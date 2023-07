Začalo třetí milostivé léto. Tak se zbavíte dluhů na daních a u sociálky

Milostivé léto s pořadovým číslem tři potrvá od 1. července do 30. listopadu 2023. Dluhy se neodpouštějí kompletně. Člověk pořád musí uhradit jistinu, tedy původní nedoplatek nebo jiný dluh. Odpouští se ale veškeré příslušenství: tedy úroky z dlužné částky, penále a sankce, případně i náklady na exekuci.

Letošní letní akce má odpustit především:

dluhy na sociálním pojištění

daňové nedoplatky

poplatky vymáhané celním úřadem

dluhy vůči soudům a vězeňské službě

místní poplatky – u těch ale záleží na tom, jestli jejich odpuštění zastupitelstvo obce nebo kraje (včetně hlavního města Prahy) umožní. Podle expertů na to zastupitelstva měla málo času, protože zákon o milostivém létu byl definitivně schválen až letos v květnu.

Dluhů na sociálním pojištění se můžou zbavit jak drobní živnostníci, tak firmy. U daňových nedoplatků a pokut u Celní správy se „amnestie“ týká pouze fyzických osob.

Akce se netýká dluhů, které vymáhá soudní exekutor. A platí ještě jedno omezení, odpuštěné budou dluhy, které vznikly do 30. září 2022. Tehdy se totiž začalo o třetím milostivém létu mluvit. Předejde se tak zneužití akce.

„Považujeme za důležité, aby vláda dala lidem šanci srovnat své účty se státem a vystoupit z šedé zóny. Neodpouštíme původní dluh, ten je nutné doplatit, ale promíjíme tu částku, která narostla na úrocích. Příslušenství dluh někdy velmi výrazně zvýšilo,“ zdůvodnil akci ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Novinkou proti předchozím milostivým létům je, že se dluh (pokud přesahuje pět tisíc korun) nemusí platit najednou. Jeho úhradu je možné rozložit do dvanácti, případně i více splátek.

Nezisková organizace Člověk v tísni ale upozorňuje, jak důležité je při splácení dbát na pořádek. „Pozor při splátkách. Se zpožděním splátky nebo uhrazením jiné výše zanikne možnost využití milostivého léta. Obdobně, pokud nepožádáte o využití milostivého léta, ale pouze provedete platbu, správa sociálního zabezpečení nemusí postup uznat a příslušenství neodpustí,“ varuje leták nadace.

Jak na dluhy u sociální správy

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) slibuje, že informace o postupu obdrží klienti prostřednictvím datové schránky. Ovšem až v polovině července. Ti, co datovou schránku nemají, získají informace podle vyjádření správy na webových stránkách úřadu. I ti ale musí chvíli počkat. Až 10. července bude k milostivému létu totiž spuštěna na stránkách ePortálu služba, přes kterou bude možné odpuštění dluhů vyřídit.

„Zákon stanoví komunikaci v rámci milostivého léta III. výhradně prostřednictvím elektronické aplikace, to je ePortálu ČSSZ. Pouze v ojedinělých případech, například pokud klient nemá žádnou možnost se do ePortálu přihlásit, může příslušné oznámení učinit ve spolupráci se zaměstnancem příslušné okresní správy,“ říká mluvčí ČSSZ Jitka Drmolová.

Služba bude spuštěna ve dvou verzích:

samostatně pro OSVČ – Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – OSVČ

samostatně pro zaměstnavatele, právnické i fyzické osoby – Milostivé léto v podmínkách ČSSZ – zaměstnavatel

„Po přihlášení do této služby získá plátce informaci o výši dlužného pojistného, které bylo splatné před 1. říjnem 2022, a informaci o výši dluhu na penále a exekučních nákladech. Poté si prostřednictvím tlačítka pro volbu podá oznámení, zda dlužné pojistné zaplatí celé úhradou do 30. listopadu 2023, anebo ve splátkách,“ popisuje Drmolová.

Splátky budou následující: Pokud bude dluh nižší nebo roven 50 tisícům, je možné platit ve dvanácti splátkách, vždy na konci každého měsíce, počínaje 31. prosincem 2023 a konče 30. listopadem 2024. V případě vyššího dluhu, bude možné požádat o 60 splátek, které se zaplatí vždy na konci každého měsíce počínaje 31. prosincem 2023 a konče 30. listopadem 2028.

Drmolová slibuje, že služba bude jednoduchá, a tudíž nebude nutné vyplňovat žádné formuláře. Oznámení se vygeneruje automaticky, odesláno bude příslušné okresní správě.

Plátci, kteří dlužné pojistné uhradili už před 1. červencem, nemusí podávat žádné oznámení, k odpuštění neuhrazeného příslušenství dojde automaticky. To platí i pro lidi, kteří na pojistném nic nedluží, ale mají pouze penále, případně exekuční náklady.

„V případě, že bude chtít klient zkontrolovat dluhy na pojistném obecně, tedy mimo milostivé léto, může využít službu potvrzení o bezdlužnosti na ePortálu ČSSZ nebo si požádat o potvrzení o bezdlužnosti, respektive stavu závazků, na okresní správě,“ dodává mluvčí.

Dluhy u finanční správy

„Pro úspěšné vyřešení daňových dluhů je potřeba znát stav daňových nedoplatků a pro úspěšné spárování plateb ideálně také období a důvod jejich vzniku. Pokud si nejste jistí, zda máte u správce daně nedoplatek, nebo o něm potřebuje zjistit bližší informace, doporučujeme vyčkat s žádostí do srpna,“ uvádí generální ředitelka finanční správy Simona Hornochová.

Nejpozději v polovině srpna totiž úřad spustí novou službu na portálu Moje daně, přes ni lidé ve své daňové informační schránce DIS+ uvidí seznam daňových nedoplatků.

Pak teprve bude možné vyplnit a podat žádost. „Pro usnadnění procesu připravila finanční správa webové aplikace, v nichž občané vše vyřídí v několika málo krocích. Stačí vyplnit základní osobní údaje, váš finanční úřad a informaci, jaký nedoplatek žádáte odpustit,“ vysvětluje postup Simona Hornochová.

Po vyplnění ve webové aplikaci může dlužník žádost podat na svůj finanční úřad, a to:

v portálu Moje daně

e-mailem

datovou schránkou

poštou

osobně na podatelně

Úroky, pokuty a penále úřad dlužníkovi odpustí, pokud zaplatí jistinu do 30. listopadu 2023 nebo ve dvanácti měsíčních splátkách v přesně daných termínech splatnosti. Konkrétně bude možné odpustit úroky z prodlení a z posečkané částky, penále, pokuty za opožděné daňové přiznání či jiné tvrzení daně a náklady řízení včetně exekučních nákladů.

„Důležité je poslat jednorázovou platbu nejdříve v den podání žádosti, aby bylo finančnímu úřadu zřejmé, že tyto finanční prostředky mají být použity právě na úhradu daňového nedoplatku v rámci milostivého léta,“ dodává Simona Hornochová. Při placení přitom doporučuje do zprávy pro příjemce uvést „daňové milostivé léto“.

Podle Hornochové také všem fyzickým i právnickým osobám automaticky a bez žádání zaniknou malé dluhy u finančního úřadu. Jde o dluhy do 29 korun u daně z nemovitých věcí, do 199 korun u ostatních daní. Jejich součaet u jednoho finančního úřadu nesmí k letošímu prvnímu červenci přesáhnout tisíc korun. Jako u všech dluhů odpouštěných v tomto milostivém létě, to musí být dluhy vzniklé do 30. září 2022.

Nedoplatky na spotřební dani, případně jiné daňové nedoplatky, které má dlužník u Celní správy, je možné vyřešit stejně s příslušným celním úřadem.

Dluhy u soudů a vězeňské služby

Mezi dluhy u soudů a vězeňské služby patří:

peněžitý trest podle trestního řádu

pořádková pokuta podle zákona o státním zastupitelství

náklady výkonu vazby

náklady spojené s výkonem vazby a náhrada škody podle zákona o výkonu vazby

náklady výkonu trestu

„Protože justiční pohledávky nenarůstají o úrok z prodlení, milostivé léto má smysl využít zejména v případech, kdy je pohledávka v exekuci,“ radí nadace Člověk v tísni na webových stránkách milostiveleto.cz.

I u těchto dluhů platí, že žadatelé musí znát jejich přesnou výši. Tu sdělí příslušný soud či Vězeňská služba ČR na základě podané žádosti, kterou je ideální poslat doporučeným dopisem případně datovou schránkou.

„Až zjistíte, kolik dlužíte na příslušenství, opět podáváte žádost o jeho odpuštění. V ní je třeba jednoznačně uvést, jakého dluhu se týká. Žádost je třeba opět podat soudu či věznici, kde je příslušný dluh evidován či vymáhán v exekuci,“ vysvětluje nadace.

Podání je možné:

prostřednictvím datové schránky

e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

e-mailem s elektronickou kopií dokumentu obsahující sken vlastnoručního podpisu

v listinné podobě s vlastnoručním podpisem (doporučeným dopisem)

Pokud dluh na justičních pohledávkách či souvisejícím příslušenství nedosahuje 200 korun, stát ho odpustí automaticky.

Dluhy obcím za místní poplatky

Možnost odpuštění místních poplatků u obcí, například za psa, z pobytu, za odpad, záleží na zastupitelstvu obce, zda se k milostivému létu připojí. Proto je dobré se informovat přímo na radnici nebo na webu obce v přehledu přijatých usnesení zastupitelstvem. Podle expertů na dluhovou problematiku měly obce ale málo času přijmout takové usnesení, protože oddlužovací akce státu byla parlamentem schválená až v květnu letošního roku.

V Praze například odpuštění poplatků schválila rada, ale zastupitelstvem ještě neprošlo. A zastupitelstvo se sejde až 14. září.

Podobně v Brně. „Rádi bychom prosadili, abychom mohli dlužníkům odpustit penále poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, který spravuje Odbor životního prostředí. V koalici to máme projednané a tento bod zařadíme na zastupitelstvo města Brna v září. Díky tomu, že je prodloužený čas podávání žádostí až do listopadu, tak by měli mít občané čas na vyřízení žádostí stejně jako před tím, a to tři měsíce,“ říká místní radní Filip Chvátal s poukazem na to, že předšlá dvě milostivá léta trvala tři měsíce, kdežto to letošní trvá měsíců pět.

Obce se k milostivému létu můžou připojit až do 30. září 2023.

Odpuštěné miliardy

Podle podkladů MPSV má jen na sociálním pojištění dluh přes 700 tisíc fyzických osob. Ty by mohly dohromady uhradit až 20 miliard korun, přičemž by se jim smazalo 10,5 miliardy korun. Mezi firmami, právnickými osobami, je dlužníků na sociálním pojištění přes 260 tisíc. Zaplatit by mohly až 36 miliard korun. Odpustilo by se jim 7,5 miliardy korun. U finančních úřadů je maximální rozsah možných odpuštěných úroků a penále u dluhů 7,7 miliardy korun, u dluhů v působnosti Celní správy 1,4 miliardy korun.

První dvě milostivá léta cílila v minulých letech hlavně na dlužníky z řad široké veřejnosti. Lidé se mohli zbavit exekucí u státních institucí.

Původ milostivého léta Zdroj: Shutterstock Inspirace pro milostivé léto vychází z židovské a katolické tradice. V bibli Hospodin instruuje Izraelské, aby jednou za padesát let propouštěli otroky (ovšem jen soukmenovce) a vraceli jim majetky, o které přišli. V českých překladech biblí se pro akci používá termín milostivé léto – myšlen je ale rok, ne roční období. Katolická církev podobně co 25 roků vyhlašuje svatý rok, kdy by se měly odpouštět dluhy a tresty za spáchané hříchy.

