Ceny nájmů přestávají růst, hlásí velké realitky

Je to dobrá zpráva pro nájemníky – po mnoha měsících výrazného zvyšování začínají ceny pronájmů stagnovat. Podle analýzy realitní společnosti RE/MAX dokonce v některých městech Česka mírně klesají.

„Důvodem stabilizace je to, že se nabídka a poptávka vyrovnaly a ekonomická situace trhu neumožňuje růst cen. Poptávka po pronájmech je v současnosti nižší než v loňském roce. V loňském roce byla poptávka vysoká především díky vyšším úrokovým sazbám při nákupu bydlení a vyšší imigraci,“ vysvětluje analytik a realitní znalec Iztok Toplak z RE/MAX G8 Reality.

Neplatí to však podle něj pro všechny segmenty. „Například o menší byty v Praze je stále velký zájem, stejně jako v některých částech města poptávka stále převyšuje nabídku,“ říká Toplak.

V současné době se nájemné v Praze pohybuje v průměru kolem 348 korun za metr čtvereční obytné plochy. To je o 8 procent víc než před rokem a o 2 procenta méně než v minulém čtvrtletí. Průměrné nájemné za byt v Praze činí 19 300 korun.

Ve zbytku České republiky (mimo Prahu, Brno a okolí) se nájemné podle údajů realitní společnosti pohybuje kolem 222 korun za metr čtvereční obytné plochy. To je o 4 procenta více než před rokem a o 2 procenta více než v minulém čtvrtletí. Průměrné nájemné za byt mimo Prahu činí 11 400 korun.

Vývoj nájemného v okolí Prahy a v Brně je podobný vývoji v Praze. Ceny jsou víceméně stabilní nebo mírně klesají již druhé čtvrtletí po sobě. V okolí Prahy činí průměrné nájemné 284 korun za metr čtvereční obytné plochy, což představuje 5procentní meziroční růst, a v Brně 292 korun, což představuje 9procentní meziroční růst. Průměrné nájemné za byt v Brně činí 15 tisíc korun a v okolí Prahy o tisícovku víc. To je v Brně o 1 procenta méně než v minulém čtvrtletí a okolí Prahy stejný jako v předchozím čtvrtletí.

Uzavření smlouvy za 34 dní

S vysokou poptávkou a rostoucími cenami nájmů se běžně zkracuje průměrná doba od nabídky k uzavření nájemní smlouvy. Naopak v době pandemie v Praze ceny prudce klesly a doba potřebná k zajištění nájmu se prodloužila na 57 dní z předchozích 25 dní. Dnes je průměrná doba od nabídky k pronájmu podle údajů RE/MAX v Praze 34 dní.

„Pro ty majitele nemovitostí, kteří jsou ochotni přizpůsobit ceny pronájmu tržním podmínkám, se tato doba může zkrátit o více než polovinu. V Praze to může znamenat 20 a více dní, což může představovat dodatečný zisk 13 tisíc korun,“ radí Iztok Toplak.

Brzdící ceny nájmů potvrzuje také společnost Bezrealitky. „Od posledního kvartálu mírně stouply a průměrné nájemné v Česku vzrostlo o 1 procento. To je ale výrazně menší nárůst oproti druhém a třetím kvartálu roku 2022. Spíše se tak tempo růstu cen nájemného vrací k trendu z období před začátkem války na Ukrajině,“ míní Hendrik Meyer, šéf realitní skupiny European Housing Services a digitální realitní služby Bezrealitky.

Průměrný počet zájemců o nájem klesá. Celorepublikově bylo ke konci května zájemců o jednu nabídku nájemního bytu 21, v Praze potom 32. Přitom loni na konci léta to bylo průměrně 54 zájemců o jednu nabídku, v Praze dokonce dvojnásobek.

Pražané už nehledají byt jen v hlavním městě

Bezrealitky potvrzuje, že řada lidí hledá bydlení za Prahou. Ceny ve Středočeském kraji – ačkoli rostou – jsou stále výrazně nižší než pražské. „Co by v Praze stál pronájem garsonky, to například v Berouně, Kladně, Kolíně nebo jiném z měst v rozšiřujícím se metropolitním prstenci zaplatí rodinný nájemní byt. Navíc s akceptovatelnou dojezdovou dobou do hlavního města v porovnání s okrajovými částmi Prahy,“ tvrdí Meyer.

Středočeská migrace je navíc trend, který se bude podle něj prohlubovat. „Při současném demografickém vývoji a tempu urbanizace by Praha potřebovala přibližně tisíc nájemních bytů každý měsíc, aby byla dlouhodobě šance uspokojit poptávku. A přestože je v Praze okolo 94 tisíc prázdných bytů, nelze předpokládat, že by se všechny v dohledném době objevily na trhu. Odpovědí jsou právě byty v okolních městech,“ říká Meyer.

S červencovým zrušením ukazatele DSTI, kterým Česká národní banka zvyšovala vstupní bariéru pro hypotéku, se očekává přírůstek asi 15 procent zájemců o hypotéku. Nicméně na zájem o nájemní bydlení by to podle Meyera nemělo mít zásadnější vliv. Pro investory, kteří chtějí nájemní bydlení naopak nabízet, bude sázkou na jistotu především menší byt – garsonka, 2+kk nebo 1+1, 2+1.

O jednodušších pravidlech u hypoték jsme psali zde: Hypotéky budou dostupnější. Spočítejte si, zda na úvěr dosáhnete

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Jednoduché dokládání škod Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat. Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem