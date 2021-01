Spojení Monety a Air Bank: Začíná druhý pokus

Trojice největších bank v Česku může dostat silného konkurenta. Do hry se vrací spojení Monety a Air Bank, čímž by vznikla třetí největší banka s více než dvěma miliony klientů.

Moneta Money Bank v pátek večer oznámila, že od skupiny PPF obdržela nový návrh na odkoupení akcií Monety od stávajících akcionářů, a to do podílu nepřesahujícího 20 procent. PPF by mohla objem takto odkoupených akcií navýšit až na 29 procent. K získání více než 10% podílu potřebuje souhlas České národní banky.

PPF – prostřednictvím dceřiné společnosti Tanemo – nabízí za akcii Monety 80 Kč. Po poklesu v posledních dnech skončily akcie Monety páteční obchodování na pražské burze na ceně 67,10 Kč, na začátku roku se dostaly až na 72 Kč. Na svém ročním maximu – 87,30 Kč – byly loni v únoru před příchodem koronaviru. Ještě o kousek výš – skoro na 89 Kč – se pohybovaly v říjnu 2016 a dubnu 2017.

I dvacet procent by Kellnerově PPF stačilo k tomu, aby se stala největším akcionářem Monety, jejíž vlastnická struktura je dosud velice roztříštěná (nejvíce – necelých 10 procent – ovládala ke konci roku společnost Chase Nominees Limited, dalšími největšími akcionáři jsou banky Brown Brothers Harriman (5,3 %) a J.P. Morgan Bank Luxembourg (4,32 %). Celkem má Moneta přes 15 tisíc akcionářů z 46 zemí. PPF zatím v Monetě vlastní 0,6279 % akcí.

Součástí celé transakce má být ovládnutí českého a slovenského Home Creditu (včetně Air Bank a Zonky/Benxy) Monetou. V těchto firmách, které doteď patří PPF, by Moneta získala 100% podíl. Formálně by tedy Moneta kupovala Air Bank, reálně by však PPF ovládla vedle svých dosavadních firem i Monetu.

Podle návrhu obdrženého od PPF, který Moneta zveřejnila na svém webu, by akvizice Air Bank proběhla ve směnném poměru 60,3 % (hodnota Monety) : 39,7 % (hodnota Air Bank). Touto výměnou by tedy skupina PPF získala 39,7% podíl v Monetě, a to nad rámec akcií získaných případným odkupem od stávajících akcionářů. Ovládla by tak přinejmenším 59,7 % akcií Monety.

„Moneta je připravena se skupinou PPF o akvizici a jejích parametrech jednat. Zde považujeme za vhodné zmínit, že v případě dosažení obchodní dohody a následné realizace této akvizice by dle našeho názoru skupina PPF byla s vysokou pravděpodobností povinna učinit akcionářům Monety povinnou nabídku převzetí podle zákona,“ napsala Moneta v první reakci.

„Představenstvo Monety bude návrh akvizice (stejně jako dobrovolný veřejný návrh na odkup akcií) analyzovat a své stanovisko k němu poskytne akcionářům Monety nejpozději do pátku 29. ledna,“ dodala Moneta.

Moneta Money Bank existuje od jara 2016, navazuje ale na Agrobanku působící v Česku už v 90. letech. Po krachu Agrobanky převzala její zdravou část v roce 1998 americká skupina General Electric, spojila ji se splátkovou společností Multiservis a přejmenovala na GE Money Bank. Uvedením akcií na burzu v roce 2016 ji GE prakticky prodala. Banku nyní vede Tomáš Spurný, který dříve mimo jiné pracoval právě pro Kellnera. Loni Moneta posílila o hypoteční banku a stavební spořitelnu Wüstenrot, celkem tak má zhruba 1,4 milionu klientů. Za rok 2019 – zatím poslední uzavřený – dosáhla skupina Moneta čistého zisku ve výši čtyři miliardy eur.

Air Bank funguje od podzimu 2011, zaměřuje se na běžné retailové klienty – má jich kolem 850 tisíc. Láká na účet zdarma či s minimálními poplatky, donedávna nabízela i jeden z nejlépe úročených spořicích účtů. Přišla s několika inovacemi – jako první například umožnila volbu hodnoty jednotlivých bankovek při výběru z bankomatu. V roce 2019 dosáhla čistého zisku 1,5 miliardy korun. Ztrátové však zůstává hospodaření společnosti Benxy, která provozuje službu Zonky.

Spojená banka by s víc než 2,2 miliony klientů byla třetí největší po České spořitelně a ČSOB, předběhla by Komerční banku. Mezi nejsilnější by patřila i v počtu poboček a bankomatů. Ve spotřebitelských půjčkách by získala dokonce druhé místo, výrazně by posílila díky Home Creditu.

Podobný plán vznikl už v říjnu 2018. Transakce, která měla být největší na bankovním trhu od konce privatizací na přelomu tisíciletí, mimo jiné předpokládala, že spojená banka ponese název Air Bank – podle průzkumů byla tato značka mezi lidmi známější a oblíbenější. První námluvy však v únoru 2019 skončily neúspěšně, firmy se nedohodly na ceně.

Jako akcionář #Moneta nejsem z nabízeného dealu @SkupinaPPF vůbec nadšený. Dávají sice 80 Kč, ale jen za 20 až 29 % našich akcií (převis se má poměrně krátit), tedy jen přesně tolik, aby nám byli schopni vnutit předražený nákup @Air_Bank a zbývající akcie tak pořádně naředili. — Tomáš Hájek (@tohajek) January 23, 2021

CEO Monety se zná s PK dlouhá léta, bylo zřejmé, že po zfušované nabídce od PPF z 2018 na ovládnutí Monety, částečně za její peníze (což se logicky nelíbilo akcionářům), bude oťukávání pokračovat. Druhý pokus je výrazně vylepšený ;) — Jaroslav Šura (@jarsura) January 23, 2021

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.