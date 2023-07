Dovolenou zkazil požár. Kdy máte nárok na vrácení peněz

Musí vám cestovka vrátit peníze, pokud zájezd předčasně ukončila evakuace kvůli požáru? A co dělat, když jste se na řecký ostrov Rhodos nebo do jiné postižené oblasti teprve chystali?

Rozsáhlé požáry na řeckém ostrově Rhodos zasáhly tisíce turistů. Ti z nejvíc zasažených oblastí strávili noci v nejistotě v cizích hotelových vestibulech, tělocvičnách, školách nebo na lodích kotvících v přístavu.

Dovolená pro ně skončila předčasně. Mají nárok na nějaké odškodnění? Právníci říkají, že ano.

„V případě, že zákazník neobdrží služby odpovídající uzavřené smlouvě o zájezdu, je to důvodem pro reklamaci zájezdu. Zákazník má především právo požadovat slevu za období, kdy byl nucen strpět vadu, může požadovat náhradní plnění či v konečném důsledku od smlouvy odstoupit a požadovat vrácení zaplacené ceny zájezdu,“ radí Petr Šmelhaus, vedoucí právního oddělení spotřebitelského sdružení dTest.

Ani přesun na zbytek dovolené do jiného hotelu nemusí být pro klienty, kteří na Rhodu už jsou, ideální variantou. Podle informací, které lidé z místa sdílejí na sociálních sítích, jsou některé hotely v bezpečných částech ostrova plné evakuovaných lidí z ohrožených lokalit. „Pokud by kvůli tomu lidé nedostali služby, které si zaplatili, klonil bych se nejen ke slevě, ale jelikož tyto informace už musela cestovní kancelář mít, i k náhradě nemajetkové újmy,“ říká advokát Jakub Keresteši, vedoucí právnického týmu projektu zkazenadovolena.cz.

Co když se na Rhodos chystám v nejbližších dnech?

Do špatné situace se dostali i lidé, kteří se na Rhodos v nejbližších dnech teprve chystají.

Ti, kteří měli letět přímo do zasažených oblastí, to mají jednodušší: na dovolenou do původní destinace odletět nemusí a cestovka jim musí vrátit peníze.

„Pokud cestovní kancelář zájezd sama nezruší, ačkoliv je konání v místě zájezdu z objektivních důvodů nemožné (například daná lokalita je zasažena požárem a turisté byli z místa evakuování), má i sám zákazník před zahájením zájezdu právo odstoupit od smlouvy bez jakýchkoliv storno poplatků. Pořadatel zájezdu je pak povinen vrátit zákazníkovi zaplacenou cenu zájezdu v plné výši,“ potvrzuje právník Petr Šmelhaus.

Horší rozhodování čeká klienty, kteří mají letět do požárem zatím nezasažených oblastí. Velká část z nich se obává komplikací, potvrzují reakce na internetu. Třeba toho, že se požár může rozšířit i do jejich oblasti, nebo že pro ně nebude místo kvůli množství evakuovaných lidí. Na nedostatek nezbytných věcí koneckonců upozornil i zástupce samosprávy Athanasios Vyrinis, který BBC řekl, že nemají postele ani matrace. „Je tu jen voda a nějaké základní jídlo,“ podotkl.

Cestovní kanceláře Fischer a Exim Tours nabídly klientům, kteří mají ve středu nebo ve čtvrtek odletět na severní Rhodos, bezplatnou změnu zájezdu. Blue Style nabízí lidem, kteří mají dovolenou na Rhodu (jak v zasažených, tak i bezpečných zónách) změnu destinace a termínu až do konce července.

V případě, že je zájezd objektivně možné uskutečnit za bezpečných podmínek, nemá podle Petra Šmelhause klient většinou právo odstoupit od smlouvy bez toho, aniž by hradil storno poplatky. Ohledně informací, zda je možné v dané destinaci zájezd bezpečně uskutečnit, spotřebitelům doporučuje sledovat nejen pokyny a vyjádření cestovní kanceláře, ale také doporučení ministerstva zahraničních věcích, popřípadě aktuální zprávy o zasažených oblastech.

Reálný rozsah požáru na Korfu. Severní část ostrova, kde je i letiště, je nedotčena a požár je daleko. Obezřetnost je určitě na místě, panika nikoli. https://t.co/Q4aTwSZbvK — Janis Aliapulios (@janis_ali) July 24, 2023

Základní podmínky určuje paragraf 2535 občanského zákoníku: „Zákazník má právo odstoupit od smlouvy před zahájením zájezdu bez zaplacení odstupného, jestliže v místě určení cesty nebo pobytu nebo jeho bezprostředním okolí nastaly nevyhnutelné a mimořádné okolnosti, které mají významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu osob do místa určení cesty nebo pobytu. V takovém případě má zákazník právo na vrácení veškerých uhrazených plateb za zájezd, nemá však právo na náhradu škody.“

O tom, jaké okolnosti mají „významný dopad na poskytování zájezdu nebo na přepravu“, by musel rozhodnout soud. Některé cestovní kanceláře totiž – podobně jako při začínající pandemii koronaviru – tvrdí, že ani oficiální varování ministerstva zahraničí (nebo jiných úřadů) před cestou do konkrétního regionu není podstatné. Naopak podle České obchodní inspekce v případě, že ministerstvo nedoporučuje do postižených oblastí cestovat, klient zřejmě může zmíněný paragraf využít. Koneckonců obecně by měl klient plnit i takzvanou preventivní povinnost, tedy předcházet očekávaným škodám – jinak může přijít třeba o plnění z pojištění.

Dovážet klienty na Rhodos je podle Jakuba Kerestešiho pro cestovky riskantní právě pro případ, že se požár rozšíří i do dalších míst. „Je to nebezpečné nejen z důvodu, že v případě vad budou klientům muset kompenzovat slevu z ceny zájezdu. Ale také proto, že bylo-li možné zabránit škodám a cestovní kanceláře tak neučiní, už se nedá takový požár považovat za událost mimořádnou – a je zde prostor pro požadavek klientů i na náhradu nemajetkové újmy spočívající v náhradě ztráty radosti z dovolené,“ říká advokát.

Přímo ministerstvo zahraničí upozorňuje, že „situace je velmi proměnlivá a může se rychle změnit i k horšímu. Celý ostrov Rhodos je zařazen do řeckého nejvyššího, pátého stupně požárního rizika“.

Lze jen těžko předvídat, jak by se k tomu postavil soud. „Určitě by měl vzít v potaz všechny okolnosti a aktuální situaci na ostrově, doporučení státních úřadů a pravděpodobnost šíření požáru. U zájezdů, které se mají konat až za týden či později bych doporučil vyčkat,“ radí advokát Jakub Keresteši.

Mám letět na Rhodos až za měsíc…

Spousta otázek trápí i ty, kteří mají na Rhodos letět třeba až za měsíc nebo dva. Tou dobou už zřejmě nebude hrozit bezprostřední nebezpečí, ale v místech, které požár více či méně zasáhne, bude mít dovolená do ideálu s velkou pravděpodobností dost daleko.

V takové situaci podle právníků záleží na tom, zda pořadatel dokáže zajistit, že jednotlivé služby zájezdu budou poskytovány v souladu se smlouvou, potvrzením o zájezdu a zvyklostmi – tedy bez vad. „Pokud objektivně cestovatelům žádné nebezpečí nehrozí a ani průběh zájezdu dle smluvených podmínek není negativně ovlivněn následky požáru, tak zákon cestovatelům žádné zvláštní nároky nepřiznává,“ konstatuje Petr Šmelhaus.

Pokud by ale zájezd měl vadu, tak by ji podle obecných pravidel měl zákazník nejprve vytknout a určit lhůtu k jejímu odstranění. „Pokud tak pořadatel neučiní, může si zákazník opatřit náhradní plnění sám, například v hotelu, který lépe odpovídá původním podmínkám zájezdu, a požadovat zaplacení účelně vynaložených nákladů,“ radí právník.

Kromě toho má klient právo požadovat slevu z ceny zájezdu za dobu, kdy mu nebyly zajištěny služby ve smluvené kvalitě. Pokud jsou vady podstatné a pořadatel je ve stanovené lhůtě neodstraní, má zákazník rovněž právo odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení zaplacené ceny zájezdu.

V případě podstatných vad musí pořadatel zajistit také vhodné náhradní řešení stejné nebo vyšší kvality, než jaká byla sjednána ve smlouvě, a to bez dodatečných nákladů pro zákazníka. „Je-li navrhované náhradní řešení nižší kvality, než jakou určuje smlouva, například menší než inzerovaný pokoj, pokoj bez výhledu na moře a podobně, poskytne pořadatel zákazníkovi přiměřenou slevu. Zákazník má právo v takovém případě odmítnout náhradní řešení pouze tehdy, není-li srovnatelné s tím, co bylo ve smlouvě sjednáno, nebo není-li poskytnutá sleva přiměřená,“ vysvětluje Šmelhaus.

V Řecku hoří také na poloostrově Peloponés či na ostrovech Korfu a Evia. Na Krétě je v některých okresech nejvyšší stupeň rizika požárů.

„Přestože je možné chápat obavy cestujících, zvlášť za situace, kdy mediální prostor obletěly obrazy ne příliš zvládnuté evakuace, tak je třeba brát v úvahu, že lokální požáry jsou v jižních destinacích relativně běžné,“ říká Keresteši. Od cestovních kanceláří by podle něj bylo pěkné, kdyby takovou změnu nabídly – právní nárok na to však není.

