Největší poradenské firmy spojily síly. Hypotéky sjednají digitálně

Pětice poradenských společností – Broker Consulting, Broker Trust, Gepard Finance, Partners Financial Services a SAB Servis – se dohodly na strategickém partnerství pro vytvoření plně digitálního procesu sjednání hypotéky.

Cílem projektu nazvaného Hyponation je do dvou let umožnit stoprocentní digitální komunikaci mezi zprostředkovateli hypoték a bankami, a to prostřednictvím vytvoření jedné sdílené API infrastruktury.

Zmíněná pětice představuje 60 procent hypotečního trhu, napsala ve společném prohlášení. Akcionářem nově vzniklého sdružení je také belgická technologická společnost Oper Credits – s vytvářením obdobného modelu má vedle svého domovského státu zkušenosti například z Rakouska, Francie nebo Švýcarska.

„Dohoda pěti velkých poradenských společnosti na vytvoření digitální komunikace mezi zprostředkovateli hypoték a bankami je prvním předpokladem pro významné zrychlení vyřizování žádostí o hypotéku v Česku,“ říká Libor Ostatek, hypoteční expert společnosti Broker Trust, který je zároveň členem představenstva Hyponation.

„Tím, že se se na tom dohodli tak významné poradenské společnosti, které si samozřejmě silně konkurují, se otevřela reálná cesta k tomu, aby hypotéku šlo v budoucnu získat v řádu hodin namísto v řádu dnů, jako je to nyní,“ vysvětluje Ostatek.

Připomíná, že dosud jsou poradci při vyřizování žádostí v mnoha případech stále nuceni navštěvovat pobočky a často opakovaně přenášet dokumenty od klienta k bance. „Situace není o moc lepší ani v bankách. I tam papírové žádosti zadávají ručně do svých systémů a poté ještě skenují a uchovávají v papírové podobě,“ popisuje Ostatek současné hlavní překážky v rychlejším zpracování žádostí o hypotéky.

Nově oznámený projekt může významně ovlivnit budoucí podobu sjednávání hypoték. Banky v Česku totiž prodávají většinu těchto úvěrů právě přes zprostředkovatele – v průměru jde o 70 až 75 procent všech nových hypoték. Využití projektu Hyponation je podle Ostatka otevřené i ostatním poradenským společnostem.

Aby sjednávání hypoték v Česku mohlo skutečně probíhat v řádu hodin, bude to vyžadovat i součinnost bank.

„Obecně o to banky zájem mají, ale bude to záviset i na jejich technické připravenosti napojit se na náš nově vznikající model podávání digitalizovaných žádostí, ale i na jejich schopnosti digitalizovat své schvalovací procesu. Myslím, že v horizontu několika let se možnost sjednat si celou hypotéku digitálně stane v Česku realitou. Motivací pro banky je zrychlení vyřizování nových hypoték a zároveň úspora nákladů odstraněním současného manuálního zpracování žádostí,“ míní Ostatek.

Podobně optimisticky to vidí Jan Brejl, obchodní ředitel společnosti Partners, který je rovněž členem představenstva Hyponation. „Start nového projektu je plánovaný na konec druhého čtvrtletí 2024. Aktuálně se bavíme se všemi bankami, které poskytují hypotéky a spolupracují s třetími stranami a v plánu je zapojit do projektu všechny. Dnes jsou nejlépe připraveni v ČSOB a její Hypoteční bance a také v České spořitelně. S ostatními jednáme o postupném zapojování a digitalizaci procesu,“ řekl webu Peníze.cz.

