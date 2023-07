Zloději už číhají i na Bookingu. Na co si dát pozor?

Co se děje

Paní Marie plánovala na červenec cestu s rodinou do Itálie. Letecky do Říma a odtud směrem na pobřeží Amalfi přes Neapol. „Cestujeme celkem často a vždy využíváme služeb platformy Booking.com. Negativní zkušenost jsme zatím nikdy neměli – až do letošního léta,” říká čtenářka.

„Při hledání ubytování kolem Neapole jsem našla pěkný hotel za velmi slušnou cenu. Rezervovala jsem ho s tím, že platba bude na místě. Pár dní před odletem mi přišla zpráva, zda mohu kontaktovat paní Soniu, která spravuje rezervace hotelu, přes aplikaci WhatsApp. Trochu mě zarazilo, že má anglické číslo,” vzpomíná.

Kontaktovala ji údajná agentka hotelu a požádala o zaslání osobních údajů a o ověření karty. Na to už Marie odpověděla, že nechápe proč, když tyto údaje má Booking.com.

Takové jednání se jí zdálo podezřelé, a tak se podívala přímo na internetové stránky hotelu. Zjistila, že hotel má výrazně vyšší ceny, než byla nabídka na Bookingu. Navíc v kontaktech hotelu se číslo údajné agentky neobjevuje. Marie proto rezervaci zrušila. Pak kontaktovala Booking.com, popsala situaci a zástupci platformy jí potvrdili, že nabídka byla falešná, fotky a informace o hotelu ukradené a že děkují za upozornění. Nabídku ze svých stránek pak tato platforma hned odstranila.

O den později hledala Marie s manželem ještě hotel na dvě noci v Římě. Zarezervovali si ho a poslali platbu ve výši deset tisíc korun. Kvůli čerstvé zkušenosti s podvodem už byli obezřetní. „Stránky vypadaly v pořádku. Manžel se ale ještě pro jistotu podíval přes Google Maps, kde hotel přesně stojí. Uvedenou adresu se mu nepodařilo najít,” říká čtenářka.

Opět kontaktovali klientský servis platformy. A i v tomto případě je Booking po prověření informoval, že nabídka je falešná. Pracovník jim sdělil, že vzhledem k enormní poptávce letošního léta nestíhají ověřovat všechny nové nabídky ubytování.

Podvodná zpráva Zdroj: Penize.cz Zdroj: Penize.cz

„Námi poslané peníze naštěstí byly ještě na účtu Bookingu. Vysvětlili nám, že převést údajnému hotelu se měly až v den našeho příjezdu. Požádali jsme tedy o jejich vrácení a naší žádosti bylo vyhověno s tím, že jsme to nahlásili včas, respektive do 24 hodin od rezervace,” říká Marie. „Dvě podvodné nabídky u jedné dovolené nám opravdu přijde trochu moc,” poznamenává.

Redakce Peníze.cz požádala centrálu Booking.com o vyjádření. „Každý týden zprostředkováváme miliony pobytů, přičemž velká většina z nich probíhá naprosto bez problémů. Útokům podvodníků ale čelí mnoho odvětví, i to naše. Zavedli jsme proto řadu robustních bezpečnostních opatření, ale ve vzácných případech se může vyskytnout problém s konkrétní nemovitostí, kterou vždy okamžitě prošetříme,” napsalo tiskové oddělení nizozemské společnosti, která zprostředkovává 28 milionů nabídek ubytování ve více než 200 zemích světa.

Cestovatelům radí, aby se při výběru ubytování řídili především zkušenostmi klientů a byli opatrní u nabídek, které mají minimum recenzí. „Pokud mají obavy ohledně nemovitosti, náš tým zákaznických služeb je k dispozici 24 hodin denně, sedm dní v týdnu, aby pomohl a nabídku prověřil,” dodává Booking.com.

Na recenze odkazuje také spotřebitelská organizace dTest. „Zatím se v našich poradnách s problémy s ubytováním příliš často nesetkáváme, jedná se spíše o jednotky případů. V první řadě je potřeba být opatrný. Zejména je vhodné kontrolovat recenze ubytování a nenechat se zlákat do neznámého, neohodnoceného, ubytování jen pro nízkou cenu. U recenzí je vhodné zkontrolovat, že jsou od ověřených uživatelů a jsou vytvořeny s dostatečnými rozestupy, tedy že nejde například o deset recenzí za poslední tři dny,” radí Lucie Korbeliusová z dTestu. Neuškodí najít si recenze na internetu mimo platformy.

Je také dobré prohlédnout si dobře na portálech uveřejněné fotografie nabídek, jestli nenajdete něco, co nesedí popisu ubytování, případně jestli nepocházejí z fotobank. Pohled na nemovitost přes Google Maps může také leccos odhalit.

Podezřelé je, podobně jako u případu čtenářky Marie, když vás majitel ubytování kontaktuje s prosbou o komunikaci napřímo. To neplatí jen u Booking.com, ale i u dalších velkých zprostředkovatelů, například Airbnb. U takových platforem probíhá komunikace mezi ubytovatelem a zájemcem prostřednictvím formulářů společností. Chrání tak své provize a zároveň poskytují určitou ochranu zákazníkům.

