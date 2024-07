Do dalšího dílu podcastu Peníze.cz si Martin Vlnas pozval Martina Švece, generálního ředitele pojišťovny Simplea. Před sedmi lety začal Švec novou životní pojišťovnu stavět na zelené louce. Před pěti lety zahájila provoz. Letos už kromě Česka pojišťuje i na Slovensku a v Polsku a má přes sto tisíc klientů. A před pár týdny začala nabízet zbrusu nový produkt: pojištění dlouhodobé péče.

Pojištění dlouhodobé péče není v Česku úplná novinka. Ale v podání Simplea v něm jednu důvtipnou inovaci najdete. Tento druh pojištění normálně funguje tak, že pojišťujete člověka – sebe nebo častěji třeba své rodiče – pro případ, že se o sebe nedokáže sám postarat a bude potřebovat denní péči někoho jiného. To velmi často znamená odbornou péči v nějakém zařízení, například specializovaného domova seniorů.

Když situace nastane, pojištěný dostává od pojišťovny peníze – a nemá je komu dát.

„Ty peníze nejsou dneska žádná výhra. Česko se bohužel potýká s nedostatkem kapacit v domovech pro seniory,“ říká Švec. Sám má z rodiny zkušenosti s tím, že čekací doba na místo v takovém zařízení může být v řádu nikoli měsíců, ale let. „Peníze jsou fajn, pomůžou, ale místo nezajistí. My chceme, aby to pojištění fungovalo jinak. My chceme klientům nabídnout možnost, že místo peněz jim zajistíme tu službu, místo v tom zařízení. Takže o jejich nejbližší bude postaráno,“ přibližuje Švec.

Zatím má pojišťovna na základě počtu pojištěných a pravděpodobnostních propočtů blokovaná místa v partnerských zařízeních. „Když klient řekne, že nechce peníze, ale chce to místo, víme, že ho za takovou a takovou dobu budeme mít,“ říká Švec.

Jeho plány jsou ale propracovanější. V podcastu prozradí, že nehodlá v budoucnu spoléhat jenom na smluvní partnery. Počítá s tím, že pojišťovna sama bude domovy, ve kterých se dlouhodobá péče poskytuje, vlastnit. Finance na budování centra hodlá od investorů získat pomocí nemovitostního fondu.

V podcastu Švec přizná, že marže na pojištění péče zdaleka nebude tak zisková jako životní pojištění. Otázka moderátora je pak nasnadě: Proč to vlastně děláte? „Rád dělám věci, které jiní dělat nechtějí,“ odpovídá Švec. I když z obchodního hlediska to vlastně už možná není pravda. Nebo snad nejsou jiné firmy, které sázejí na stáří a zdraví jako byznys budoucnosti?

Pojištění dlouhodobé péče mimochodem od letoška patří k daňově podporovaným finančním produktům – jako u obou penzijek, investičních životních pojistek nebo dlouhodobých investičních produktů se peníze poslané na tohle pojištění do určité výše dají odečítat od daňového základu.

Martin Švec Foto: Tomáš Nosil Předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny Simplea. Vystudoval obor finanční a pojistná matematika na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze. V pojišťovnictví pracuje od roku 2008. Nejprve v ČPP/Kooperativě, později v pojišťovnách Aviva a MetLife. Pojišťovnu Simplea, která spustila ostrý provoz v roce 2019, vede od samého začátku. V roce 2021 si přibral pod svá křídla penzijní společnost Rentea. Jeho velkým koníčkem jsou stavebnice LEGO. Ve svém volném čase působí také jako dobrovolný hasič.

Než se k němu ale oba Martinové v povídání dostanou, proberou pětiletou historii Simpley se vším, co k tomu patří. Dozvíte se tak mimo jiné:

Proč bylo nejlepší rozhodnutí vyvinout systém, na kterém pojišťovna stojí

Kolik lidí taková menší pojišťovna zaměstnává (a kolik z toho jsou ajťáci)

Na jaký zisk si pojišťovna letos myslí, když obrat bude přes miliardu (jinými slovy: jaká je marže na životním pojištění)

Proč Simplea nepojišťuje drobná rizika jako „osmidenní úrazy“ (a proč jejich pojištění nabízejí ostatní pojišťovny)

Jak se daří odhalovat pojistné podvody

Kolik nejvíc zatím Simplea na pojistném vyplatila a kolik by mohla nejvíc vyplatit (jinými slovy: jakou nejvyšší pojistku u ní někdo uzavřel – a kolik za ní měsíčně platí)

