Váš hovor s finančním poradcem bude nahráván. Kdo všechno ho uslyší?

Co se děje

Všichni finanční poradci, kteří se zabývají investicemi, budou muset nahrávat veškeré telefonní hovory s klienty. Nařizuje jim to novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, kterou v minulém týdnu schválili poslanci.

Sporný bod, který „v zájmu ochrany klientů“ značně nabourává jejich soukromí, schválili navzdory doporučení rozpočtového výboru sněmovny. Ten se totiž předtím proti tomu postavil. Novelu teď projedná Senát.

Ochrana spotřebitele je významnou součástí regulace na finančním trhu. Vychází z předpokladu, že běžný spotřebitel nemá dostatek znalostí a schopností posoudit veškerá rizika, která na něj číhají. A nekončící řada případů poškození spotřebitele dává politikům a legislativcům v mnohém za pravdu.

Cílem nahrávání a uchovávání hovorů mezi investičními zprostředkovateli či poradci na jedné straně a jejich klienty na straně druhé má být snazší kontrola ze strany České národní banky, která na finanční trh dohlíží. Chce tím získat důkazní materiál pro případ, že by finanční zprostředkovatel v telefonním hovoru nepostupoval podle pravidel a lákal klienta k investicím nepovoleným způsobem.

Hrozí úniky a zneužití

Jenže Česká národní banka a její úředníci při kontrolách nejsou jediní, kdo by měli nahrávky hovorů poslouchat. Každá finančněporadenská společnost je totiž povinna kontrolovat své vázané zástupce – a v rámci této vnitřní kontroly budou i další její pracovníci poslouchat své kolegy a jejich klienty.

Pohledem finančních poradců Zkusme si nasimulovat typický rozhovor mezi poradcem a jeho klientem, kteří spolupracují několik let, už si i připili na tykání a sem tam si zavolají i jen tak, jaká třeba byla dovolená. Ahoj, Míšo, nahrávám tě. Nová absurdita ve finančním poradenství „Je to nesmyslné a nebezpečné. Ochranu investorů to nezvýší,“ myslí si o nové povinnosti Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF – České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování. Nahrávání hovorů klientům nepomůže, říká šéf asociace

Finanční poradce a klient spolu velmi často navazují dlouhodobý a mnohdy i důvěrný vztah. Aby mohl poradce pracovat s klientem skutečně efektivně a doporučit mu to nejlepší, musí znát řadu citlivých informací. Zdaleka ne o všech se baví po telefonu. Ale ne vždy se tomu dá vyhnout a ne vždy je možné se sejít osobně. A pokud budou hovory skutečně nahrávány a uchovávány, zaznamenají se i s citlivými informacemi, k nimž bude mít přístup hned několik dalších lidí. A zřejmě nejenom oni.

„Nahrávat veškerou komunikaci včetně osobních informací je fatální zásah do soukromí poradců, ale hlavně klientů. Tyto hovory, včetně citlivých osobních informací, se navíc budou muset roky uchovávat na „nějakých“ úložištích, může je poslouchat třetí osoba a může – bohužel ze zkušeností víme, že bude – docházet k únikům a zneužití. Pokud nakonec projde tato verze zákona, bude to bezprecedentní průlom do ochrany osobních informací,“ varuje Marek Černoch, výkonný ředitel ČASF – asociace sdružující finančněporadenské společnosti.

O menšího poradce můžete přijít

Na klienty může poslanci schválená novela dopadnout i dalším negativním způsobem. V jejím důsledku by o svého finančního poradce mohli přijít.

Analýza RIA, která hodnotí dopady nové legislativy na podnikatelské prostředí, spočítala, kolik by povinnost nahrávání, uchovávání a vyhodnocování hovorů stála: Velké finančně poradenské společnosti za ni utratí přes 42 % ročního zisku, středně velké společnosti přes 72 % zisku a malé společnosti téměř 60 % zisku. To rozhodně není zanedbatelná část.

Náklady na nahrávání hovorů by znamenaly obrovský zásah do podnikatelského prostředí, který řada společností nemusí ustát. Lidé, kteří mají svého finančního poradce a jsou s ním spokojeni, by tak o něj mohli přijít.

Větší šanci na přežití mají velké finančněporadenské společnosti. Náklady na nahrávání hovorů by sice pocítily značně, ale současně by získaly možnost obsadit část trhu po krachujících menších konkurentech.

ČNB: Nahrávat se musí už teď

Novela teď míří k senátorům, kteří ji buď potvrdí, nebo vrátí poslancům. Ovšem parlament není jediné bitevní pole, kde se o nahrávání či nenahrávání hovorů bojuje.

Už současné znění zákona totiž Česká národní banka vykládá tak, že každý investiční poradce, investiční zprostředkovatel či jeho vázaný zástupce (tedy téměř každý finanční poradce) musí veškeré své hovory zaznamenávat a uchovávat.

Za jejich neuchovávání uložila pokutu jeden a půl milionu korun finančněporadenské společnosti Fincentrum, jedné z největších na trhu. Ta se proti rozhodnutí ČNB brání a podala správní žalobu. O případu rozhodne soud.

Za stejný „přečin“ – nenahrávání hovorů s klienty – dala ČNB pokutu i jedné z největších českých bank, ČSOB. Ta se nebránila, pokutu zaplatila a také ostatní banky začaly nahrávat i mobilní telefony svých bankéřů.

Shodou okolností jiná banka, respektive pobočka zahraniční banky, pro změnu nedávno dostala pokutu od Úřadu pro ochranu osobních údajů za to, že nahrané hovory uchovávala a nerozlišovala, jak dlouho má jednotlivé záznamy uchovávat podle tématu hovoru.

Autor je šéfem obsahu EMA data a šéfredaktorem Poradci-sobě.cz.