Pozor na drahá data a volání. Překvapí nejen mimo Evropu

Hovory ze zemí mimo Evropskou unii jsou drahé. Když se ale s líčením zážitků dovolené vejdete pod hodinu, pořád ještě zaplatíte nejvýš pár tisícovek. Láce to není – ale teprve z toho, co si operátoři v některých zemích dokážou naúčtovat za data, se vám protočí panenky.

Netflix jako auto

Nemusíte ani surfovat rána do večera. Stačí, když si na čtrnáctidenní dovolené sednete k internetu na necelou hodinku denně nebo si přehrajte film na Netflixu. Zaplatíte zhruba tolik, co za nové auto. A netýká se to jen datování v některém z ostrovních rájů v Pacifiku. Statisíce za pár hodin na webu se dají zaplatit klidně i v Dubaji, Thajsku nebo na Kapverdách.

Pro hrubou představu: hodina streamování videa v HD kvalitě může znamenat zhruba kolem tří gigabytů. A například Vodafone po vás bude za gigabajt dat v zemích, které řadí do Zóny 3, chtít neuvěřitelných 309 760 korun. T-Mobile si v Zóně 3 naúčtuje dokonce přes 368 tisíc korun. Nejlevněji pak vyjde stejný objem dat u operátora O2, který všechny tři zmíněné země a dalších víc než 110 států řadí do seznamu Top Svět zemí, ve kterých gigabajt dat vyjde na skoro čtyři tisíce korun. Pokud byste ovšem s O2 datovali třeba v Senegalu nebo jiné zemi mimo Top Svět, vyšlo by vás to taky na víc než 300 tisíc korun.

Zónu Top Svět se operátor O2 chystá rozšiřovat i o další země podle toho, jak se podaří dojednat výhodnější velkoobchodní podmínky s roamingovými partnery. „Zaměřujeme se na atraktivní destinace, kam jezdí turisté nejen v létě, ale i v zimě,“ říká Kateřina Neumannová z tiskového oddělení O2.

Operátoři a zóny Příchozí hovor Odchozí hovor SMS 1 MB O2 Egypt (zóna Top svět mimo Evropu) 54,45 Kč 66,55 Kč 12,10 Kč 3,90 Kč Turecko (zóna Top svět v Evropě) 24,20 Kč 42,35 Kč 12,10 Kč 3,90 Kč Maroko (zóna Top svět mimo Evropu 3) 54,45 Kč 66,55 Kč 12,10 Kč 3,90 Kč Kapverdy (zóna Top svět mimo Evropu) 54,45 Kč 66,55 Kč 12,10 Kč 3,90 Kč Dubaj (zóna Top svět mimo Evropu) 54,45 Kč 66,55 Kč 12,10 Kč 3,90 Kč Thajsko (zóna Top svět mimo Evropu) 54,45 Kč 66,55 Kč 12,10 Kč 3,90 Kč T-mobile Egypt (zóna 2) 18,00 Kč 35,00 Kč 9,60 Kč 75 Kč Turecko (zóna 2) 18,00 Kč 35,00 Kč 9,60 Kč 75 Kč Maroko (zóna 3) 49,00 Kč 69,00 Kč 14,60 Kč 360 Kč Kapverdy (zóna 3) 49,00 Kč 69,00 Kč 14,60 Kč 360 Kč Dubaj (zóna 3) 49,00 Kč 69,00 Kč 14,60 Kč 360 Kč Thajsko (zóna 3) 49,00 Kč 69,00 Kč 14,60 Kč 360 Kč Vodafone Egypt (zóna 2) 17,81 Kč 30,52 Kč 9,68 Kč 7,70 Kč Turecko (zóna 2) 17,81 Kč 30,52 Kč 9,68 Kč 7,70 Kč Maroko (zóna 3) 17,81 Kč 30,52 Kč 9,68 Kč 7,70 Kč Kapverdy (zóna 3) 35,59 Kč 61,10 Kč 14,52 Kč 302,50 Kč Dubaj (zóna 3) 35,59 Kč 61,10 Kč 14,52 Kč 302,50 Kč Thajsko (zóna 3) 35,59 Kč 61,10 Kč 14,52 Kč 302,50 Kč

Příliš drahá plavba

Stejná nástraha číhá na mobilní surfaře také na některých lodích nebo v některých letadlech. Ačkoliv operátoři své zákazníky primárně směřují do klasických roamingových sítí partnerů, některé lodě a letadla nabízejí možnost připojení k vlastní síti, která získává signál ze satelitu.

Ceny podle roamingové zóny 3 (Top svět u O2) si operátoři většinou účtují na velkých výletních lodích nebo trajektech na větší vzdálenosti, obecně v mezinárodních vodách (těmi ale proplouváte třeba i při banální plavbě z Německa do Švédska). Na jachtě nebo katamaránu, který pluje kolem pobřeží Evropské unie, se proto bát nemusíte. Pozor si ale dejte v případě, že poplujete sice v unijních vodách, ale podél státu, který do EU nepatří. Váš telefon může totiž chytnout i mobilní signál z pevniny nečlenského státu.

Jak potvrzuje Tereza Meravá z Českého telekomunikačního úřadu, stížnosti na vyúčtování v situacích, kdy se účastník pohybuje v blízkosti státních hranic a jeho zařízení se připojí k zahraniční síti, úřad občas řeší. Netýká se to ale jen plaveb po moři. Stát se to může i na pevnině.

Není Evropa jako Evropa

Albánie, Bosna a Hercegovina, Černá Hora, Severní Makedonie, Srbsko nebo třeba Švýcarsko jsou sice evropské země, ale stejně jako mnohé další země v Evropě nepatří do Evropské unie a za mobilní služby si v nich proto připlatíte. Operátoři Vodafone a T-Mobile je řadí do roamingové zóny 2, operátor O2 pak mezi země Top Svět. Tyto zóny se u jednotlivých operátorů mírně liší, ceny jsme proto pro větší přehlednost rozepsali do tabulek.

Ceny operátorů pro „zbytek Evropy“. Pozor na data u T-Mobile! < Předchozí 1 2 3 Pokračovat > T-Mobile SMS Odchozí hovor Příchozí hovor 1 MB dat Albánie 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Andorra Jako doma Bělorusko 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Bosna a Hercegovina 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Černá Hora 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Gibraltar Jako doma Island Jako doma Lichtenštejnsko Jako doma Makedonie 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Moldavsko 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Monako Jako doma Norsko Jako doma San Marino Jako doma Severní Kypr 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Srbsko 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Švýcarsko 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Turecko 9,60 Kč 35 Kč 18 Kč 75 Kč Ukrajina 1,40 Kč 23,50 Kč 6,50 Kč 75 Kč Vatikán Jako doma Velká Británie Jako doma Vodafone SMS Odchozí hovor Příchozí hovor 1 MB dat Albánie 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Andorra 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Bělorusko 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Bosna a Hercegovina 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Černá Hora 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Gibraltar Jako doma Island Jako doma Lichtenštejnsko Jako doma Makedonie 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Moldavsko 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Monako Jako doma Norsko Jako doma San Marino Jako doma Severní Kypr Jako doma, ale pozor: telefon se může přihlásit i do sítě, která nepatří do Zóny EU, pak byste platili turecké ceny. Hlídejte notifikační SMS od operátora. Srbsko 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Švýcarsko 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Turecko 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Ukrajina 9,68 Kč 30,52 Kč 17,81 Kč 7,70 Kč Vatikán Jako doma Velká Británie Jako doma O2 SMS Odchozí hovor Příchozí hovor 1 MB dat Albánie 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Andorra 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Bělorusko 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Bosna a Hercegovina 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Černá Hora 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Gibraltar Jako doma Island Jako doma Lichtenštejnsko Jako doma Makedonie 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Moldavsko 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Monako 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Norsko Jako doma San Marino Jako doma Severní Kypr 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Srbsko 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Švýcarsko 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Turecko 12,10 Kč 42,35 Kč 24,20 Kč 3,90 Kč Ukrajina Jako doma Vatikán Jako doma Velká Británie Jako doma < Předchozí 1 2 3 Pokračovat >

Tabulka neplatí pro všechny tarify. Pokud například často cestuje za hranice Evropy, operátor O2 nabízí za 1599 korun tarif Neo+ Diamantový, ve kterém je pro roaming v zóně TOP Svět 1 GB dat a odchozí i příchozí volání za 3,50 Kč za minutu.

Vodafone nabízí cestovatelský balíček, který se může vyplatit nejen v zóně 2, ale i mnohem dál. „Při cestování mimo Evropskou unii, třeba do Thajska nebo Spojených arabských emirátů, doporučujeme naši službu Roaming na den. Balíček lze využít ve více než 100 zemích mimo Evropskou unii. Za 199 korun získáte 500 MB dat, příchozí hovory zdarma a v případě neomezených tarifů i neomezené volání do Česka a na čísla v zemi, kde se nacházíte,“ doporučuje Charlota Dědková ze společnosti Vodafone.

V případě, že potřebujete dlouhodobé připojení k internetu mimo Evropskou unii, nabízí Vodafone tarif Připojení ze zahraničí. Tarif pro zónu 1+2+3 stojí měsíčně 1369 korun a máte v něm datový limit 150 MB. Megabajt tak vyjde na něco přes devět korun. Každý další megabajt nad tento limit vás vyjde na 30 korun.

Zákazníci T-Mobilu můžou využít datové balíčky, kde se cena pohybuje v průměru pod dvě koruny. Například balíček 100 MB vychází na 199 Kč, 250 MB je za 399 Kč nebo 500 MB za 699 korun. Balíčky platí na 30 dní.

SMSky a limity to jistí

Dobrá zpráva je, že operátoři mají povinnost vás o cenách v Zóně 1, 2 a 3 včas informovat. Pokud tedy pečlivě čtete esemesky od operátora, nemělo by se vám stát, že se nevědomky připojíte v místě, kde data stojí majlant.

Pokud ale chcete mít jistotu, je lepší v nečlenských zemích data v telefonu vypnout nebo aktivovat roamingový datový limit. Operátoři to dělají automaticky, přesto není od věci si to ještě zkontrolovat.

Vodafone všem zákazníkům automaticky nastavuje roamingový datový limit na 1300 korun. „Každý si ho případně může snížit nebo zvýšit. Nehrozí tak, že by někdo omylem za data utratil tisíce korun,“ říká Charlota Dědková z tiskového oddělení operátora. Učinit tak lze v samoobsluze Můj Vodafone, v sekci Služby-Roaming, přičemž nastavit lze částku od 0 do 9900 korun.

U Vodafonu je navíc možné ke každému telefonnímu číslu nastavit funkci Flexistrop, která hlídá útratu. To určitě ocení rodiče, kteří platí svým dětem paušál. Ve chvíli, kdy dítě prosurfuje 50, 90 a 100 procent stanoveného limitu, rodič dostane esemesku. V zahraničí operátor zablokuje placené služby až do konce zúčtovacího období už při dosažení 90 procent FlexiStropu.

Data Roaming limit (DRL), ve kterém může zákazník spravovat svůj finanční limit na útratu v datovém roamingu, nabízí i T-Mobile. DRL je zákazníkům T-Mobile aktivován automaticky na 1450 korun. Měnit a nastavovat ho lze v samoobsluze Můj T-Mobile, Moje firma nebo prostřednictvím operátora.

O2 má službu Chytrá ochrana dat, která brání nechtěnému připojení k internetu mimo zóny EU a Top Svět, kde se zpoplatněná data automaticky zastaví. Služba je zákazníkům zapnuta automaticky. Ovládat ji můžou v internetové samoobsluze Moje O2 v sekci Blokace. Celkový limit pro data je nastaven na 1500 korun, při spotřebě dat nad 1000 korun dostane zákazník informační SMS. „Od července tento limit budeme snižovat v souladu s posílením koruny vůči euru na 1400 korun,“ zmiňuje Kateřina Neumannová z O2.

Po dosažení limitu dojde u všech operátorů k přerušení poskytovaných datových služeb v roamingu.

Pokud nechcete řešit přestřelené ceny, limity ani balíčky, kupte si eSIMku nebo SIMku místního operátora.

V EU na pohodu, ale pozor na omezení neomezených dat

Nejméně starostí s datováním a voláním vás čeká v zemích Evropské unie, kde ceny prakticky nemusíte řešit. Od poloviny roku 2017 platí pravidlo roam like at home, které znamená, že v členských zemích platíte tolik co doma. Pravidlo mělo původně fungovat jen do roku 2022, ale jeho platnost byla prodloužená do roku 2032.

Součástí Evropské unie je i pár exotických území, která jsou součástí některé z evropských zemí. Za domácí ceny si lidé zavolají například i v karibském Guadeloupe nebo v Réunionu.

Kromě Evropské unie budete mít stejné ceny jako doma ještě v dalších státech Evropského hospodářského prostoru – tedy také v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. O výhodné volání zatím Češi nepřišli ani ve Velké Británii, která v roce 2020 z Evropské unie vystoupila.

Od loňského května až do odvolání platí u dvou ze tří operátorů zvýhodněné ceny volaní a SMS pro Ukrajinu. T-Mobile nabízí příchozí hovory na Ukrajině za 6,50 Kč, SMS na Ukrajině za 1,40 Kč a odchozí hovory v rámci Ukrajiny a z Ukrajiny do Česka za 23,50 Kč. O2 zařadil Ukrajinu mezi země EU zóny, jeho zákazníci tak můžou na Ukrajině přijímat hovory zdarma a datovat za stejných podmínek jako v Česku. U Vodafonu platí na Ukrajině stejné podmínky jako v Zóně 2.

Výjimkou z pravidla jsou neomezená data, která v zahraničí nejsou úplně neomezená. Někteří operátoři totiž mají stanovený strop, do kterého se za data platí stejně, nad něj pak můžou účtovat víc, což už překvapilo nejednoho uživatele.

„Stížnosti týkající se takzvaného nepřiměřeného využívání roamingu jsme v minulosti řešili. Jsou to situace, kdy se účastník se svým telefonním číslem pohybuje v roamingu natolik intenzivně, že překročí stanovený limit ‚přiměřeného‘ využívání a objem služeb nad tento limit je mu zpoplatněn,“ vysvětluje Tereza Meravá z ČTÚ.

Minimální objem dat, která dostanete za stejnou cenu jako doma, je závislý na tom, kolik v rámci své smlouvy platíte. Výpočet sice není úplně složitý, ale zeptat se u operátora je možná snazší.

Pokud si to ale chcete zkusit spočítat sami, tady je recept a příklad: Podle oficiálního webu Evropské unie musí být minimální objem dat aspoň dvakrát větší než hodnota získaná vydělením ceny uvedené v zákazníkově smlouvě (bez DPH) maximální velkoobchodní cenou za roaming, která je 42,9306 Kč za GB. Pokud tedy za balíček neomezených hovorů, SMS a datových služeb platíte měsíčně 900 Kč bez DPH, budete mít v Evropské unii taky neomezené volání a esemesky a k tomu minimálně 41,928 (900 : 42,9306 × 2) GB dat. Když vyčerpáte víc dat, může vám za ně operátor účtovat až 42,9306 Kč za 1 GB a k tomu DPH.

Mezinárodní hovory: Z Česka do Rakouska ≠ do Česka z Rakouska

Stížnosti na roaming Český telekomunikační úřad moc často neřeší a pokud ano, tak je většinou shledá nedůvodnými. Případy záměny roamingu se službou volání do zahraničí ale na stole úřadu přistávají častěji. Je proto na místě si vysvětlit, jaký je v tom rozdíl.

Pokud budete s českou kartou volat v Rakousku, jde o roaming a je jedno, jestli voláte do Česka, po Rakousku nebo do Španělska. V rámci Evropské unie to budete mít za stejnou cenu jako volání doma. Ne každé volání přes hranice je ale roaming.

Pokud bude volat s českou kartou z Česka na rakouskou kartu, není to roaming, ale mezinárodní hovor. A za ten si připlatíte. Volání z Rakouska do Česka vás tedy vyjde levněji, než když zavoláte z Česka na rakouské číslo. Pokud si s českou kartou zavoláte z Rakouska do USA, pak vám operátor hovor účtuje jako volání do zahraničí.

I ceny mezinárodního volání do zemí, ve kterých platí evropská roamingová regulace, se regulují. „Regulaci ale můžou využít jenom spotřebitelé, tedy nepodnikající fyzické osoby, a to jen v rámci volání s jednotkovými cenami – tedy nikoliv při volání, při kterém se čerpají volné jednotky,“ vysvětluje Tereza Meravá z Českého telekomunikačního úřadu.

Maximální cena za minutu mezinárodního volání je 5,483 Kč s DPH. Pokud má zákazník například neomezená volání v rámci Česka a žádné volné jednotky na volání do zahraničí, pak volání do zahraničí může stát právě jen 5,483 Kč za minutu a DPH. Za odeslání jedné SMS si lze účtovat částku vyšší než 1,731 Kč plus DPH.

Ceny mezinárodních hovorů a SMS u českých operátorů

T-Mobile O2 Vodafone Hovor SMS Hovor SMS Hovor SMS EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island 5,66 Kč/min 1,78 Kč 1,75 Kč 5,65 Kč/min 1,70 Kč 5,65 Kč/min Zbytek Evropy 12 Kč/min 5,66 Kč 2,52 Kč 11,50 Kč/min 5 Kč 34,90 Kč/min

