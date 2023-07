Skandinávské koruny v bankách končí. Bez karty na sever nejezděte

Co se děje

| rubrika: Co se děje | 4. 7. 2023

Lidé, kteří se chystají na cestu do Dánska, Švédska a Norska, musí počítat s omezenými možnostmi při shánění hotovosti. České banky, které doposud nabízely směnu dánských, švédských a norských korun, službu nedávno ukončily. Hotovost si nevyberou ani nevloží ani klienti, kteří mají účty přímo vedené v těchto měnách.

„Akceptaci, tedy příjem a výdej, hotovosti z běžných účtů v měně dánské koruny jsme ukončili již dříve. Akceptaci hotovosti v norských korunách jsme ukončili k 2. červnu letošního roku a akceptaci hotovosti ve švédských korunách jsme ukončili k 21. červnu,“ uvedla mluvčí Raiffeisenbank Tereza Kaiseršotová.

Doplnila, že uvedená rozhodnutí se netýkají zůstatků klientů na jejich multiměnových účtech. „Zahraniční platby i bezhotovostní převody v těchto měnách v rámci banky budou i nadále realizovány,“ dodala mluvčí.

V polovině června ukončila příjem i výplatu hotovosti v norských a švédských korunách také ČSOB. „Účet v těchto měnách lze bezhotovostně používat i nadále,“ napsala banka klientům a omluvila se za případné komplikace.

Česká spořitelna pozastavila výkup všech tří měn na začátku června, od té doby umožňuje pouze bezhotovostní platební styk s využitím devizových kurzů. „Klienty, kteří mají účty v těchto měnách, jsme již o pozastavení výkupu informovali. Důvodem tohoto kroku je fakt, že banky v příslušných skandinávských zemích přestaly uvedené měny vykupovat,“ vysvětlil mluvčí banky Filip Hrubý.

Jeho slova potvrdila dánská centrální banka v tiskovém prohlášení. V tom uvádí, že dánské komerční banky se stále více zdráhají přijímat dánskou hotovost od zahraničních bank. Nemají jistotu, že budou schopné dostatečně plnit pravidla proti praní špinavých peněz. „Není to problém specifický pro konkrétní země nebo regiony. Jedná se spíš o široké omezení možnosti směňovat dánskou hotovost v zahraničí,“ uvedla centrální banka Dánska.

Hledáte cestovní pojištění na míru? Poradíme! Najděte cestovní pojištění podle svých představ, ať na pracovní cestu nebo dovolenou. Sjednáte i v den odjezdu sobě i ostatním. Chci se pojistit

Zároveň doporučila, aby lidé nevyváželi hotovost ze země, a apelovala tím jak na Dány, kteří míří na dovolenou ze hranice, tak na turisty, kteří se budou ze země vracet domů.

Podobné doporučení vydala také Česká národní banka. „Na základě dostupných vyjádření centrálních bank z Dánska, Norska a Švédska platí doporučení, aby lidé, kteří do těchto skandinávských zemí plánují cestovat, měli k dispozici alternativní platební prostředky, zejména platební kartu s možností provádět mezinárodní platby. Když se pak budou vracet zpět do Česka, měli by si zbylou místní hotovost vyměnit ještě v dané destinaci,“ uvedla mluvčí centrální banky Petra Vlčková.

Problémy s hotovostí skandinávských korun potvrdila také Asociace cestovních kanceláři ČR. „Zaznamenali jsme problémy s hotovosti těchto měn. Cestovní kanceláře proto radí svým klientům cestovat nejenom s debetní, ale i kreditní kartou,“ uvedla Martina Košlíková z asociace.

Lidé, kteří si přesto chtějí mít při cestě na sever hotovost v kapse, musí zkusit štěstí v některé ze směnáren. Při nákupu je ale třeba být obezřetný, některé směnárny můžou nabízet nevýhodný kurz nebo vysoké poplatky za směnu.

Zdroj: Shutterstock

Anketa Láká vás severní Evropa? Jezdím! Láká, ale je daleko Láká, ale je drahá Já jsem na jih, děkuju

V tuto chvíli je výjimkou mezi českými bankami pouze Max banka, která – ovšem jen majitelům účtů vedených ve skandinávských korunách – výběr i vklad na své jediné pobočce stále umožňuje. Řada dalších bank směnu ani vedení účtů v severských měnách nenabízela již delší dobu.

„Skandinávskou měnu v Monetě už delší dobu neměníme, z našeho pohledu se jedná o okrajovou měnu, o kterou není mezi našimi klienty zájem. Drtivá většina klientů mění eura, dolary, poptávka je také po měnách okolních států, které nejsou součástí eurozóny a typických dovolenkových destinací,“ uvedla mluvčí Monety Money Bank Zuzana Filipová.

Jak je možné ušetřit při platbách kartou v zahraničí jsme psali zde: Která karta má nejlepší kurz eura? Porovnali jsme banky

Kurzy měn na Peníze.cz Směna je život! Chcete vyměnit peníze nebo nakoupit v zahraničním obchodě? Jedete do ciziny a nevíte, kolik místních peněz dostanete za svoje koruny? Máte zainvestováno v cizí měně a zajímá vás kurz eura, kurz dolaru nebo třeba kurz švýcarského franku? Máme čerstvý kurzovní lístek, který každý den zveřejňuje Česká národní banka, i kurzovní lístky českých bank. Nejhledanější kurzy měn Euro 23,710 -0,02 Kč Americký dolar 21,758 -0,07 Kč Britská libra 27,574 -0,07 Kč Švýcarský frank 24,195 -0,05 Kč Turecká lira 0,834 0,00 Kč Kurzy měn na Peníze.cz Přepočet měn

Kateřina Hovorková Na Peníze.cz se věnuje hlavně osobním financím a trhu práce. V médiích pracuje od 90. let. Začínala v České tiskové agentuře, později prošla redakcemi MF Dnes, iDnes, pracovala v Hospodářských novinách a na webu Aktuálně.cz.... Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem