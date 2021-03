Velké změny v ČSOB. Poznáte je na pobočkách i internetu

Českomoravská stavební spořitelna se víc propojí s ČSOB, do skupiny se víc začlení i Hypoteční banka. Vrcholí také slučování Poštovní spořitelny s mateřskou bankou. Vidět to bude jak na pobočkách, tak v novém internetovém a mobilním bankovnictví. O roce velkých změn jsme si povídali s Janem Sadilem, který má v představenstvu ČSOB na starosti služby pro takzvané retailové klienty.

Za několik dní Českomoravská stavební spořitelna (ČMSS) změní název na ČSOB Stavební spořitelna. Co v ní dál chystáte? Spojíte ji s Hypoteční bankou, když od začátku roku mají společného šéfa, kterým je ředitel Hypoteční banky Jiří Feix?

K přejmenování ČMSS dojde konkrétně 11. března. Fakticky se tím dovršuje její integrace do skupiny ČSOB, která začala po odkoupení menšinového podílu od německého akcionáře v roce 2019. Pokračuje tak náš záměr sloučit všechny naše služby související s bydlením pod značku skupiny ČSOB.

Navenek to není tak úplně vidět, ale ono k tomu už prakticky došlo. Pod ČSOB postupně přešly všechny takzvané backofficové procesy stavební spořitelny, schvalování úvěrů, péče o klienty a loni také stovky jejích zaměstnanců. I proto jsme mohli přistoupit ke sjednocování vedení stavební spořitelny a Hypoteční banky. Už mají společného šéfa a od 1. května pak budou mít i jedno společné představenstvo. Mimochodem, dlouholetý obchodní ředitel stavební spořitelny Jochen Maier se vrací do Německa, a pozici obchodního ředitele v novém představenstvu převezme Vlastimil Nigrin, který má tuto oblast na starosti mnoho let v Hypoteční bance.

K tomu ještě dodám, že přejmenování se nijak nedotkne klientů, všechny spořicí i úvěrové smlouvy zůstávají v platnosti a klienti nemusí podnikat žádné kroky. Známého maskota stavební spořitelny, kterým je liška, si po dohodě s bývalým akcionářem můžeme pro stavební spořitelnu ponechat ještě zhruba dva roky.

Jak to bude s pobočkovými sítěmi stavební spořitelny a Hypoteční banky? Budete je také spojovat a některé pobočky rušit?

Nebudeme propojovat pobočky Hypoteční banky a stavební spořitelny, protože jde o poměrně odlišné distribuční sítě. Zatímco u stavební spořitelny stojí na agentské síti, v případě Hypoteční banky jde o naše zaměstnance. Od 1. dubna ale začneme propojovat pobočkovou síť Hypoteční banky a ČSOB.

Modrá ČSOB tedy spolkne zelené pobočky Hypoteční banky?

Ten plán je takový, že velká část z bezmála třiceti poboček Hypoteční banky se fyzicky přesune do poboček ČSOB. Hypoteční bance zůstane jen několik velkých poboček, jako je například ta v Praze v ulici Na Poříčí nebo na Andělu. V retailových pobočkách ČSOB chystáme v této souvislosti rekonstrukci. Chtěli bychom v nich mít zvláštní viditelná a oddělená místa, kde klienti najdou všechny služby, související s bydlením. Tedy nabídku hypoték, stavebního spoření, pojištění a podobně. Ve zbylých pobočkách Hypoteční banky by naopak mělo být možné otevřít běžný účet ČSOB, což zatím standardně nejde.

Jan Sadil Zdroj: ČSOB Bankovní kariéru začal v Komerční bance v roce 1995, kde stál u zrodu hypoték. V roce 2001 přešel do ČSOB a začal pracovat pro Hypoteční banku. Ve 34 letech se stal jejím šéfem. Od roku 2017 je členem představenstva ČSOB. Dostal na starost retail, tedy pobočky a služby běžným klientům ČSOB, Poštovní spořitelny a Pojišťovny ČSOB, od letošního ledna i v Hypoteční bance. Vystudoval Fakultu stavební na ČVUT v Praze a absolvoval další studium na VŠE v Praze a Ústavu soudního inženýrství v Brně.

Obchodní úspěšnost Českomoravské stavební spořitelny doposud stála na silné síti výhradních obchodních zástupců. Budete v této strategii pokračovat?

V tom nic měnit nechceme, chtěli bychom ale zaměření této odbytové sítě rozšířit. Zjednodušeně řečeno, doposud se soustřeďovala hlavně na stavební spoření a hypotéky, a my bychom chtěli do její nabídky dostat i víc pojištění a nově především bankovní produkty ČSOB. Velká část klientů, kteří jsou klienty stavební spořitelny, nejsou totiž bankovními klienty ČSOB, nemají od nás běžný účet, a je to pro nás příležitost, jak je snáze získat. Minulá akcionářská struktura nám takto oslovovat klienty stavební spořitelny z regulatorních i akcionářských důvodů neumožňovala.

A chceme i vyzkoušet propojení prodejních míst ČSOB Pojišťovny a ČSOB Stavební spořitelny. V současné době to pilotujeme a zjišťujeme, co by to přineslo nám a především klientům. Rozšíření produktové nabídky pro obchodní zástupce naší stavební spořitelny bude zárukou, že budou mít k dispozici širší nabídku produktů, a tím i jistější zdroj obživy na dobu, kdy by se třeba stavebnímu spoření nemuselo dařit tak jako nyní.

Nebudete mít zbytečně moc poboček, když produkty banky mají nabízet obě agentské sítě i zbylé pobočky Hypoteční banky? I s ohledem na to, jak rychle Češi přecházejí na digitální služby?

Bankovních retailových poboček pod značkou ČSOB máme nyní 192, což je v porovnání s největšími konkurenty stále méně. Nemáme to nastaveno tak, že bychom dramaticky snižovali počty bankovních poboček. Na druhou stranou, s ohledem na přirozenou obměnou smluv, výkon pobočky nebo na naši větší přítomnost v některém městě, k nějakému úbytku dojde. Počítáme i s pomocí agentských sítí stavební spořitelny a pojišťovny.

Spíše se ale díváme na to, co za služby na té které pobočce chceme mít. Už nyní nemáme na každé pobočce specialisty a tento model budeme stále víc uplatňovat. Například pokud si bude chtít někdo z malého města sjednat hypotéku na pobočce a odborník na hypotéky tam nebude, nebude muset jet do velkého města, ale propojíme ho prostřednictvím videozařízení s bankéřem v jiné pobočce, který v té chvíli bude volný. Změnou však projdou i samotné bankovní pobočky.

Jakou?

Budeme mít víc poboček, ve kterých nebude hotovostní přepážka. Tyto služby budou zajišťovány recyklačním bankomatem s vkladovou funkcí. Dnes takových cashless poboček máme v síti asi 40 procent. Ve střednědobém horizontu hotovostní služby zůstanou jen asi na třiceti procentech poboček.

Měnit se bude také velikost poboček – budou se zmenšovat. Pokud naše plány dopadnou dobře, tak bych si měli jednu takovou pobočku už brzy vyzkoušet. Dole by byl kiosek ve stylu mobilních operátorů, tedy rychlá obsluha a servis v běžných záležitostech, třeba pomoc klientovi s platbou. A když někdo bude potřebovat soukromí, vyřídit si třeba hypotéku, půjde o patro výš, kde budou sedět specialisté a pro jednání s klienty tu budou malé zasedačky.

Jak pokračuje záměr sloučit Poštovní spořitelnu s ČSOB?

Jeden brand je vize, na které pracujeme už třetím rokem a hodně se už na pozadí odehrálo. Tak jak dříve jsme měli v ČSOB zvlášť banku a Poštovní spořitelnu, tak to už v mnohém neexistuje. Máme jednotné obchodní podmínky a obdobné produkty. Klienty Poštovní spořitelny obsluhujeme na pobočkách ČSOB a v komunikaci s nimi zviditelňujeme logo ČSOB, aby viděli, do jaké skupiny patří, což mnozí před tím netušili.

Od začátku dubna dojde k dalšímu velkému skoku. Spustíme společné nové internetové a mobilní bankovnictví. Takže klienti, kteří například mají zároveň účet v Poštovní spořitelně i ČSOB a dnes mají dvě digitální prostředí, budou mít pouze jedno. A díky nové identitě se do něj budou hlásit daleko jednodušeji. Všichni naši klienti získají novou identitu, jejímž prostřednictvím budou moct vstupovat nejen do banky, ale také na portály státních úřadů a později i komerčních firem.

Jak dlouho bude přechod klientů Poštovní spořitelny na nové společné internetové a mobilní bankovnictví trvat? Do kdy ponecháte souběžně dosavadní verzi?

Rádi bychom všechny uživatele převedli do konce září. Nejde to udělat najednou. O této změně je už informujeme a budeme je informovat, v jakém termínu budou na nové internetové a mobilní bankovnictví moct přejít. Když to ale nějaký klient bude chtít dříve, samozřejmě mu to umožníme. Klienti, kteří využívají ČSOB ID, si uživatelské jméno ani heslo nebudou muset měnit.

A kdy plánujete změnu názvu Poštovní spořitelny na ČSOB?

Pokud jde o změnu názvu, nedokáži říct, kdy k tomu dojde. Pro mě je důležité, že k tomu směřujeme a že skupina ČSOB se interně zjednodušila.

Vraťme se ještě k pobočkové síti. Odnaučila pandemie víc lidí chodit na pobočku?

Řekl bych spíš, že je víc naučila používat mobilní služby, což vidíme na objemu transakcí i počtu uživatelů. K mému překvapení však propad návštěvnosti poboček za celý loňský rok nebyl tak dramatický. V loňském březnovém lockdownu se návštěvnost snížila zhruba o polovinu, za celý rok to bylo zhruba o deset procent. Lidé za službami na pobočku stále chodí, protože někteří ještě nejsou zvyklí, že si je můžou zařídit digitálně; a pak jsou samozřejmě i některé záležitosti jako například dědictví, které jinak než fyzicky na pobočce ani vyřídit nejdou.

Jak jste v bance reagovali na současný lockdown?

Podobně jako před rokem na jaře chceme mít otevřený maximální počet poboček, chceme být i v této situaci klientům i fyzicky nablízku. Čerstvě zkracujeme pracovní dobu na pobočkách, která je nyní od 9. do 15. hodiny, protože vidíme, že provoz na nich není tak velký. Polední hodinovou přestávku, kterou jsme zavedli při jarním lockdownu před rokem, jsme od té doby ponechali. Zatím to měnit nehodláme. Samozřejmě, když někdo bude chtít přijít i mimo pracovní dobu, bude po dohodě vítán.

Odhadnete, na kolik se sníží celková pobočková síť bank v Česku za pět let? Zůstane z ní třeba jen polovina nebo čtvrtina?

To si nemyslím – zůstane jich víc. Některé pobočky zaniknou kvůli nedávno ohlášeným fúzím, ale odhadoval bych celkový pokles počtu poboček v Česku někde do třiceti procent. Uvidíme. Dostupnost poboček banky a lidský servis je pro klienty stále důležitý a pro sofistikovanější produkty to zůstane důležité i v budoucnu. Spíš, jak jsem už zmínil, si myslím, že se tématem stane další zmenšování poboček.

Druhá část rozhovoru, kterou na Peníze.cz přineseme v úterý, se týká hlavně hypoték. Sledujte nás na Twitteru nebo Facebooku a připomeneme se.

