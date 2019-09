Zdraží soudy o peníze i rozvody. Poplatky mají prudce stoupnout

Soudy jsou pro lidi a firmy čím dál dostupnější, protože jejich cena se na rozdíl od výdělků nezvyšuje. Stát přitom dává na justici rok od roku víc peněz. Podle ministerstva spravedlnosti je nejvyšší čas to řešit a poprvé od září 2011 plošně zvýšit soudní poplatky. A to výrazně.

Kdo se doteď soudí o částku do 20 tisíc korun, zaplatí státu tisíc korun. Od poloviny příštího roku to mají být dva tisíce. Na dvojnásobek – ze dvou na čtyři tisíce – mají stoupnout také poplatky za rozvod manželství nebo vypořádání společného jmění. Podobně se prodraží třeba i určení rodičovství, elektronický platební rozkaz, návrh na předběžné opatření nebo likvidace právnické osoby.

Návrh, který dokončilo ministerstvo vedené Marií Benešovou a posílá ho teď k připomínkám ostatním úřadům a organizacím, počítá se zvýšením řady soudních poplatků o 50 až 100 procent. Hlavním cílem prý je, aby jejich výše odpovídala aktuální životní úrovni v Česku, a aby se obnovily „regulační, motivační a fiskální“ funkce poplatků.

Ministerstvo v návrhu připouští, že inflace – tedy růst cen zboží a služeb v Česku – v letech 2011 až 2018 dosáhla jenom 11,2 procenta. Výraznější je však růst průměrné mzdy, která včetně letošního roku stoupla už skoro o 40 procent. A protože s nějakou pravidelnou valorizací soudních poplatků nelze počítat, měli bychom teď prý nastavit jejich úroveň tak, aby se pro dalších osm až deset let nemusela zase zvyšovat.

Hledáte pomocnou ruku? Potřebujete radu nebo pomoc? V našich rejstřících najdete odborníka, ke kterému to máte kousek! Právní poradny

Advokáti a právníci

Soudní znalci

Notáři

Výdaje státu na „výkon soudnictví“ se od roku 2011 zvýšily o polovinu, uvádí úřad. Může za to hlavně růst platů v justici, požadavky na konkurenceschopné mzdy pro „nesoudcovský personál“, ale také rostoucí ceny energií a dalších služeb, stejně jako nutné investice. Díky zvýšení poplatků by si státní rozpočet polepšil o přibližně 570 milionů korun ročně, spočítalo ministerstvo.

Stoupnout mají hlavně ty poplatky, které mají „regulační a motivační funkci“. To by mělo vést ke snížení počtu takzvaných bagatelních sporů, účelových či šikanózních žalob a tedy podpořit mimosoudní řešení sporů. Zdražení prý nebude tak výrazné, aby bránilo „přístupu ke spravedlnosti“, navíc se nic nemění na možnosti osvobození od poplatku.

Jedna z nejvýraznějších změn se týká zahájení sporů o peníze. Ministerstvo chce lidi hlavně odradit od toho, aby se zbytečně soudili o takzvané bagatelní částky do 20 tisíc korun. Zatímco v roce 2011 se na celkovém množství peněžitých sporů podílely takové případy 58 %, loni to už bylo skoro 72 %, což justici čím dál víc zatěžuje.

Plné misky informací Soudit se s velkou firmou bude pro běžné lidi jednodušší než teď. Pomoc má přinést novinka, známá hlavně z amerických filmů: hromadné žaloby. Ministerstvo dokončilo kompromisní návrh. Podívali jsme se, co nakonec přináší. Hromadné žaloby se blíží. Jak mají fungovat? Kdo neprokáže před soudem skutečné příjmy, zaplatí dítěti výživné, jako by bral 85 250 korun. Jsou ovšem i lidé, kterým se to vyplatí. Neřekneš, kolik vyděláváš? Alimenty ti vyměří, jako bys bral 85 tisíc

Poplatek za zahájení řízení ohledně peněžitého plnění do 20 tisíc korun má tedy stoupnout z jednoho na dva tisíce korun. Pro částky od 20 tisíc do 40 milionů korun se pak má změnit výpočet poplatku: nově by šlo o součet základu 2000 Kč a pěti procent z částky přesahující 20 tisíc.

Na dvojnásobek – z 2000 na 4000 korun – mají zdražit i soudy o takzvaná nepeněžitá plnění (pokud nejde o nemovitost, obchodní závod nebo jeho organizační složku). Poplatek by tak stoupnul třeba u určení vlastnictví, rozvodu manželství, likvidace právnické osoby nebo jmenování likvidátora právnické osoby. Ze současných 2000 na 4000 korun se má zvednout i poplatek za vypořádání společného jmění manželů nebo podílového spoluvlastnictví, stejně jako ohledně určení rodičovství.

Víc by si měli připravit i zájemci o vydání elektronického platebního rozkazu. U částek do 10 000 Kč je doteď poplatek 400 Kč, u částek od 10 000 do 20 000 Kč pak 800 Kč. Nově se obě kategorie sjednotí do 20 000 Kč, poplatek stoupne na 1500 Kč. U vyšších částek se doteď platí čtyři procenta z celé hodnoty, nově má jít o 1500 Kč plus čtyři procenta z částky nad 20 000 Kč.

Na dvojnásobek mají stoupnout i poplatky za návrh na zrušení rozhodčího nálezu nebo za žalobu na obnovu řízení. Návrh na nařízení předběžného opatření chce ministerstvo zdražit o polovinu na 1500 korun. Se zvýšením počítá také u žalob ve věci, o níž dříve rozhodl jiný orgán než soud.

Nově by se začalo platit v souvislosti s evidencí svěřenských fondů. A další nový poplatek chce ministerstvo zavést za odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně o náhradě škody nebo jiné újmy způsobené při výkonu veřejné moci.