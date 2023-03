Jak poznat dobrý dluh od špatného. Poradíme s půjčkami

Půjčka není vždycky zlo a dluh není ostuda. Existují samozřejmě dluhy špatné, ale jsou i dluhy, o kterých se bez nadsázky dá říct, že jsou to dluhy dobré.

Dobrý dluh může být například to, že si půjčíte na založení firmy, která vám vydělá dost na to, abyste půjčku i její úroky v pohodě splatili.

Dobrý dluh je ten, který vám dovolí si něco pořídit levněji než bez půjčky. Třeba vlastní bydlení. Kdybyste si na vlastní byt nevzali hypotéku, museli byste do doby, než byste na něj našetřili, tak jako tak bydlet někde v nájmu. Ten bývá často jen o málo nižší než splátka hypotéky.

A není lepší platit hypotéku a byt nebo domek postupně získávat do vlastnictví než platit nájem a nemít nic?

Špatný dluh proti tomu je, když si sjednáte půjčku, která vám žádné peníze nevydělá ani neušetří. Třeba půjčku na dovolenou nebo novější nábytek.

Nemá tedy pravdu ten, kdo říká, že první, druhé i třetí pravidlo dobrého půjčování je nic si nepůjčovat. Pro někoho to z bezpečnostních důvodů může platit, ale pojďme se na to podívat detailněji a zkusit si stanovit rozumná pravidla, která platí obecněji:

To, na co si beru půjčku, by mi mělo sloužit déle, než jaká je doba splácení.

Za půjčku bych měl pořídit něco, co mi peníze šetří nebo vydělává.

Jak přemýšlet o půjčování peněz

Zkusíme si udělat takovou „myšlenkovou mapu“ na příkladu jedné věci, na kterou si lidé půjčují opravdu často. Na automobilu.

Vezmu si spotřebitelský úvěr na nové auto. Splácet ji budu čtyři roky. Životnost auta, doba, po kterou mi může sloužit, je řekněme dvacet let. První podmínka je tedy splněna.

Jenže – auto je žrout peněz. Každou chvíli se dožaduje pohonných hmot, údržby, nových pneumatik… Zároveň jeho hodnota klesá. Prakticky hned ve chvíli, kdy za něj zaplatíte, se přímo propadne. Jedete s novým auťákem z autosalonu a jeho cena už je výrazně nižší, než kolik jste za něj zaplatili. Zdá se tedy, že druhá podmínka splněna není a brát si půjčku na auto nedává smysl. Ale ještě nevystupujte, jedeme dál.

Řekněme, že jste taxikář a auto je nástroj podnikání. Spolu vyděláváte peníze. Pokud jich je dost na to, abyste poplatili všechny náklady na provoz a k tomu vydělali na úroky a něco navíc na rozumné živobytí, pak je druhá podmínka naopak splněna. Půjčka dává smysl.

A tak můžeme rozmýšlet dál. Třeba máte velkou rodinu a často podnikáte takové cesty, které nemůžete oželet – možná za prarodiči – a u kterých by náklady na jiný způsob cestování byly mnohem vyšší. Pak vám vlastně automobil peníze šetří. Jen je otázka, jestli zrovna just musí být nový… Navíc ne každý náklad se dá dobře vyjádřit penězi. Třeba byste se k babičce dostali i jinak, dlouho vlakem, chvíli autobusem a pak kousek pěšky – jenže by ta alternativa znamenala rozpad manželství…

To, co byste si z tohohle příkladu měli odnést, tedy nakonec není to, jestli si brát nebo nebrat půjčku na automobil. To podstatné je, že jsme si ukázali, že při rozhodování o půjčce mají jíst stranou emoce a pracovat především rozum. Ideálně s pomocí tužky, papíru a kalkulačky. Nebo tabulkového procesoru.

Půjčka na dosah ruky

Když se píše o půjčkách, většinou jsou to texty o půjčkách komerčních. Od bank, od nebankovních úvěrových společností, od leasingovek... Neměli bychom ale vynechat ještě jednu možnost. Půjčku od rodiny nebo mezi přáteli. Je to možnost, kterou byste – pokud se chystáte půjčit si – řádně rozvážit.

Půjčka od blízkého člověka má řadu výhod, ale také nevýhody.

Největší výhodou je, že v rámci rodiny si můžete půjčit bez úroku – vracíte tedy tolik, kolik jste si vypůjčili – nebo s úrokem minimálním, třeba aby pokryl inflaci.

Další výhodou může být pružnost při splácení. Nezřídka zní dohoda: vrátíš mi to, až budeš mít.

To je ale zároveň jedna z největších nevýhod. Může se totiž stát, že při nejlepší vůli se vám nebude dařit vydělat včas dost peněz. Strýček jistě ještě počká. Nebo se může stát, že vzdor domluvě bude strýček potřebovat vrátit peníze dřív, když se mu třeba stane nehoda.

Zkrátka dobré rodinné a přátelské vztahy mají výhodu, že se máte o koho opřít a třeba si i od koho půjčit. Ale zároveň má půjčka mezi přáteli nebo od rodiny tu nevýhodu, že může tyhle dobré rodinné a přátelské vztahy nenávratně zničit.

Existuje ještě jedna možnost. Pro chytré horákyně. Je ale třeba předeslat, že teď nemusím být nestranný, protože pracuju pro firmu, která takovou možnost zprostředkovává, provozuje služby výplaty záloh na mzdu. Čím dál víc dobrých firem svým lidem nabízí možnost vybrat si zálohu na mzdu. Není třeba chodit za někým z rodiny nebo do banky. I takovou možnost ale volte, jenom když peníze opravdu potřebujete, třeba když vám chybí peníze na síťovou jízdenku na cesty do práce. Peníze, které si vyberete jako zálohu, vám pak budou chybět ve výplatě. Počítejte dobře.

Kufr Zdroj: Sandstein/Wikimedia Commons, CC BY 3.0 Pamatujete pořad Kufr? Na konci nechali soutěžící hádat, k čemu slouží tajemný předmět. Tak si pojďme zahrát. Víte, co je na obrázku? Dlužní úpis! Kopie pro dlužníka i věřitele. Zářezy jsou ty vroubky, které má u někoho dlužník. Přiložením obou částí k sobě se ověří, že si věřitel nic nepřipsal. Pátrali jsme po původu slov a rčení, která se týkají dluhů. Proč se říká na sekyru nedáváme, proč je věřitel věřitel a že úrok nemusí být na rok: Proč vlastně platíme? O původu dluhů a dalších zlých slovíček

