Neplaťte za data na dovolené tisíce. Takhle obejdete operátory

| rubrika: Jak na to | 28. 6. 2023

V Evropské unii ceny volání a datování nemusíte řešit. Za mobilní služby platíte stejné ceny jako doma. Alespoň pokud nepřestřelíte roamingový datový limit. Jestli ale vyjíždíte mimo Unii nebo rovnou mimo Evropu, musíte už nad používáním telefonu přemýšlet – jinak se buď budete muset omezovat, nebo zaplatíte majlant. Chytáky hrozí i tam, kde je tolik nečekáte: Pozor na drahá data a volání. Překvapí nejen mimo Evropu.

Samozřejmě, možná máte velkorysý tarif nebo se zkusíte zorientovat v nabídce různých balíčků, které nabízejí tuzemští mobilní operátoři – objem dat je v nich ale často příliš skromný, narozdíl od ceny. Pokud hledáte cenově přijatelné řešení, které vás nebude omezovat, nabízí se koupě lokální SIM karty v zahraničí nebo – když máte telefon, který má zabudovanou digitální SIM kartu, takzvanou eSIM – můžete si koupit datový tarif na ni. Víc si o tom povíme níž.

Jako místní

Téměř v každé zemi se dá za rozumnou cenu koupit předplacená SIM karta s volnými minutami, SMS a hlavně balíčkem dat od místního operátora. K dostání bývá v každém větším supermarketu, v některých zemích i v menších obchodech, na letišti, v obchodě s elektronikou nebo přímo u místních operátorů. Pozor: na letišti se můžete potkat s turistickými SIMkami za turistickou cenu, podstatně vyšší, než na jakou narazíte v běžném prodeji.

Existují ale výjimky. V některých zemích si cizinci místní SIM kartu koupit nemůžou. Buď je to zakázané, nebo prostě obtížné.

Pokud karty k dostání jsou, obecně platí, že při nákupu nemusíte uzavírat žádnou smlouvu, prodejce po vás ale může chtít doklad totožnosti, protože SIM karta bude registrována na vaše jméno. To vás sice k ničemu nezavazuje, přesto je dobré myslet na dvě věci: SIM kartu plaťte v hotovosti, abyste měli jistotu, že nezaplatíte víc, než máte v plánu. A kartu registrovanou na svoje jméno nikdy nepřenechávejte před odjezdem domů někomu cizímu.

Největší výhoda lokální SIM karty je v úspoře. Nevýhodou může být to, že bude fungovat pouze v jedné zemi a budete mít jiné telefonní číslo, takže lidé, kterým ho nedáte, se vám nedovolají. Jestli máte telefon, do kterého se dají vložit dvě karty, aspoň uvidíte, kdo vás na vašem čísle shání. Jen si musíte ohlídat nastavení, na kterou kartu se vám bude volání a data počítat.

Zkontrolujte si taky před koupí karty, jakou používá technologii a jestli je kompatibilní s vaším telefonem. V Česku se jako ve většině zemí světa využívá síť GSM, ale někteří operátoři v různých zemích (třeba v USA) využívají taky síť CDMA. Většina novějších telefonů zvládne obojí, nic ale nedáte za to, když se zeptáte předem. Na ověření solidně funguje web WillMyPhoneWork.

Globální SIM: jedna karta pro celý svět

Lokální SIM karta je dobré řešení pro cestu do jedné země, ať už cestujete na dovolenou nebo vás čeká delší pobyt. Jenže co když vás čeká spousta hranic a spousta zemí? To už může být věčné měnění kartiček docela nepohodlné. Můžete si ale pořídit globální datovou SIMku.

Hlavní výhodou globální SIM karty je, že ji můžete používat všude. Nemusíte v každé zemi novou kartu a vyhazovat nevyužitý kredit. Lze ji koupit ještě před dovolenou, takže se po příjezdu do nové země nemusíte stresovat sháněním vhodné místní SIMky. Mezinárodní datové SIM karty jsou zpravidla předplacené, takže získáte určité množství dat na nějaký časový interval, třeba rok, a nejste přitom vázání smlouvou.

eSIM: datování po celém světě

Pokud nechce ztrácet čas hledáním a nákupem vhodné lokální nebo mezinárodní SIM karty, preferujete online řešení a vystačíte si jen s daty, můžete zkusit aplikaci Airalo a eSIM kartu.

eSIM neboli vestavěná (embedded) účastnická identifikační karta je čip, který je zabudovaný v obvodech telefonů. Nahrazuje tradiční SIMku tím, že využívá software, který do telefonu dodává datové služby. Přiřazovat k ní operátory a tarify je rychlé a snadné. Jejich nabídku najdete právě na tržišti s datovými tarify jako je Airalo. Šikovné je, že na jednu eSIMku můžete tarifů nahrát několik – není potřeba při přejezdu ze země do země nic vyndavat, odinstalovávat ani zastrkávat.

Aplikaci Airalo si stáhnete z App Store nebo Google Play. Airalo nabízí tři typy eSIM – pro jednu zemi, pro region a pro celý svět. Tarif pro konkrétní zemi si k eSIM kartě můžete během pár vteřin koupit přímo v aplikaci Airalo, nahrajete si ho a aktivujete ještě předtím, než přistanete v cílové destinaci a po přistání můžete s klidným svědomím surfovat za příjemné ceny.

Tak třeba eSIMka s gigabajtem dat v Dubaji vás přes Airalo vyjde na 8,5 dolaru (185 Kč). Pokud byste spotřebovali gigabajt dat v Dubaji v rámci standardního roamingu u T-Mobilu, tak byste se nedoplatili. Operátor si účtuje přes 360 tisíc korun (je to spíš hypotetická možnost – operátoři se dušují, že vás po odčerpání určité sumy upozorní, poučení o ceně vám ostatně pošlou hned po překročení hranic a připojení k lokálnímu partnerovu.

U Vodafonu, který zemi řadí stejně jako T-Mobile do Zóny 3, vyjde gigabajt dat se standardním tarifem o trochu levněji, na nějakých 300 tisíc korun. Operátor O2 zařadil Dubaj do Top Svět zemí, takže byste zaplatili „jen" 3900 korun.

V Egyptě si díky Airalo můžete prosurfovat gigabajt za 9,5 dolarů (206 korun). U T-Mobilu, který zemi řadí do Zóny 2, by vás stejný objem dat vyšel na 75 tisíc korun, u Vodafonu na 7700 korun a u O2 na 3900 korun.

Největší nevýhodou eSIM je to, že ji nemá každý telefon. Zabudovanou ji mívají skoro všechny dražší a novější modely telefonů. Týká se to například iPhonů několika posledních generací, nejnovějších Samsungů řad S a Z. Pomalu ale přibývají i telefony ve střední třídě. Nejlevnější telefon, který podporuje eSIM, je Vivo. Model V29 Lite stojí 8500 korun.

Seznam telefonů a dalších zařízení s technologií eSIM.

Ze zahraničí se dá z webu eSim.me objednat taky „fyzická“ eSIM. Tedy technologie eSIMky zabalená jako klasická nanoSIM, kterou můžete vložit do slotu na karty ve svém telefonu. Budete k ní potřebovat Android ve verzi 9 a vyšší a aplikaci. Lepší je začít od aplikace, která vám napřed potvrdí, jestli váš telefon opravdu bude s kartou fungovat.

Jana Divinová Vystudovala ekonomii a management na Vysoké škole báňské. V redakci NextPage Media působí od podzimu 2021, předtím pracovala v MF Dnes a iDnes.cz. Volný čas tráví nejraději s rodinou a přáteli. Miluje přírodu, cestování a... Další články autora.

