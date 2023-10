Nová banka od Partners se chystá ke startu. Řekla, čím chce zaujmout

Nová banka, za kterou stojí finanční skupina Partners, zahájí 1. listopadu pilotní provoz. Pro nejširší veřejnost se otevře během prvního čtvrtletí příštího roku. Sází hlavně na propojení s nezávislým poradenstvím a na moderní aplikaci, kde klienti vedle bankovních produktů najdou i další služby sjednané přes Partners.

„Máme tři fáze startu. První – pro pár desítek zaměstnanců – spustíme 1. listopadu. Postupně budeme rozšiřovat počty interních spolupracovníků a poradců až do úplného Friends and Family provozu, do kterého se v lednu a únoru zapojí celá síť Partners a rodinní příslušníci. Pro veřejnost ji pak plánujeme spustit v prvním čtvrtletí 2024,“ upřesnil Petr Borkovec, spoluzakladatel skupiny Partners, na dnešním setkání s novináři.

Partners Banka hned v prvním čtvrtletí nabídne běžné a spořicí účty – včetně platebních karet nebo mobilní aplikace. Na podzim chce začít s úvěry a v roce 2024 nebo 2025 expandovat na Slovensko. Nejpozději v roce 2025 plánuje spustit investiční platformu – Partners už mají vlastní investiční společnost, usilují ale ještě o licenci obchodníka s cennými papíry, aby mohli nabízet i samostatné akcie nebo dluhopisy.

„Do deseti let – v roce 2033 – bychom jako banka rádi měli alespoň půl milionu klientů ve všech zemích,“ říká Borkovec. Banka se zaměří jen na fyzické osoby, ne právnické osoby (firmy). Účet si může založit i podnikatel (OSVČ), nicméně banka neplánuje nabízet speciální podnikatelské účty. Každý zájemce může mít bezplatně dva běžné účty, aby si případně mohl oddělit osobní finance třeba právě od těch podnikatelských.

Nová banka bude používat bankovní kód 6363 – jako připomínku hesla „šetři šetři“. Podobnou kombinaci už má zákaznická linka Partners 800 63 63 63. Skupina získala bankovní licenci letos v srpnu – žádala o ni pro společnost Partners Branka, protože slovo banka se může používat až s licencí.

Banka odstartuje přibližně se 160 pobočkami. Půjde o čtvrtou největší síť po České spořitelně, ČSOB a Komerční bance – těsně před Monetou. Na pobočku Partners Banky se změní téměř všechny dosavadní pobočky skupiny. Výjimkou zůstane dvacet poboček, které mají Partners společné s UniCredit Bank – jejich spolupráce začala v roce 2010.

„Základní služby budou bez poplatku – včetně výběrů ze všech bankomatů po celém světě a SEPA plateb,“ říká Marek Ditz, šéf Partners Banky, který v letech 1994 až 2018 působil v ČSOB. Platby budou automaticky odcházet jako okamžité.

„S otevřením běžného účtu klient automaticky, zdarma a okamžitě získá platební kartu Visa ve virtuální podobě, takže si ji může stáhnout hned do mobilu a začít s ní platit nebo vybírat z bankomatu,“ avizuje Ditz. Také klasická plastová karta bude zdarma, zájemce ji ale nedostane automaticky, pokud mu stačí jenom ve virtuální podobě. Banka počítá s placením přes Google Pay i Apple Pay. „Kvůli udržitelnosti životního prostředí jsme se rozhodli pro karty z recyklovaného plastu, i když nás stojí víc než nové,“ upřesňuje Ditz.

Partners Banka jako první v Česku spustí jen mobilní bankovnictví přes aplikaci v chytrém telefonu nebo tabletu. Vynechá tedy internetové bankovnictví (přes prohlížeč na počítači), které Ditz považuje za nebezpečné. „Jsem pro jeho zákaz. Myslím, že tak, jako se ruší ověření přes SMS a nahrazuje ho notifikace v aplikaci, skončí časem i internetové bankovnictví. Je tam velké riziko podvržení falešného webu, když si klient nevšimne o trochu jiných znaků v adresním řádku,“ vysvětluje. Připomíná, že phishingových útoků přibývá, jsou čím dál propracovanější a přitom se týkají skoro výhradně internetového bankovnictví. Aplikace Partners Banky chce místo hesel a SMS používat hlavně otisk prstu, rozpoznání obličeje nebo PIN. Partners Banka bude zároveň první, která bude fungovat kompletně v cloudu.

V aplikaci budou mít klienti přístup ke všem produktům, které si sjednali prostřednictvím Partners. „Mohou je v aplikaci snadno spravovat bez návštěvy pobočky, jak je to v jiných bankách někdy nutné,“ zdůrazňuje Ditz. Přímo z mobilu tak klienti budou moct změnit nastavení služby, sjednat si novou nebo cokoliv zrušit.

„Nejedná se o další banku v mobilu, ale o finanční aplikaci pro správu všech finančních produktů a poradenských nástrojů. Na jednom místě tak klient získá informace o stavu svých investic, nastaví si platbu nebo porovná nabídku povinného ručení, protože se mu zrovna blíží výročí smlouvy,“ zdůrazňuje Borkovec. Právě možnost spravovat každodenní bankovnictví (běžné účty, platby) a zároveň celé finanční portfolio v jediné aplikaci má být jednou z konkurenčních výhod Partners Banky.

Klientům bude k dispozici také osobní poradce na pobočce i po telefonu. Borkovec zdůrazňuje, že klienti se snadno dovolají konkrétnímu člověku – žádnému robotovi. „Kromě čísla na poradce bude mít klient přímou linku na call centrum, kde ho nečeká ani chatbot, ani virtuální asistent, ale ochotný člověk,“ slibuje. „Ne že bychom umělou inteligenci nechtěli aplikovat, ale zrovna v komunikaci s klienty ne,“ vysvětluje.

Od konkurence se Partners chtějí lišit důrazem na skutečné poradenské bankovnictví. Zatímco dosavadní banky prodávají jen produkty své skupiny, případně jediného partnera, nová banka podle Ditze přináší nezávislé finanční poradce, kteří lidem nabídnou produkty od více poskytovatelů, a to na základě skutečné analýzy potřeb daného klienta a jeho rodiny.

Partners Banka spojí výhody poradenské sítě a banky, říká Borkovec. Výhodou poradenské sítě je, že vidí dlouhodobé finanční produkty klienta, celou šířku jeho portfolia a celou „ekonomickou jednotku“ (rodinu). Výhodou bank zase je, že vidí velkou část „finančního zdraví“ klienta a kde vzniká – i to, kde se ztrácí potenciál bohatství. Zároveň mají banky výhodu, že jsou přes elektronické bankovnictví v denním kontaktu s klienty.

Vedle tradičních způsobů (úroková marže, úvěry) chce Partners Banka vydělávat na prodeji dalších finančních produktů (pojištění, investice a podobně) nebo na placených službách jako vydání druhé nebo třetí karty k účtu. Poradcům přitom nechá dosavadní svobodu v tom, čí produkty klientovi doporučí. „Nechceme vytvořit model, který by například dával hypotéky jenom od nás. Chceme si udržet partnery,“ říká Ditz.

Partners patří mezi největší finančně poradenské společnosti v Česku, mají zhruba 600 tisíc klientů. Do skupiny patří vedle poradenské společnosti také investiční společnost, nemovitostní fond Trigea, pojišťovna Simplea, penzijní společnost Rentea nebo slovenská pobočka Partners. Součástí je i vydavatelství NextPage Media, kam patří web Peníze.cz nebo tituly Finmag, Heroine a Football Club.

Do projektu Partners Banky investovaly také společnosti Pale Fire Capital, Reflex Capital nebo Tomáš Čupr – dohromady vlastní 18,5 %. Zbývající podíl – 81,5 % – mají Petr Borkovec, Radim Lukeš a další tisícovka manažerů, ředitelů a zaměstnanců skupiny Partners. Banka startuje s kapitálem ve výši tři miliardy korun.

Finanční skupina Partners v letošním prvním pololetí zvýšila celkový nekonsolidovaný obrat meziročně o 17,1 % na téměř 1,9 miliardy korun. Za celý letošní rok plánuje dosáhnout obratu 4,2 miliardy a poprvé tak překonat čtyřmiliardovou hranici.

