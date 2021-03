Banky omezují provoz poboček. K původnímu se už nemusí vrátit

Tuzemské banky kvůli koronavirovým opatřením už od loňského března omezují provoz poboček. Zavedly na nich hodinovou polední přestávku a s výjimkou několika měsíců v létě a na podzim zkrátily jejich otevírací dobu. Současný přístup bank k fungování poboček je však jiný než při lockdownu před rokem.

Zatímco tehdy zůstala významná část poboček zavřených, letos k tomu dochází jen výjimečně. Týká se to hlavně víkendových provozů v obchodních centrech, nebo malých poboček, kde se některý zaměstnanec nakazil covidem a kvůli karanténě kolegů nelze po určitou dobu zajistit jejich fungování.

Banky většinou tvrdí, že po uvolnění vládních omezení a zlepšení epidemické situace plánují otevírací dobu zase prodloužit. Podle některých odborníků se však fungování pobočkové sítě do doby před pandemií už nevrátí.

„Do starých kolejí se pobočková síť v Česku rozhodně nevrátí. Poboček bude méně než před pandemií, protože se ukázalo, že některé z nich banky nepotřebují. Zároveň se změní i jejich provozní doba,“ myslí si Vladimír Staňura, hlavní poradce České bankovní asociace.

„Například přestane mít smysl na mnoha pobočkách držet někdejší provoz přes poledne. Je to dané jednak tím, že to předpokládá mít více zaměstnanců, aby se mohli vystřídat na oběd, a i tím, že stále více lidí si služby zařizuje digitálně a na přepážky bank chodí méně klientů,“ vysvětluje Staňura.

Jak teď mají otevřeno

Zkrácení provozní doby naposledy od 1. března oznámila ČSOB, která se rozhodla ji nově plošně sjednotit. Všechny své pobočky otevírá v 9:00 a zavírá v 15:00, zároveň v nové provozní době ponechala polední hodinovou pauzu. Mluvčí ČSOB Patrik Madle říká, že klienti si mohou dohodnout individuální schůzku s bankéřem i mimo otevírací dobu.

„Návrat k otevírací době, která byla před pandemii, je závislý na vývoji jednotlivých opatření. Jakmile to situace dovolí, rádi otevírací dobu upravíme. S polední přestávkou na pobočkách počítáme a zatím neuvažujeme o jejím zrušení,“ upřesňuje mluvčí ČSOB.

Ostatní banky fungují v současném režimu většinou od listopadu. Vedle hodinové polední přestávky se mnohé rozhodly také pro sjednocení provozní doby poboček.

„Již od podzimu loňského roku jsme na všech zavedli polední pauzu od 12 do 13 hodin, pobočky zavírají v 17 hodin. Před vládními omezeními se otevírací doba lišila podle velikosti poboček a počtu pracovníků,“ říká mluvčí Fio banky Jakub Heřmánek.

Když sečteme celkovou délku otevírací doby pro klienty, vidíme mezi bankami velké rozdíly.

Například Komerční banka otevírá každý den – stejně jako konkurenti – v devět dopoledne. Jenom v pondělí a ve středu však její pobočky zavírají až v 17 hodin, zatímco v úterý a ve čtvrtek fungují jen do 12 hodin. V pátek Komerčka – podobně jako další banky – zavírá v 15 hodin. Na všech pobočkách má polední přestávku od 12 do 13 hodin.

Pobočky České spořitelny, která má nejrozsáhlejší síť v Česku, jsou teď většinou otevřené ve všední dny od 9 do 16 hodin, polední pauza je od půl jedné do půl druhé. „Zhruba 160 poboček z celkových více než 400 má v pátek otevírací dobu od 9:00 do 12:30. V obchodních centrech jsou v provozu do 18 hodin, a to i o víkendu,“ upřesňuje mluvčí Lukáš Kropík. Při loňském prvním lockdownu měla spořitelna zavřeno kolem poloviny poboček, nyní podle Kropíka fungují všechny.

Čtvrtou nejrozsáhlejší síť má Moneta. Její pobočky mají v současné době otevřeno od pondělí do čtvrtka od 9 do 17 hodin, v pátek většinou do 15 hodin. Také tady musí klienti počítat s polední pauzou od 12 do 13 hodin. Některé pobočky v obchodních centrech Moneta zavřela. „Je to podle smluvního vztahu s daným centrem. Někde máme o víkendu zcela zavřeno – například Nová Karolína v Ostravě. V některých fungujeme v sobotu, například Westfield na pražském Chodově má otevřeno do 17 hodin,“ dodává mluvčí Zuzana Filipová.

Naopak UniCredit Bank sice od listopadu dočasně stanovila pro všechny pobočky polední přestávku od 12:45 do 13:30, jinak však mají standardní otevírací dobu – s výjimkou některých poboček v obchodních centrech nebo franšízových poboček. „V prvním lockdownu byla otevírací doba poboček omezena na 10:00 až 14:00. Nyní vycházíme klientům vstříc s původní otevírací dobou,“ říká mluvčí Petr Plocek.

Prakticky beze změn funguje Raiffeisenbank. „Přistoupili jsme zatím pouze k omezení provozu poboček v obchodních centrech, kde je minimální návštěvnost v souvislosti se zavedenými opatřeními. A také tam, kde se potýkáme s nedostatkem personálu z důvodu karantény. Jde o jednotky případů,“ upřesňuje mluvčí Petra Kopecká. Ostatní pobočky podle ní fungují ve standardním režimu. „Většinou tedy máme otevřeno od 8:30 či 9:00 do 16:00 až 17:00, jeden až dva dny v týdnu máme do 18:00. Záleží na umístění pobočky a frekvenci návštěv,“ dodává.

Nejvstřícnější z pohledu klientů zůstává v tomto směru Air Bank. „Naprostá většina našich poboček je otevřená i o víkendu, a to do večerních hodin. Otevírací dobu jsme upravili jen mírně. Pobočky, které byly otevřené do 21 hodin, jsou nově otevřené do 19 hodin. Reagujeme tak na vládní opatření, která omezují večerní pohyb osob, a také na samotný zájem klientů. V pozdějších hodinách teď pobočky nejsou tak vytížené, jako byly dříve,“ říká mluvčí Jana Pokorná.

Do pozdějších odpoledních hodin se i za současné situace snaží mít otevřené pobočky také mBank. Před všemi omezeními zavírala své kamenné pobočky v 19 hodin, v obchodních centrech v 21 hodin. „V pobočkách mimo obchodní centra teď máme většinou otevřeno od 10 do 17 hodin, v centrech od 12 do 18 hodin. O víkendech jsou zavřené. Jakmile to bude možné, vrátíme se k běžné provozní době,“ odpovídá Tomáš Reytt, ředitel prodeje a distribuce mBank.

mBank zatím nepředpokládá, že by provozní dobu změnila i po skončení pandemie, plán se však může změnit. „Samozřejmě cítíme, že se část klientů přesunula do jiných komunikačních kanálů. Ale přesto máme velkou část, která potřebuje stále asistenci bankéře. Situaci budeme sledovat a uvidíme, co přinesou následující měsíce,“ dodává mluvčí.

Nový normál

Na otázku, kdy předpokládají návrat k delší otevírací době, nemají banky v tuhle chvíli odpověď. Z odpovědí mluvčích vyplývá, že pevně stanovené datum chybí kvůli nejasnému vývoji epidemické situace. Ohledně budoucí provozní doby nicméně převládá názor, že se opět prodlouží. Ve hře jsou ale i další faktory, především zájem klientů a tlak na efektivitu.

„Předpokládáme, že otevírací doba bude stejná jako před pandemií, tedy do 18 hodin. Loni v létě jsme ve vybraných krajských městech testovali otevírací dobu od osmi hodin ráno a nelze vyloučit, pokud bude mezi klienty o tuto možnost zájem, že bychom se k ní opět vrátili,“ odpovídá Kropík z České spořitelny.

Mluvčí Komerční banky Michal Teubner říká, že banka by chtěla po pandemii zavést jednotnou otevírací dobu všech poboček a dostupnost služeb do 18 hodin. Nemuselo by to však být jen formou otevřené pobočky. „Přemýšlíme o tom, že by pracovníci poboček mohli fungovat flexibilně. To znamená jeden, dva dny i na home office a v různou denní dobu. Což by mohlo umožnit, že klientům budou k dispozici i mimo otevírací dobu poboček například prostřednictvím videohovoru. Záleželo by jen na tom, jak se v týmu domluví, že zajistí otevírací dobu pobočky, tak i další služby. Pro firemní klientelu nebo pro privátní bankovnictví už podobnou službu poskytujeme,“ říká Teubner.

Individuální schůzky mimo pracovní dobu poboček už nyní zavedla ČSOB a může to být častějším řešením i po pandemii.

Počet bankovních poboček loni výrazně klesl. Podle poslední statistky České národní banky bylo ke konci loňského září v tuzemsku 1776 poboček, to je meziročně o 10,49 procenta méně. Jde zatím o největší snížení od roku 2013, kdy byla pobočková síť nejrozsáhlejší. Za posledních pět let klesl počet bankovních míst celkem o víc než pětinu.

Počet bankovních míst K datu Počet 30. 9. 2020 1716 31. 12. 2019 1898 31. 12. 2018 1955 31. 12. 2017 1945 31. 12. 2016 2046 31. 12. 2015 2165 31. 12. 2014 2216 31. 12. 2013 2227 31. 12. 2012 2102 31. 12. 2011 2053 31. 12. 2010 1993 31. 12. 2009 2000 31. 12. 2008 1994 Zdroj: ČNB

Významnou roli v loňském zavírání poboček hrála Komerční banka, která urychlila svůj plán snížit svůj počet poboček do roku 2025 zhruba o pětinu. V rámci loňského jarního lockdownu část sítě zavřela a část menších poboček už znovu neotevřela. Celkem tak loni zrušila kolem 70 poboček na současných zhruba 240.

Podle Vladimíra Staňury z České bankovní asociace bude zavírání poboček pokračovat, protože stále víc lidí si navyká na digitální služby, takže pobočky přestává potřebovat.

Banky zatím skokový pokles v nejbližší době nepřipouštějí, protože stále evidují silný zájem. Například ČSOB sice loni na jaře zaznamenala pokles návštěvnosti o polovinu, nicméně za celý loňský rok šlo jen o deset procent. Stále významná část klientů na pobočky chodí, protože si neumí služby zařídit digitálně, nebo jde o služby, které online vyřídit nejde, případně je to složité.

Jan Sadil z představenstva ČSOB odhaduje, že celkový počet poboček v Česku do pěti let klesne o třiceti procent, ale ne víc. Banky s nimi počítají ve své strategii prodeje komplikovanějších produktů jako jsou hypotéky, investice do fondů nebo pojištění.

Pobočky se však dál promění. Banky postupně ruší hotovostní přepážky, výběry a vklady peněz na pokladnách nahrazují bankomaty či vkladomaty. Například ČSOB počítá ve střednědobém horizontu, že na 70 procent svých poboček nebudou živí pokladníci. Plánuje také zmenšit pobočky pro zařizování běžných služeb, pro poradenství chce mít oddělený prostor.

