu zákona o elektronických komunikacích. Výrazně snižuje nebo i zcela ruší pokuty za výpověď smlouvy se závazkem, zrychluje převod čísla ke konkurenci a nechává celý tento proces na novém operátorovi.

„Cílem je posílit hospodářskou soutěž mezi operátory. Stav konkurence není ideální. Novela by ho měla rozhýbat. Dojde ke snížení cen, které jsou z našeho pohledu v evropském srovnání příliš vysoké,“ řekl před hlasováním ministr průmyslu Karel Havlíček.

Podle něj i některých dalších poslanců je vliv schválené novely znatelný už dopředu, když operátoři už v posledních týdnech své nabídky změnily. Zlevnily. Naposledy včera nové tarify představil operátor O2, od začátku září má nové ceny i T-Mobile.

Za 800 až 850 korun měsíčně lze nově pořídit neomezené volání a SMS a minimálně 10 GB dat. Stále je to horší než třeba v sousedním Polsku či Rakousku, ale jde jednoznačně o krok dopředu, když ještě nedávno operátoři standardně prodávali za 750 korun 1,5 GB dat.

Schválená novela, která ještě míří do Senátu a má být účinná od 1. dubna 2020, by měla podle poslanců být zároveň pobídkou pro vstup čtvrtého velkého operátora na český trh. Nová konkurence by měla výrazně zvýšit tlak na další pokles cen. Definitivně se rozhodne v podzimní aukci kmitočtů pro sítě 5G, kterou chystá Český telekomunikační úřad.

Máte předplacenou kartu a chcete si telefonní číslo přenést ke konkurenci. Dnes to funguje tak, že zbytek kreditu si může nechat dosavadní operátor. Nejpozději do konce příštího roku se to ale změní. O nevyčerpaný kredit už nepřijdete.

Nového hráče má přilákat případný snadnější nábor nových klientů. Novela totiž výrazně omezuje dosavadní praxi, kdy si operátoři sjednávají klienty na dva roky. Když klient chce odejít před vypršením závazku, musí za to zaplatit pětinu z měsíčních tarifů, které zbývají do konce smlouvy. Když by tedy odcházel například 10 měsíců před koncem smlouvy a platí měsíčně 750 korun, dělá nyní pokuta 1500 korun (20 % ze 7500).

I od dubna budou moci operátoři lákat na výhodnější smlouvy se závazkem. Pokutu za předčasné vypovězení ale budou moci vybírat, jen když jim klient odejde v prvních třech měsících po podepsání smlouvy. A pokuta se navíc výrazně sníží – z dnešních 20 na pět procent.

Když lidé budou měnit operátora, budou to mít nově navíc mnohem jednodušší. Odpadne jim veškerá administrativa, když vše za ně nově bude povinně vyřizovat nově vybraný operátor. Číslo navíc starý operátor k novému bude muset přenést do dvou pracovních dnů. Dnes je lhůta desetidenní.

Výrazné zlepšení novela přináší i živnostníkům, kteří nově budou vůči operátorů ve stejném postavení jako běžný spotřebitel. U nich přitom dnes operátoři běžně účtují například pokuty za předčasné ukončení smlouvy ve výši 100 procent zbývajících měsíčních tarifů.

Poslanci také schválili, že operátoři budou nově povinni vracet případný nevyčerpaný kredit, pokud o to klienti do 30 dnů od vypovězení smlouvy požádají.

Trh má pomoci rozhýbat i srovnávač cen operátorů, který podle novely bude muset nově zprovoznit Český telekomunikační úřad. Kalkulačka by měla najít vždy nejlepší nabídku z ceníků operátorů pro konkrétní situaci daného člověka.