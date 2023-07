Přivyděláváte si pronájmem přes platformy? Finančák už vás vidí

Do nabídky krátkodobého ubytování se letos dostalo rekordní množství regionálních a rekreačních nemovitostí. Lidé si pronájmem bytu, domu, chalupy či karavanu přes léto převydělávají. A řada z nich k tomu využívá ubytovací platformy Booking.com, Airbnb, nebo i české Bezkempu.cz či Hotelypenziony.cz.

Jenže letos budou tyto platformy poprvé poskytovat data o pronajímatelích finančnímu úřadu. Stanovujete to mezinárodní směrnice DAC7, která má lépe kontrolovat výběr daní z podnikání na digitálních platformách.

„Pravidla budou muset respektovat všichni, kteří svou chalupu, apartmán, ale překvapivě i třeba jen tee-pee pro přespání ve spacáku nabídnou nejenom přes globální platformy, ale i přes ty tuzemské pro pronájem rekreačních nemovitostí,“ říká Tomáš Livora, seniorní daňový poradce poradenské společnosti RSM.

Podle něj Generální finanční ředitelství upřesňuje, co je běžný nájem a co je ubytovací služba jak z pohledu daně z přidané hodnoty, tak daně z příjmů fyzických osob. „To výrazným způsobem zjednodušuje majitelům správnou kategorizaci,“ tvrdí Livora.

Jaké jsou sankce za nepřiznání příjmu z krátkodobého pronájmu?

Oznamovací povinnost dopadá na provozovatele platforem – nikoli na jednotlivé majitele nemovitostí, kteří vystupují v roli klientů. Musí tak nově identifikovat prodejce (pronajímatele), uvést výši plateb v jeho prospěch a poskytnout účty, na které směřují tyto platby.

Podle Livory se letos vedle krátkodobých pronájmů výrazněji prosadí i několikaměsíční pronájmy letních nemovitostí. „S ohledem na trendy loňských let a větší využívání práce odkudkoli využije možnost zmizet na celé léto velké množství jednotlivců i rodin. A Česko jako destinaci na letní měsíce si navykli volit i zahraniční turisté,“ připomíná expert.

V takovém případě už ovšem nejde o ubytovací služby, ale o pronájem. „Z pohledu daní je zásadní jak charakter ubytování, tak i časové hledisko. U běžného pronájmu se očekává, že pronajímatel zajišťuje po dobu nájmu pouze nezbytné služby, jako jsou například dodávky vody a tepla, odvoz komunálního odpadu, osvětlení, úklid společných částí domu a podobně. Pokud jsou v ceně i doplňkové služby typu poskytnutí ručníků, stravování, výměna ložního prádla či toaletních potřeb, pak by se mělo jednat o ubytovací službu, která se daní jako příjem ze samostatné činnosti,“ vysvětluje Tomáš Livora.

Pokud majitel uvede krátkodobý pronájem do daňového přiznání chybně jako příjem z běžného pronájmu, může ho v příštím roce úřad vyzvat k podání dodatečného přiznání. „Pokud by však majitel na výzvu nereagoval, pak mu hrozí doměření daně včetně penále ve výši 20 procent z doměřené daně plus úrok z prodlení, který odpovídá osmi procentům plus aktuální repo sazbě stanovené Českou národní bankou,“ říká Livora.

Jaké daně z pronájmu přes digitální platformy se platí?

Daň z příjmu

Pokud je nemovitost pronajímána přes internetové platformy Airbnb, Booking a další, pak by se měl příjem danit podle paragrafu 7 zákona o daních z příjmů, tedy jako příjmy ze samostatné činnosti.

U této daně je možnost uplatňovat buď paušální výdaje (40 % do výše 800 000 Kč, případně 60 % do výše 1 200 000 Kč při živnostenském oprávnění na poskytování této služby), nebo uplatnit výdaje ve skutečné výši.

Daň z přidané hodnoty

Pro plátce DPH je potřeba rozlišit ubytovací službu a dlouhodobý nájem, protože mají jiný režim. Ubytovací služba podléhá DPH, zatímco dlouhodobý nájem je s výjimkami od DPH osvobozen. Krátkodobý nájem (max 48 hodin) podléhá DPH vždy.

Neplátci DPH (což je většina běžných pronajímatelů) jsou z důvodu uskutečňování ekonomické činnosti považováni za osoby povinné k dani. U vystavených faktur proto musí hlídat případné překročení obratu dvou milionů korun za dvanáct bezprostředně předcházejících měsíců. Pokud limit překročí, musí se registrovat k DPH.

U přijatých faktur je důležité zpozornět při přijetí faktury od entity bez sídla v ČR (což je právě například Airbnb či Booking.com). Poskytovatel ubytování se musí do 15 dnů od přijetí faktury registrovat jako „identifikovaná osoba“ a má povinnost z této transakce přiznat DPH, a to i přesto, že je neplátcem DPH.

