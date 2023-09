Dotace na bydlení přehledně. Pomůže vám Zelená úsporám a Oprav dům po babičce?

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí představili novinky v programu Nová zelená úsporám (nyní Nová zelená úsporám Standard) a doplnili pravidla nového podprogramu Oprav dům po babičce. Novinky, důležité termíny a rozdíly proti minulým verzím jsme podrobně popsali hned v pátek: Nová zelená úsporám a Oprav dům po babičce startují. Známe termíny

Teď zkusíme všechny ty programy včetně Nové zelené úsporám Light shrnout do rozumného přehledu. Je toho hodně a není jednoduché se vyznat v tom, kam by si člověk vlastně mohl pro podporu sáhnout.

Rozdělíme si to na dotace pro bytové domy a domy rodinné. Dotace pro rodinné domy (kam můžou patřit i rekreační nemovitosti, případně i obyvatelné části statků a podobně) probereme dneska, k bytovým se vrátíme později.

Dotace pro rodinné domy lze hledat ve třech programech:

Nová zelená úsporám Light

Nová zelená úsporám Standard

Oprav dům po babičce

Každý míří na trochu jinou skupinu majitelů. Nejjednodušší je program Nová zelená úsporám Light.

Nová zelená úsporám Light

Menší úpravy pro méně majetné. Sto procent a předem.

Dotace nejsou tak vysoké jako v jiných podprogramech, podporuje se menší počet ne tak rozsáhlých opatření – ale protože program cílí na nízkopříjmové domácnosti, z nichž většina neměla dřív na to, aby snižovala energetické nároky svých domů, můžou tyto rychlé a účinné úpravy ve výsledku přinést významný efekt. Pro domácnost samotnou, ale nakonec i pro okolí bezprostřední i vzdálenější.

Příjem nových žádostí: běží.

Co se podporuje

V rámci Nové zelené úsporám Light možné dostat až 150 tisíc korun na zateplení a 90 tisíc korun na systém, který využívá slunečního tepla k ohřevu vody. Celkem tedy maximálně 240 tisíc korun.

Na co lze získat peníze v Nové zelené úsporám Light Zateplení fasády 6000 Kč/běžný metr, celkem max. 150 000 Kč Zateplení střechy 120 000 Kč Zateplení stropu 50 000 Kč Zateplení podlahy 60 000 Kč Výměna oken 12 000 Kč/kus, max. 150 000 Kč Výměna vchodových dveří 18 000 Kč/kus, max. 150 000 Kč Solární termický nebo fotovoltaický ohřev vody 90 000 Kč Stránky programu, podmínky programu ke stažení

Prostudujte dobře podmínky pro jednotlivá opatření, jsou na webu Státního fondu životního prostředí. Případně požádejte o bezplatnou konzultaci energetického poradce, vyhledat ho můžete na webu dotačního programu. Beztak ho budete potřebovat: musí pro vás vypracovat (zase zadarmo) odborný posudek navrhovaných opatření.

Je potřeba dodržet stanovené podmínky a technické parametry. Pokud například necháte odizolovat podlahy nad nevytápěným sklepem, musí být izolace aspoň 12 centimetrů tlustá, jinak nedostanete nic.

Dotace se vyplácejí od kusu nebo od jednotky. Tedy na jedno okno, na jeden čtvereční metr fasády, na jedno zateplení střechy. Vyúčtování úřadu předkládat nemusíte: fotograficky dokumentujte stav před úpravami, stav po nich. Na začátku navíc potřebujete posudek, na konci vám opět energetický poradce musí vystavit potvrzení, že úpravy proběhly v požadované kvalitě.

Podporují se i zpětně opatření provedená po 12. září 2022. Na druhou stranu jednou z největších výhod Nové zelené úsporám Light je to, že peníze můžete dostat předem, formou zálohy. To souvisí i se zacílením podpory na lidi, kteří mívají hlouběji do kapsy.

Dotace můžou krýt i sto procent nákladů, teoreticky není potřeba mít žádné vlastní peníze.

Kdo se podporuje

Dotační program míří na nízkopříjmové domácnosti. Nízkopříjmovost v tomto případě znamená, že buď jsou všichni členové domácnosti (nezaopatřené děti nepočítaje) ve starobním důchodu nebo invalidním důchodu 3. stupně, nebo v období mezi 12. zářím 2022 a datem podání žádosti pobírali příspěvek na bydlení. Do budoucna by se okruh nízkopříjmových domácností měl rozšířit o domácnosti, které pobírají přídavky na děti.

Samozřejmě to neznamená, že lidé spadající podle tohohle vymezení mezi nízkopříjmové nemůžou žádat o jiné dotace než Novou zelenou úsporám Light.

Nová zelená úsporám Standard

Klidně i velké peníze, ale maximálně 50 procent. A až po realizaci.

Přeleštěná klasická Nová zelená úsporám se po prázdninové pauze v podávání/přijímání žádostí vrací. Program je určený majitelům rodinných i bytových domů. Nyní se budeme věnovat rodinným domkům, bytovky si necháme na později. Nová zelená úsporám ve variantě Standard je pro všechny majitele rodinných domů – jak lidi, tak firmy.

Příjem nových žádostí: začíná 26. září 2023.

Co se podporuje

V porovnání s Light verzí programu je Standard program těžkotonážní: jak počtem opatření a úprav, na které se přispívá, tak i množstvím peněz, které je možné získat. Ale náročnější jsou i podmínky. Například dotace nesmí krýt víc než polovinu nákladů. Zbytek si musí žadatelé opatřit sami. Výhledově se od ledna má ve stavebních spořitelnách spustit program zvýhodněných úvěrů právě k tomuhle účelu.

Navíc na peníze si lidé sáhnou až po provedení všech opatření.

Na co lze získat peníze v Nové zelené úsporám Standard Zateplení domů – zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah, výměna oken a dveří, stínící technika. A projekt, který se k tomu musí nechat zpracovat. Zateplení může být dílčí, základní, komplexní a zvláštní podmínky platí pro památkově chráněné objekty. 30 000–950 000 korun vlastní zateplení 600–4900 Kč/m²

stínící technika 1500 Kč/m²

vypracování projektu 25 000 Kč Zelená střecha 800–1000 Kč/čtvereční metr, max. 100 000 Kč Využití tepla z odpadní vody Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 50 000 Kč

Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 5000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč) Kotle, kamna a tepelná čerpadla Od 40 000 Kč na napojení na teplovod po 140 000 Kč na tepelné čerpadlo; velká řada možností Fotovoltaická elektrárna propojená s distribuční soustavou 60 000–200 000 Kč Záchyt a využití dešťové a odpadní vody 27 000–105 000 Kč Ohřívání teplé vody sluncem nebo tepelným čerpadlem 45 000–60 000 Kč Pořízení a instalace dobíjecí stanice pro elektroauto 15 000 Kč Řízené větrání s rekuperací 105 000 Kč Stavba nebo koupi nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností, využívajícího obnovitelné zdroje 535 000 Kč Bonusy Bonusy lze získat za vzájemnou kombinaci některých opatření (10 000 Kč za každou)

za zvlášť příkladné environmentální řešení (až 35 000 Kč) nebo díky tomu, že

váš dům stojí v oblasti, která byl uznán za hodný zvláštní podpory (10 %). Tabulku znevýhodněných (v programu tedy zvýhodněných) oblastí najdete na konci článku. 10 000–121 000 Kč Stránky programu, podmínky programu ke stažení

Podmínky jsou dost různorodé, například na zateplení vám fond přispěje, jen pokud má dům pár let – přesněji: pokud na něj bylo vydáno stavební povolení před červencem 2013. Zelená střecha je naopak věc, na kterou můžete žádat o dotaci, i když váš dům ještě nemá ani hotové základy. Dotaci na zachytávání dešťovky zase dostanete pouze v kombinaci s některými dalšími dotacemi.

Peníze se vyplácejí až po ukončení prací, výjimkou může být komplexní zateplení.

Větší projekty budou vyžadovat větší papírování. Pokud budete chtít dotaci na novostavbu nebo zateplení, budete potřebovat projektovou dokumentaci a energetické hodnocení budovy. Musíte si na to zajistit i stavební dozor. Nějakou dokumentaci budete ale potřebovat i u menších zásahů, jako je třeba výměna kotle.

Kdo se podporuje

Program je určený pro všechny majitele rodinných domů. Občany, firmy, příspěvkové organizace.

Šmouly v ČR nechceme! Zdroj: Shutterstock Kdo platí, může si trochu i diktovat. V dotačních programech z rodiny zelených úsporám tak najdete i podmínku, že po zateplení si dotovanou fasádu nemůžete nabarvit, jak je vám zrovna libo. Existuje na to schválený vzorník, od kterého se můžete odchýlit jedině tehdy, když vám to posvětí architekt nebo nakážou památkáři. „Můžete si vybrat ze stovky odstínů. Důležité je, že úplně nechceme barvy, které každého praští do oka. Třeba křiklavou modrou nebo šmoulovou,“ komentoval v rozhovoru pro Český rozhlas ministr životního prostředí Petr Hladík.

Oprav dům po babičce

Skoro stejné jako Standard. Ale peníze předem. A bonusy za děti.

Oprav dům po babičce je úplně nový program. Je zaměřený na rekonstrukce starších domů. Babičku ve skutečnosti nepotřebujete, nemusí jít ani o dům zděděný – podpora má být zkrátka určena primárně pro starší domy. Ve skutečnosti ale v samotném domě velký rozdíl mezi podprogramy Oprav dům po babičce a Nová zelená úsporám Standard není: pokud usilujete o dotaci na zateplení, nesmí jít o dům postavený na základě stavebního povolení vydaného před 1. červencem 2013. Další omezení stářím objektu tu nejsou.

Příjem nových žádostí: začíná 26. září 2023.

Lze dokonce žádat i o dotaci na novostavbu: musí ale vzniknout na místě staršího domu, zbouraného právě proto, aby na jeho místě vznikl dům nový.

Žádat lze i o dotaci na rekreační nemovitost – ale musí být rekreační jen podle jména, musí se v ní bydlet.

Větší je rozdíl v tom, kdo se podporuje.

Kdo se podporuje

Mluví se sice o podpoře mladých rodin, ale v podmínkách programu se nemluví ani o věku a vlastně ani o rodině.

Žadatel musí být ekonomicky aktivní – zaměstnanec, zaměstnavatel, OSVČ, pracující důchodce, pracující student nebo učeň, rodič na mateřské dovolené – a musí být majitelem dané nemovitosti. A ani on, ani nikdo jiný z jeho domácnosti už nesmí vlastnit jinou nemovitost k bydlení, včetně podílu v bytovém družstvu.

Co se podporuje

Stejně jako u podprogramu Standard nesmí dotace pokrýt víc než půlku nákladů. Podstatný rozdíl tu ale je – dotaci můžete dostat formou zálohy i dopředu.

V tomto programu je nutné zažádat o dotaci na zateplení, další dotace můžou být přiznány jedině v kombinaci s ní.

Na co lze získat peníze v Oprav dům po babičce Zateplení Pouze zateplení komplexní, ne jen dílčí. Případně u památkové budovy, jak to lze s ohledme na její památkovost 30 000–1 000 000 Kč vlastní zateplení 1300–4900 Kč/m²

stínící technika 1500 Kč/m²

vypracování projektu 50 000 Kč Zelená střecha 800–1000 Kč/čtvereční metr, max 100 000 Kč Využití tepla z odpadní vody Centrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 50 000 Kč

Decentrální systém pro využití tepla z odpadní vody – 5000 Kč za odběrné místo (max. 15 000 Kč) Kotle, kamna a tepelná čerpadla Od 40 000 Kč na napojení na teplovod po 140 000 Kč na tepelné čerpadlo; velká řada možností Fotovoltaická elektrárna propojená s distribuční soustavou 60 000–200 000 Kč Záchyt a využití dešťové a odpadní vody 27 000–105 000 Kč Ohřívání teplé vody sluncem nebo tepelným čerpadlem 45 000–60 000 Kč Pořízení a instalace dobíjecí stanice pro elektroauto 15 000 Kč Řízené větrání s rekuperací 105 000 Kč Bonusy Bonusy lze získat za vzájemnou kombinaci některých opatření (10 000 Kč za každou)

za zvlášť příkladné environmentální řešení (až 35 000 Kč) nebo díky tomu, že

váš dům stojí v oblasti, která byl uznán za hodný zvláštní podpory (10 %). Tabulku znevýhodněných (v programu tedy zvýhodněných) oblastí najdete na konci článku. 10 000–121 000 Kč Rodinný bonus Žadatel, který má v péči nezaopatřené dítě, ať vlastní, osvojené, nebo v dlouhodobé pěstounské péči, dostane peníze navíc. A může si zažádat ještě kdykoli do roku 2030, když mu nějaké dítě přibude. 50 000 Kč (25 000 Kč v případě střídavé nebo společné péče, a to v okamžiku podání žádosti) Stránky programu, podmínky programu ke stažení

Žádat se dá i zpětně, na úpravy provedené od 1. ledna 2021. Pouze u dotací na zateplení nesmí být úpravy dokončené dřív než 17. července 2023.

Po získání dotace musí všichni členové domácnosti v dotovaném domě ještě deset let bydlet a mít tam trvalé bydliště. S výjimkou odchodu dorostlých dětí do světa, rozvodů a smrtí.

Kotlíkové dotace

Pro lidi, co mají hluboko do kapsy

Mimo programů Nová zelená úsporám existují ještě dotace na výměnu nevyhovujících kotlů I. a II. emisní třídy. Ty už měly párkrát namále, nakonec se ale termín prodlužoval. Teď to ale vypadá, že před sebou opravdu mají poslední rok. Provozovat se smějí jen do konce srpna 2024.

Zelené úsporám jsou administrovány centrálně, kdežto kotlíkové dotace fungují v režii krajů. Každý kraj vypisuje svoji výzvu, ve svém termínu a podmínky se region od regionu můžou mírně lišit.

Ve všech krajích ale platí, že dotace je určená pro takřečené zranitelné domácnosti: žádosti můžou podobně jako u Nové Zelené úsporám Light podávat senioři čerpající starobní důchod, lidé ve třetím stupni invalidity či domácnosti, které čerpají příspěvek na bydlení.

Žadatelé získají až 95procentní podporu na výměnu nevyhovujících kotlů 1. a 2. třídy na tuhá paliva. Nahradit je mohou tepelným čerpadlem nebo kotlem na biomasu. Dotace se vztahují nejen na plánované instalace, ale i na výměny, které domácnosti realizovaly po 1. lednu 2021.

Těm, kteří výměnu zdroje teprve plánují, se dotace vyplácí zálohově, dopředu. Některé kraje začaly žádosti přijímat už v létě, zbylé s jejich sběrem začínají teď v září. Kalendář a rozcestník vedoucí na kotlíkové dotace na webu jednotlivých krajských úřadů najdete zde: Poslední šance na kotlíkové dotace. Známe termíny pro žádosti.

Od ledna výhodné půjčky u stavebních spořitelen

Ve „větších“ dotačních programech, tedy v podprogramu Standard a Oprav dům po babičce, se počítá s možností získat kromě dotace i výhodně úročený úvěr od stavební spořitelny.

Stavební spořitelny se zapojí do systému podpory environmentálně přínosných a energie šetřících úprav našich obydlí. Jejich úroky mají být o dva procentní body níž než sazby komerčních úvěrů a mají být fixované na celou dobu splácení.

Výhodné úvěry se sice budou poskytovat až od ledna, ředitel Státního fondu životního prostředí ale očekává, že konzultace s pracovníky stavebních spořitelen můžou začít už na podzim.

Kromě samotných úvěrů mají stavební spořitelny plnit i funkci jakýchsi infocenter a energetických poraden. O tom, co Asociaci stavebních spořitelen mohlo k dohodě s ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí vést, jsme víc psali tady: Stavební spořitelny zelenají. Za státní podporu se změní na infocentra.

Znevýhodněné regiony budou zvýhodněné

Desetiprocentní bonus získají v Nové zelené úsporám Standard a Oprav dům po babičce projekty na území znevýhodněných krajů – Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého.

Stejný bonus dostanou i projekty mimo tyto znevýhodněné kraje, které budou realizovány na území obce s rozšířenou působností z regionů podporovaných státem.

Seznam je zde:

Hospodářsky a sociálně ohrožená území, kde dostanete 10 procent navíc Správní obvody obcí s rozšířenou působností Kraj Správní obvody Středočeský - Plzeňský Horažďovice, Nepomuk, Sušice Jihočeský Milevsko, Soběslav, Dačice, Blatná Karlovarský Kraslice, Sokolov, Ostrov Ústecký Litvínov, Most, Rumburk, Děčín, Varnsdorf, Podbořany, Chomutov, Kadaň, Ústí nad Labem, Lovosice, Teplice, Žatec, Louny, Litoměřice Liberecký Tanvald, Frýdlant, Semily, Nový Bor Královéhradecký Broumov, Dvůr Králové nad Labem Pardubický Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy, Králíky Kraj Vysočina Moravské Budějovice, Pacov, Bystřice nad Pernštejnem, Telč, Světlá nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Chotěboř, Třebíč Jihomoravský Veselí nad Moravou, Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Znojmo Olomoucký Přerov, Jeseník, Šumperk, Konice, Mohelnice, Uničov, Lipník nad Bečvou, Zábřeh, Hranice, Šternberk Zlínský Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Otrokovice, Holešov, Vsetín, Uherský Brod Moravskoslezský Karviná, Havířov, Orlová, Vítkov, Rýmařov, Krnov, Bruntál, Bohumín, Odry, Český Těšín Obce na území bývalých vojenských újezdů a obce ovlivněné územím bývalých vojenských újezdů Vojenský újezd Obce Boletice Polná na Šumavě Brdy Borovno, Bratkovice, Dobřív, Drahlín, Felbabka, Hvozdec, Chaloupky, Jince, Křešín, Láz, Malá Víska, Mirošov, Míšov, Nepomuk, Obecnice, Ohrazenice, Podluhy, Sádek, Skořice, Spálené Poříčí, Strašice, Štítov, Těně, Trokavec, Věšín, Vranovice, Zaječov Dobrá Voda Čachrov, Hartmanice, Prášily, Srní Hradiště Bražec, Doupovské Hradiště Libavá Kozlov, Luboměř pod Strážnou, Město Libavá Milovice-Mladá Benátky nad Jizerou, Brodce, Čachovice, Jiřice, Lipník, Luštěnice, Milovice, Smilovice, Straky, Všejany Ralsko Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Doksy, Hamr na Jezeře, Mimoň, Mukařov, Noviny pod Ralskem, Osečná, Provodín, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Zákupy

