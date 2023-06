Oddlužení bude snadnější, změnu podpořila vláda

Co se děje

Délka doby oddlužení by se měla zkrátit z dosavadních pěti na tři roky. Počítá s tím novela insolvenčního zákona, kterou včera podpořila vláda a posílá ji poslancům.

„Novela mimo jiné zajistí, že v případě úpadku se fyzické osoby budou moci rychleji dostat z dluhové pasti, vrátit se do legální sféry ekonomiky a znovu se zapojit do běžného společenského a hospodářského života,” píše ministerstvo spravedlnosti, které je autorem návrhu.

Kratší tříletou lhůtu pro oddlužení teď mají bez dalších podmínek pouze starobní a invalidní (ve stupni II. a III.) důchodci. Za tři roky mohou osobním bankrotem projít i všichni, kdo během tří let oddlužení zvládnou splatit aspoň 60 procent dluhu. Nově má být základní doba tří let jednotná pro všechny.

Změny u insolvencí po České republice požadovala Evropská komise, která chce sjednotit podmínky ve všech unijních zemích. Evropská směrnice ovšem míříla na podnikající fyzické osoby. Česko návrh rozšířilo i na běžné dlužníky.

Novela má také zajistit, aby dlužník v insolvenci splácel adekvátní částky a nesnižoval záměrně své příjmy. Soud tak bude koukat na to, jak se dlužník snaží získat příjem a jak dodržuje splátkový kalendář. „Zájmy věřitelů jsou tudíž v oddlužení uspokojivě chráněny,” tvrdí ministerstvo. Pokud dlužník nebude splácet tak, jak má, může insolvenční správce prodloužit dobu o jeden rok, tedy na čtyři roky.

„Kontrola dlužníků v insolvenčním řízení bude přísnější. Tím ale i dlužníci budou mít určitou míru právní jistoty v tom, že plní řádné podmínky celého procesu a nakonec v něm uspějí. Doposud do poslední chvíle nevěděli, zda jim po pěti letech soud oddlužení schválí nebo ne," říká Radek Hábl, expert z Institutu prevence a řešení předlužení.

Podle něj návrh počítá například s tím, že pokud bude dlužník splácet méně, než mu soud stanovil, a to o 25 procent, bude insolvenční správce zjišťovat, proč mu klesl příjem. Dlužník může být znovu oddlužen nejdříve za 12 let.

Soud stanoví splátky podle příjmů

Do poslední chvíle nebylo z návrhu jisté, zda dlužníci budou muset za dobu tří let splatit minimálně 30 procent pohledávek věřitelům, nebo zda bude nastavena individuální hranice podle příjmu, kterou nastaví soud na samém počátku procesu oddlužení. „Schválena byla druhá varianta, která staví na individuální míře uspokojení nezajištěných věřitelů určené jednotlivě pro každého dlužníka,“ říká náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav.

Minimální částka, kterou bude muset dlužník platit, je 1089 korun měsíčně insolvenčnímu správci měsíčně plus stejná částka věřiteli.

Součástí návrhu je i zlepšení pro příjemce výživného. Když někdo žádá o oddlužení podle dosavadních pravidel, tak se výživné v době schvalování – typicky půl roku – takzvaně deponuje. To znamená, že během doby schvalování výživné příjemce nedostane (typicky matka společných dětí), ale zůstává na účtu plátce, většinou zaměstnavatele. Nově se deponovat nemá.

„K přednostnímu uspokojení věřitelů pohledávek z výživného, zpravidla matek samoživitelek, návrh umožňuje provádět exekuční srážky ze mzdy dlužníka i po zahájení insolvenčního řízení,” uvádí ministerstvo.

Podle Radka Hábla je správné, že novela byla vládou přijata a míří do poslanecké sněmovny. „Vstup dlouhodobě předlužených osob do oddlužení je výhodný jak pro stát, tak pro věřitele. Lidé, kteří jsou dlouhá léta v exekucích, nesplácí v řadě případů prakticky nic nebo jen jednomu věřiteli a častěji se uchylují ke skrývání svých příjmů. Naproti tomu v oddlužení své příjmy musí přiznat a splácí všem věřitelům poměrně stejně. A získá i stát, kdy tito lidé vystoupí ze šedé zóny, vstoupí na trh práce a budou odvádět řádně daně," upozorňuje Hábl.

S podobou je celkem spokojený, i když podle něj by bylo dobré nějaké body ještě upravit. "To se ale může řešit později. Nyní je hlavně důležité zákon přijmout co nejdříve, kvůli hrozícím sankcím," říká Hábl.

Připomíná, že nová pravidla jsme měli zavést nejpozději od července 2021. Česko jako jedna z mála zemí EU směrnici doposud neimplementovala a kvůli zpoždění mu teď hrozí sankce. Pokud novela začne být účinná až v červenci 2024 (podle aktuálních odhadů), mohly by sankce ze strany EU přesáhnout 70 milionů korun.

Věřitelé: Úleva pro nezodpovědné

Naopak s novelou insolvečního zákona nesouhlasí Hospodářská komora. „Novela v důsledku připraví o peníze nejen soukromé věřitele, ale i daňové poplatníky, protože věřiteli jsou také veřejné instituce. A veřejnosti vyšle signál, že dluhy se platit nemusí,” upozorňuje komora.

Zranitelné skupiny osob, jako jsou senioři, invalidé a matky samoživitelky, tvoří podle komory jen čtvrtinu z celkového počtu zadlužených lidí. „Téměř 380 tisíc potenciálních adeptů na oddlužení představují lidé v produktivním věku a bez zdravotního hendikepu a 72 procent z nich jsou muži,” tvrdí. A podivuje se nad tím, proč vláda v návrhu neponechala pouze podnikající osoby, na které evropská směrnice míří, ale rozšířila okruh i na běžné dlužníky.

„Je otázkou, proč novela nepromítá jen evropskou směrnici a nad to znovu výrazně uleví plošně všem nezodpovědným dlužníkům. A to za situace, kdy drtivou většinu těch, kteří jsou v osobním bankrotu, netvoří nejzranitelnější skupiny, ale naopak práceschopní lidé,“ říká prezident Hospodářské komory Zdeněk Zajíček. Podle něj stát demotivuje ke splácení závazků doposud odpovědné dlužníky.

Jarmila Veselá z InsolCentra doplňuje, že výsledkem přijetí novely budou ztráty věřitelů v předpokládané výši 100 miliard korun, státní rozpočet ztratí 15 miliard. „Novela je zdánlivě malý krok pro právo, ale zásadní krok pro českou společnost. V současné ekonomicky obtížné době lidé nepochopí, proč zdraví práceschopní dlužníci zaplatí ze svých milionových dluhů pouhých pár procent hodnoty, když oni sami musí šetřit každou korunu," říká Veselá.

Varuje před tím, že část populace může následovat dlužníky a stát se neodpovědnými plátci. „Proč šetřit, když se za tři roky zbavím snadno všech svých dluhů. Skokové snížení platební morálky, propad veřejných rozpočtů a rozkol mezi řádným plátci a neplatiči je však to poslední, co by měla Česká republika připustit,” tvrdí Veselá.

V prvním čtvrtletí 2023 bylo podáno 4820 návrhů na povolení oddlužení. Oproti stejnému období loňského roku, kdy bylo podáno 5234 návrhů, jde o osmiprocentní pokles. Podle expertů je pokles počtu návrhů zřejmě spojen s tím, že část lidí odkládá podání žádosti s očekáváním zkrácení doby oddlužení na tři roky. Aktuálně prochází procesem oddlužení 107 tisíc lidí.

