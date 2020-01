Okamžité platby nejsou prioritní ani expresní. Jak banky ukážou rozdíl

Pan Jan potřeboval převést peníze do jiné banky tak, aby došly ještě ve stejný den. A protože už četl, že i jeho banka dokáže okamžité platby, vyzkoušel to. Jenže: Peníze došly až druhý den, navíc si banka strhla poplatek za prioritní platbu v řádu desítek korun.

Podobné omyly sice nejsou časté, ale objevují se. Jenom redakci webu Peníze.cz se během ledna ozvalo pět klientů. Poplatky dostali zpátky a příště už se nejspíš nespletou.

Okamžitá platba dorazí do jiné banky prakticky hned a v zásadě nestojí nic víc oproti standardní. Oproti tomu platby prioritní, expresní nebo urgentní – navzdory svému názvu – zas tak moc nespěchají, přesto jsou mnohonásobně dražší než běžná platba.

Okamžité platby už nabízí devět bank. Díky tomu, že je mezi nimi i pět největších, staly se ke konci loňského roku dostupné pro většinu účtů v Česku. Různé banky ale přistoupily k jejich zadávání různě. A někdy bohužel část klientů nechtěně matou.

Do deseti vteřin a bez příplatku

Když platba odejde jako okamžitá, dorazí na účet v jiné bance během několika málo vteřin (teoreticky do deseti, v praxi to zvládne i mnohem dřív). A to dokonce i v noci, o víkendu nebo během svátku.

Jako první zprovoznily okamžité platby loni v únoru Air Bank a Česká spořitelna. V dubnu se připojila Creditas, v září a říjnu Komerční banka, Raiffeisenbank a PPF Banka, v prosinci Moneta a ČSOB, na přelomu roku Fio. Další se přidají letos.

Okamžité platby můžete posílat jenom mezi bankami, které už je umějí. Zatím je tedy nepošlete třeba do UniCredit, mBank, Equa bank, Sberbank, Hello bank, Expobank, Trinity, ING, Oberbank, J&T Banky a dalších. Ani z těchto bank do jiných.

Okamžité platby Banka Odchozí Příchozí Air Bank ano ano Creditas ano ano Česká spořitelna ano ano ČSOB ano ano Equa ne ne Expobank ne ne Fio ano ano Hello bank ne ne Komerční banka ano ano mBank ne ne Moneta ano ano Oberbank ne ne Raiffeisen ano ano Sberbank ne ne Trinity ne ne UniCredit ne ne

Nezapojily se ani stavební spořitelny, přestože většina je součástí bankovních skupin, které už okamžité platby umějí. Okamžitě nepošlete třeba ani splátku hypotéky z ČSOB do sesterské Hypoteční banky. Stejně tak nelze z běžného účtu v ČSOB splatit v noci nebo o víkendu kreditní kartu, což je formálně jiný účet ve stejné bance.

Každopádně je důležité, že okamžité platby se vždycky jmenují stejně. Tedy: okamžité. Ne prioritní, ne expresní, ne urgentní.

Skoro všechny banky, které už okamžité platby spustily, za ně nevybírají nic navíc oproti doteď běžným převodům. Na internetu jsou tedy zadarmo nebo v rámci měsíčního paušálu – stejně jako běžné převody.

Jenom v Komerční bance, která v základní variantě účtu strhává za běžné odchozí platby šest korun, zůstává stejná cena i pro okamžité platby. A na poplatek narazí i majitelé některých starších nebo jinak specifických účtů třeba v ČSOB nebo České spořitelně. Nejde ale o žádný příplatek oproti tomu, kolik vás jinak stojí standardní transakce.

Jedinou výjimkou, která účtuje příplatek, je Air Bank. Když nevyužíváte její Velký tarif (s paušálem 100 korun měsíčně), přijde vás okamžitá platba na symbolickou korunu, zatímco běžný převod je zadarmo.

Různé banky, různé způsoby

Podívejme se na situaci, kdy chcete v internetovém bankovnictví rychle převést peníze na účet do jiné tuzemské banky. Obě už přitom dokážou okamžité platby.

Jako výchozí a prakticky jedinou možnost, když zadáte dnešní splatnost, vám okamžitou platbu nabídnou jenom Česká spořitelna a Raiffeisenbank. „Pokud nezadáte jiné datum, platbu odešlu co nejdříve,“ píše systém George od spořitelny.

Stejně jednoduché je to v Raiffeisenbank. Zvídavé klienty však trochu mate, když po kliknutí u data splatnosti píše, že platbu do jiné banky lze zadat jenom na pracovní den. To platilo před spuštěním okamžitých plateb – teď se peníze převedou kdykoliv, pokud už to cílová banka zvládá.

U ostatních bank si musíte sami vybrat. Nápovědu většinou získáte při podržení myši nad zvolenou variantou. Některé banky vám nabídnou dvě „nadstandardní“ možnosti s tím, že když žádnou nezvolíte, pošlou platbu jako standardní – tuhle volbu si přitom aktivně nezaškrtáváte. Jiné dávají na výběr ze všech tří variant.

Pro začátečníka zřejmě nejméně přehledný způsob má Fio banka. Na výběr dává mezi standardní, prioritní a okamžitou platbou – v tomhle pořadí. A chybí nápověda, která by přímo při zadání vysvětlila rozdíl. Na druhou stranu je sympatické, že i platbu, kterou zadáte s dnešní splatností jako standardní, pošle jako okamžitou – když to cílová banka umožňuje.

„Pokud je možné standardní platbu odeslat jako okamžitou, sami od sebe tak učiníme a klient pro to nemusí aktivně nic dělat. I proto jsme standardní platby ponechali na prvním místě ve výběru,“ říká mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek. „Ani před zavedením okamžitých plateb jsme u prioritních plateb neměli vyskakovací upozornění a ani nyní o tom zatím neuvažujeme,“ říká k možné záměně.

Některé banky nabídnou možnost okamžité platby až poté, co zadáte kód cílové banky, případně číslo účtu. Nejdéle si počkáte u Creditas: Ani když zadáte banku, která už okamžité platby umí přijímat, systém vám tuhle možnost stále nezpřístupní. Je potřeba zadat ještě převáděnou částku – teprve pak se ukáže i zaškrtávací pole pro okamžitou platbu.

Standardní: Nejpozději následující pracovní den

Jestliže zvolíte standardní úhradu (a banka ji sama iniciativně nepošle jako okamžitou), měla by přijít na účet v jiné tuzemské bance nejpozději následující pracovní den po přijetí platebního příkazu. Zjednodušeně řečeno: Zadáte platbu ve středu, nejpozději ve čtvrtek musí být připsána. Zadáte v pátek, přijde nejpozději v pondělí – pokud se do toho navíc nepřiplete svátek.

Většina bank už v posledních letech zrychlila i tyhle standardní platby, takže při zadání dopoledne přijdou do jiné banky ještě tentýž den odpoledne. Přinejmenším v Air Bank a ČSOB byste měli mít čas až do dvou odpoledne. Takové převody přesto trvají řádově hodiny – ne pár vteřin jako u okamžitých plateb.

Zatím poslední přehled, do kdy musíte standardní platbu zadat, aby přišla ještě ve stejný den, jsme přinesli na konci loňského července.

Zbylo jenom několik málo bank, kde vám ani včasné zadání platby příliš nepomůže. U mBank byste to museli stihnout do osmi ráno – jinak zřejmě přijdou peníze do jiné banky až následující pracovní den. Trinity bank má „uzávěrku“ dokonce už ve 21 hodin předchozího dne, UniCredit ve 20 hodin.

A protože zrovna tahle trojice bank ještě neumí ani okamžité platby, nezaručí vám, že při dopoledním zadání převedou peníze tak, aby došly do jiné banky ještě ve stejný den.

Pravidla pro standardní převod samozřejmě přijdou ke slovu i v případě, že odesílající banka sice umí okamžité platby, příchozí je ale zatím nezvládá.

Kdy si připlácet za prioritní či expresní platby

Co dělat, když spěcháte, ale banka ještě nezná okamžité platby?

I v téhle situaci je často zbytečné žádat prioritní, expresní nebo urgentní, které vyjdou řádově na desítky korun.

Nejdřív si zkuste ve vaší bance (z níž peníze odesíláte) zjistit, do kdy stačí zadat standardní platbu tak, aby došla ještě tentýž den.

Teprve když jste takový termín nestihli, zajímejte se o prioritní, expresní či urgentní úhradu (jde o tři různá pojmenování pro totéž – v praxi se nijak neliší). Ještě před pár lety šlo o jediný způsob, jak převést peníze ještě ve stejný den.

I takovou platbu ale musíte stihnout zadat poměrně včas – někde do poledne, jinde stačí do půl třetí. Konkrétní termíny a poplatky u jednotlivých bank ukazuje následující tabulka.

Prioritní, expresní či urgentní platby Banka Poplatek Čas pro zadání Název Air Bank nenabízí Creditas 50 Kč 14:00 expresní Česká spořitelna 125 Kč 14:00 expresní ČSOB 100 Kč 13:30 prioritní Equa 29 Kč 12:00 expresní Expobank 99 Kč 12:30 prioritní, expresní, urgentní Fio 29 Kč 14:30 prioritní Hello bank nenabízí Komerční banka 90 Kč 14:30 expresní mBank nenabízí Moneta 160 Kč 13:00 prioritní Raiffeisen 100 Kč 14:00 expresní Sberbank 200 Kč 13:30 urgentní Trinity 99 Kč 12:00 expresní UniCredit 115 Kč 13:30 expresní

Ani prioritní (expresní, urgentní) platba vám tedy nepomůže v pozdějším odpoledni, nefunguje ani o víkendu nebo o svátcích. I kdybyste za ni zaplatili ještě víc. Mimochodem: Nejvyšší poplatek chtějí Sberbank (200 Kč) a Moneta (160 Kč), nejnižší Fio a Equa (shodně 29 Kč).

Zájem o prioritní platby byl malý i před spuštěním okamžitých plateb, přesto jim zůstane jedna výhoda. Jako okamžité lze totiž posílat jenom částky do 400 tisíc korun. Česká spořitelna a Fio si limit snížily na 100 tisíc. Takže když chcete najednou poslat vyšší sumu a spěchá to, můžete ocenit i prioritní úhradu.

„Prioritní platby využívají zhruba stovky klientů měsíčně. Primárně jde o firemní zákazníky, respektive o klienty, kteří posílají větší částky, a to zejména do bank, které zatím okamžité platby neumějí přijímat,“ upřesňuje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý.

„Prioritní platby byly využívány velmi málo. Prioritní platbu využijí zejména klienti, kteří budou chtít doručit platbu vyšší částky ještě v rámci daného dne,“ říká mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek.