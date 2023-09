Spořitelna zruší samostatný George klíč. Je čas na změnu, říká

Česká spořitelna sloučí dvě dosud samostatné aplikace do jediné. George klíč začlení do hlavní bankovní aplikace George v mobilu. Co to znamená pro klienty?

Klienty České spořitelny, kteří používají ověřovací aplikaci George klíč, čeká brzy velká změna. Banka se rozhodla ukončit George klíč jako samostatnou aplikaci a sloučit ji se svým mobilním bankovnictvím.

Převod uživatelů George klíče na toto řešení začne v prvním zářijovém týdnu, potvrdil webu Peníze.cz mluvčí spořitelny Filip Hrubý. Proběhne postupně v několika vlnách až do jara příštího roku

„V tuto chvíli finalizujeme pilotní migraci malé části klientů z George klíče do mobilní aplikace George, v níž se nově potvrzují transakce stejně, jako se potvrzovaly dříve v George klíči. V září spustíme hlavní migrační vlnu a předpokládáme, že v březnu v roce 2024 již bude naprostá většina současných uživatelů aplikace George klíč potvrzovat platby v mobilní aplikaci George,“ upřesňuje Hrubý.

George klíč v současné době využívá 2,2 milionu klientů spořitelny. Některé z nich už spořitelna o svém záměru a praktickém průběhu informovala.

„Každému klientovi dáme předem vědět zprávou v Georgi a e-mailem, že je čas na změnu. Na její dokončení budete mít týden. Budete potřebovat otisk prstu, sken obličeje, nebo šestimístný PIN, který máte nastavený v Georgi klíči,“ píše banka klientům. Osloveným lidem se po přihlášení do mobilní aplikace otevře původce, který je celým procesem provede.

Klienti, kteří George v mobilu nemají, si ho budou muset aktivovat. Jinak než v mobilní aplikaci totiž George klíč k potvrzování plateb, pro přihlášení do internetového bankovnictví nebo použití Bank ID nebude fungovat. Za alternativní možnost – zaslání potvrzující SMS pro přihlášení do internetového bankovnictví, pro autorizaci platebních příkazů nebo ověření online plateb kartou – si spořitelna od loňského července účtuje poplatek 2,50 Kč. Výjimku mají klienti nad 70 let.

Klientům, kteří po oznámení, že si mají převést George klíč do mobilní aplikace, a neudělají to do sedmi dnů, ho spořitelna následně zruší, říká mluvčí Filip Hrubý. Připouští však, že banka připravuje i řešení pro klienty, kteří to v termín nestihnou udělat. „S klienty budeme individuálně komunikovat a není vyloučené, že původní lhůtu v individuálních případech o několik dní prodloužíme,“ dodává mluvčí bez dalších podrobností.

Spořitelna je první ze tří největších bank, která ukončí samostatnou ověřovací aplikaci a začlení ji do mobilního bankovnictví. Proč právě teď?

„Nechtěli jsme klienti převádět dříve, než se naše mobilní aplikace stane skutečně nejpreferovanějším místem, kde klienti využívají naše služby,“ říká Hrubý. Z celkem 2,4 milionu primárních klientů České spořitelny preferuje mobilní bankovnictví 1,5 milionu klientů, zatímco internetové bankovnictví 500 tisíc klientů, upřesňuje.

Samostatný klíč vedle hlavní bankovní aplikace má také Komerční banka. Letos v dubnu přišla s jednotným řešením v rámci nové aplikace KB+. Ta je ale dostupná jen pro nové klienty, případně při založení nového účtu dosavadním klientem. Většina ze stávajících 1,3 milionů klientů s dříve založenými účty zatím zůstává ve starších aplikacích se samostatným KB klíčem. Jejich přechod na nové mobilní bankovnictví bude postupný a protáhne se do příštího roku.

Ani klientům ČSOB nestačí hlavní bankovní aplikace, k ověřování funguje samostatný Smart klíč. Podle mluvčí Pavly Kuklové se v nejbližším časovém horizontu začlenění klíče přímo do bankovní aplikace ČSOB Smart neplánuje.

V ostatních bankách, které nabízejí mobilní bankovnictví, je elektronický klíč už součástí hlavní bankovní aplikace – i když například v Raiffeisenbank nebo v UniCredit původně fungoval jen odděleně.

Většina bank zaváděla své elektronické klíče během roku 2019 v souvislosti s požadavkem na dvojí ověření klienta, které jim od ledna 2020 ukládá evropská směrnice PSD 2.

Raiffeisenbank provozovala obě aplikace nejprve odděleně, do mobilního bankovnictví začala klíč začleňovat v roce 2021. Kdo chce dál používat samostatný RB klíč, může – zájemcům zůstal k dispozici i odděleně.

Určité řešení pro klienty, kteří chtějí využívat ověřovací klíč v mobilu bez hlavní bankovní aplikace, má také Air Bank. „Klienti, kteří mobilní aplikaci My Air z nějakých důvodů nechtějí používat na aktivní operace, tedy na posílání plateb, ji mohou mít jen v takzvaném pasivním režimu. Z aplikace tak nepůjdou odesílat žádné peníze, ale mohou ji využívat k potvrzování plateb a přihlašování do internetového bankovnictví. Dá jim také vědět, když se změní zůstatek na vašem účtu,“ říká mluvčí Jana Pokorná.

Česká spořitelna o funkci pasivního režimu mobilní aplikace v tuto chvíli neuvažuje. „Z našich analýz vyplývá, že hlavním důvodem, proč klienti nevyužívají mobilního George, potažmo mobilní klíč, je fakt, že obecně nechtějí nebo nemohou využívat chytrý mobil,“ vysvětluje Hrubý.

Pro jednotné řešení se už na začátku rozhodla Moneta. „Naší strategií od začátku bylo nenutit naše klienty aktivovat si v jejich telefonech, nebo do nich stahovat, další aplikaci: naopak, sázíme na rychlost a především pohodlí systému ‚dva v jednom‘. O tom, že naše rozhodnutí bylo správné, ostatně svědčilo i to, že jen za první dva měsíce od spuštění, tedy listopad a prosinec 2019, byla prostřednictvím integrovaného mobilního klíče ve Smart Bance uskutečněna každá druhá platba,“ říká mluvčí Zuzana Filipová.

