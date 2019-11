Vláda si jde pro peníze pojišťoven. Hrubě neodborný zásah, říká expert

Souhlasíte s tvrzením bývalého viceguvernéra ČNB Mojmíra Hampla, že ze strany státu jde o fiskální zoufalství?

Za sebe bych použil jinou formulaci: jde o snahu získat od pojišťoven prostředky do rozpočtu hrubě neodborným zásahem.

Jak byste běžnému člověku vysvětlil, co jsou technické rezervy? Co budou pojišťovny zdaňovat? Zdaňují to už v nějaké jiné formě dnes?

Technické rezervy jsou laicky řečeno prostředky na budoucí výplaty klientům. Pro daňové účely je jejich tvorba pochopitelně nákladem pojišťovny a tak tomu zůstane i po novele, mění se ale způsob jejich uznání v čase.

Karel Veselý Karel Veselý je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za sektor pojišťovnictví. Má 20 let zkušeností z vysokých manažerských pozic v pojišťovnictví a poradenství pro pojišťovny. Získal doktorát na matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Je držitelem osvědčení České společnosti aktuárů.

Jde o jednorázovou daň, nebo ji pojišťovny budou platit ze všech technických rezerv každý rok? Když tedy ministerstvo financí chce zvýšit výběr daně od pojišťoven, které podle něj dnes platí málo, podaří se státu vybrat víc i v dalších letech než jenom po začátku účinnosti nových pravidel?

Jednorázově, přesněji v prvních dvou letech účinnosti nových pravidel, pojišťovny zaplatí daň z rozdílu mezi stávajícím výpočtem výše technických rezerv a novým. Dlouhodobě se výběr daně od pojišťoven nijak nezvýší, jen se přesune v čase dopředu. Vyšší daně odvedené státu za roky 2020 a 2021 už naopak pojišťovny nezaplatí v budoucnu, až tyto zisky vykážou účetně.

Jsou pojišťovny trestány za jejich obezřetný přístup, jak jejich zástupci říkají? Vytvářely prý větší rezervy, než musely, a stát jim je teď zdaní.

Technické rezervy většiny pojišťoven v České republice jsou nyní skutečně obezřetné. Pokud by byl zájem sjednotit míru obezřetnosti, stačilo by nařídit pojišťovnám přejít povinně na mezinárodní účetní standardy IFRS a použít je i pro daňové účely od okamžiku účinnosti nově vydaného mezinárodního účetního standardu pro pojistné smlouvy IFRS 17 (k účinnosti zřejmě dojde od roku 2022 – poznámka redakce).

Balíček od vlády Koalice zvyšuje spotřební daně na tvrdý alkohol a cigarety. Prošlo i zdanění rezerv pojišťoven. Vláda se slitovala nad hazardem, víc si vezme jenom z loterií. Vláda protlačila daňový balíček. Zdraží alkohol, cigarety, Sportka i katastr

Na rozdíl od Solventnosti II jde o standard, který se hodí k vykazování zisků a ztrát z pojištění a tedy i pro účely stanovení základu daně z příjmu pojišťoven. Protože pojišťovnám mají být daněny rezervy nevhodným způsobem, tedy podle Solventnosti II, je patrně skutečným záměrem naplnění státní pokladny již před rokem 2022.

(Poznámka redakce: Zmiňovaná Solventnost II je evropský standard pro kapitálovou přiměřenost a řízení rizik pojišťoven. Vláda rozhodla, že podle jeho pravidel se mají nově stanovovat i rezervy pro daňové účely. Omezení dosavadního osvobození avizovala koalice už ve svém programovém prohlášení z června 2018.)

Daní se technické rezervy tak, jak je budeme danit v Česku, i jinde v Evropě?

Podle mých informací bude český systém unikátem, bohužel v tom špatném smyslu slova. Jak jsem zmiňoval dříve, existuje už přitom mezinárodní účetní standard IFRS 17, který se přímo nabízí použít. Samy pojišťovny to mimochodem nijak aktivně nenavrhovaly, protože i povinné použití IFRS, které je třeba na Slovensku, by pro ně bylo pracné a musely by snížit obezřetnost některých rezerv. Vyhnuli bychom se tím ale zdanění budoucích zisků, které je hlavním problémem současné novely.