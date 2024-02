Rychlejší oddlužení má zpoždění. Kdo si polepší a kdo pohorší?

Novela insolvenčního zákona má snadněji oddlužit lidi v exekuci. Česko ji mělo schválit už v létě 2021, jenže stále není jasná není konečná podoba. Napovědět může únorové jednání sněmovny. Proč to tak dlouho trvá a co se má změnit?

Česko mělo nejpozději od července 2021 zavést nová pravidla pro oddlužení podnikajících fyzických osob. Povinnost přinesla směrnice, která ve všech zemích Evropské unie sjednocuje pravidla. Příslušná novela ale stále čeká na druhé čtení v poslanecké sněmovně.

Tuzemská novela z dílny ministerstva spravedlnosti totiž jde nad rámec unijní směrnice. Snadnější a rychlejší oddlužení navrhuje pro všechny dlužníky – tedy i pro ty, co nepodnikají. A právě to zdržuje její schválení, přestože současná vláda ji podpořila už loni v červnu.

Zatímco experti na oddlužení novelu vesměs chválí, zástupci věřitelů ji chtějí zpřísnit.

Za zpoždění s přijetím novely hrozí Česku pokuta ze strany EU ve výši několika desítek milionů korun. Jsme mezi posledními šesti zeměmi, které nová pravidla oddlužení ještě nepřijaly.

Novelu teď projednává ústavně-právní výbor poslanecké sněmovny. Shodu na její konečné podobě zatím nenašel. „Stále se otevírají otázky, které už byly mnohokrát zodpovězeny – jestli by se neměla pravidla výrazně zpřísnit. Ale novela už obsahuje zpřísňující prvky a další se chystá,“ tvrdí Radek Hábl, autor Mapy exekucí a zakladatel Institutu prevence a řešení předlužení.

„Vzhledem k vysoké politické citlivosti insolvenční agendy trvala dosavadní jednání na půdě výboru poslanecké sněmovny o něco déle, než se původně očekávalo. Pro posun do druhého čtení se stane rozhodující schůze výboru, která se bude konat dne 14. února,“ říká Markéta Poslušná z tiskového oddělení ministerstva spravedlnosti.

Zkrátí se oddlužení z pěti let na tři roky?

Novela především zkracuje dobu oddlužení ze současných pěti let na tři roky. Ovšem za určitých podmínek.

Soud na začátku řízení určí, kolik má dlužník za tři roky splatit. Nemá žádný limit, cílem tedy může být třicet i více procent z dlužné částky. Soud bude vycházet z příjmů dlužníka a výše jeho dluhů. A poté bude sledovat, jak své závazky plní. Pokud plnění klesne o 25 procent stanovené splátky za tři po sobě jdoucí měsíce, bude muset dlužník vysvětlit, proč tomu tak je. Když to neobhájí, tak mu soud oddlužení zruší, nebo se mu prodlouží až o jeden rok – takže místo tří let by splácel až čtyři.

Každý rok má dlužník dokládat přehled veškerých příjmů – tedy například výplatní pásky, daňová přiznání, výpisy z účtů, včetně darů i dědictví. „Dědictví přitom nesmí odmítnout. Tedy nesmí se třeba domluvit s bratrem, že se dědictví napíše pouze na něj – a ten mu pak část vyplatí bokem. Pokud něco zatají, opět se mu oddlužení zruší,“ popisuje expert na dluhovou problematiku Radek Hábl.

Další novinkou, kterou novela navrhuje, je povinnost zaměstnavatele poskytovat součinnost insolvenčnímu správci. Tedy doložit, kolik dlužník vydělává, ale i to, jaký je zaměstnanec a jak pracuje. „Tohle jsme hodně kritizovali, protože zaměstnavatel má poskytovat informace, které se vztahují k dluhu, ale ne k tomu, jaký je pracovník, jaký je člověk,“ říká Hábl.

Pro dlužníky ve starobním a invalidním důchodu druhého a třetího stupně je novela naopak přísnější. Možnost tříletého oddlužení totiž mají už teď, po schválení změn na ně dopadnou nové zpřísňující podmínky. „Takže pokud je dlužník ve starobním důchodu nebo v invalidním důchodu druhého a třetího stupně, tak by měl asi vstoupit do oddlužení ještě za současných podmínek – je to pro něj výhodnější,“ doporučuje Hábl.

Zpřísnit se má také omezení u následného oddlužení. Dlužník, který už ukončil jedno oddlužení, může podle současných pravidel vstoupit do dalšího oddlužení nejdříve po deseti letech. Nově to bude po dvanácti letech, předpokládá novela.

Nová podmínka: adekvátní příjem

Podle Hábla pravděpodobně projde pozměňovací návrh, který zavádí takzvaný adekvátní příjem. „Soudu nebude stačit jen zákonná srážka, ale bude se dívat i na to, jaké má člověk vzdělání, jaký je jeho věk, v jakém oboru pracuje a v jakém bydlí regionu. A podle toho stanoví, jaký by měl mít adekvátní příjem. Není možné, aby třeba vysokoškolák šel do oddlužení s minimální mzdou,“ vysvětluje Hábl.

Další pozměňovací návrhy před druhým čtením podala opozice. „Ta chce zachovat dobu oddlužení na současných pěti letech. Je to ale paradox, protože hnutí ANO za své vlády předložilo právě tříleté oddlužení bez zpřísňujících prvků. A dnes nejvíce křičí, že tříleté oddlužení je populistický krok,“ připomíná Hábl.

Základní podmínky pro dlužníka, který chce vstoupit do oddlužení, zůstávají:

musí mít dluhy u minimálně dvou věřitelů,

v prodlení se splácením musí být po dobu delší než 30 dnů,

musí mít stálý a dostatečný příjem,

musí mít čistý trestní rejstřík.

V návrhu insolvenční novely má superpřednostní postavení výživné. Dlužník musí nejprve zaplatit dlužné výživné, až pak začíná splácet dluhy ostatním věřitelům.

„Veškeré splátky, které dotyčný platí, se tedy nejprve použijí současně na náklady řízení, což je tisíc korun měsíčně a na výživné. Až poté na splátku ostatních dluhů. Zároveň se prostřednictvím správce platí běžné výživné. A to i v době schvalování oddlužení, což trvá půl roku. Doposud to tak nebylo. Ženy se tedy nově dostanou k penězům rychleji,“ vysvětluje Hábl.

Připomíná, že oddlužit se nedá od náhrady škody na zdraví. Poškození lidé se tedy nemusí bát, že se dlužník z těchto dluhů vyváže. Po skončení oddlužení dál musí tento dluh platit – dlužník se vlastně vrací zpět do exekuce, ale už jen s touto pohledávkou.

Podle Hábla je nynější návrh insolvenčního zákona v poslanecké sněmovně kompromisem. „Není to za mě ideální varianta, ale jsme schopní s ní pracovat a podle mě vyvažuje zájmy věřitelů a dlužníků,“ říká.

To si ale nemyslí věřitelé a jejich zástupci. Podle nich může mít přijetí vládní novely s plošným tříletým oddlužením všech dlužníků, a zejména těch zdravých v produktivním věku, vážné ekonomické, sociální i politické dopady.

„Chceme zachovat tříleté oddlužení pro starobní důchodce a invalidní důchodce ve druhém a třetím stupni. Mezi tyto ohrožené skupiny dlužníků navrhujeme připojit samoživitele. Tříleté oddlužení by se dle požadavků Evropské unie mělo vztahovat i na fyzické podnikající osoby. Pro ostatní dlužníky – osoby bez závažného zdravotního hendikepu v produktivním věku, z nichž je 72 procent mužů – navrhujeme zachovat pětileté oddlužení,” píše se ve společném stanovisku analytické společnosti InsolCentrum a zástupců nedobrovolných věřitelů – Svazu českých a moravských bytových družstev a Svazu měst a obcí.

Polde Insolcentra by se jakékoliv další změny v oddlužení měly připravit až po vyhodnocení úpravy platné od června 2019, která způsob oddlužení změnila. A teprve v letošním roce se čekají první data po skončení pětiletých oddlužení.

