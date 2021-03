Raiffka vylepšuje aplikaci, končí samostatný RB klíč

Raiffeisenbank vylepšila svou aplikaci Mobilní eKonto. Nově umožňuje založení běžného a spořicího účtu online. Klienti si také mohou nahrát kartu do Google Pay a Apple Pay hned po jejich sjednání, přestože ji zatím ještě nedostali v plastové podobě. Mobilní eKonto zároveň přebírá funkci aplikace RB klíč, kterou klienti doteď museli mít samostatně.

První novinkou je možnost sjednat si běžný a spořicí účet přímo v mobilním bankovnictví. Raiffeisenbank tak následuje řadu konkurentů, kteří to umožnili už dřív: jako první byla Moneta v červnu 2017, postupně se přidaly Air Bank, mBank, Equa, Creditas nebo Komerční banka, v minulém týdnu Fio. Raiffka byla až do loňského září poslední, která neuměla založit účet kompletně online ani přes počítač.

Dalším vylepšením je možnost nahrání debetních a kreditních karet do mobilních peněženek Apple Pay a Google Pay ihned po jejich sjednání. To umožní klientům používat kartu ještě před tím, než obdrží její plastovou variantu poštou. Nově je také možné přidat karty Mastercard do Google Pay pohodlně přímo z aplikace a bez nutnosti zadávat karetní údaje.

Mobilní eKonto zároveň přebírá funkce dosud samostatné aplikace RB klíč. Pomocí hlavní bankovní aplikace tedy bude možné ověření při přihlášení do internetového bankovnictví, potvrzování operací v internetovém bankovnictví, potvrzování online plateb kartou v e-shopech pomocí 3D secure, ověření při volání na klientskou linku a při vkladu nebo výběru na pokladně pobočky.

Na spojení eKonta s RB klíčem si však někteří klienti budou muset ještě počkat. „Na rozdíl od ostatních novinek není tato funkčnost ihned dostupná všem klientům, kteří si stáhnou novou verzi. Aby bylo možné RB klíč v aplikaci používat, je nejprve nutné přejít na vyšší stupeň zabezpečení, které bude bankou zajištěno postupně a automaticky v průběhu následujících dvou měsíců. Nově příchozí klienti do banky mají tuto funkci dostupnou již několik týdnů,“ říká mluvčí Petra Kopecká.

„Nedávno jsme překonali hranici 333 tisíc klientů, kteří používají RB klíč. Díky jejich zpětné vazbě jsme zjistili, že se jim aplikace používá dobře, ale uvítali by, kdyby byla součástí mobilního bankovnictví. Tímto vylepšením jim vycházíme vstříc,” dodává Jakub Večerka, expert na digitální kanály Raiffeisenbank.

Mezi další novinky v nové verzi aplikace patří funkce správy běžných účtů, jako je například zobrazení a nastavení výpisů, možnost stažení potvrzení o provedené platbě z historie pohybů nebo informace o budoucím zůstatku na formuláři platby. Klienti si také nově mohou rozdělit celkový limit debetní karty mezi výběry z bankomatů a platby u obchodníků.

Petr Kučera Autorsky se zaměřuje na širokou oblast osobních financí a spotřebitelských témat. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, ještě víc než paragrafy ale miluje média. Byl šéfredaktorem České informační agentury... Další články autora.