Hypotéky budou dostupnější. Spočítejte si, zda na úvěr dosáhnete

Rada České národní banky rozhodla o zrušení jednoho z limitů pro získání hypotéky. Od 1. července 2023 nebudou muset banky brát ohled na ukazatel DSTI, který vyjadřuje, jak velkou část čistého měsíčního příjmu žadatel o úvěr vynakládá na splátky celkového dluhu.

Banky tak už nebudou muset posuzovat výši všech měsíčních splátek vůči čistému měsíčnímu příjmu žadatele. „To znemožnilo získat hypotéku desítkám tisíc lidí, kteří by ji dřív získali. Nyní se nemusí bát, že by o hypotéku jen kvůli tomuto jednomu kritériu přišli,“ říká Evžen Korec ze společnosti Ekospol.

V platnosti naopak zůstávají zbývající dvě kritéria – LTV a DTI. Limit ukazatele LTV (poměr výše hypotéky k hodnotě nemovitosti) tedy zůstává na 80 %. Znamená to, že na hypotéky dosáhne většinou jen ten, kdo má na pořízení nemovitosti alespoň 20 % z vlastních peněz. Pro žadatele o hypotéku, kteří jsou mladší 36 let, zůstává zvýšený 90procentní limit na LTV – stačí jim desetina vlastních peněz.

Banky můžou uplatnit pětiprocentní výjimku pro hypotéky s vyšším ukazatelem LTV, musí ale při tom postupovat „obzvlášť obezřetně“. I tuto výjimku by bylo podle některých odborníků na hypotéční trh dobré zmírnit. Výjimka se poskytuje z objemu poskytnutých hypoték v minulém čtvrtletí.

„V tom je problém, protože za první čtvrtletí se poskytly hypotéky v hodnotě pouze 25 miliard korun, a to včetně refinancovaných. Limit výjimek je už nyní vyčerpán na měsíce dopředu. Klienty u bank držíme v pořadníku až na ně na podzim přijde řada, možná. Kdysi byl pořadník na Škodu Favorit, dnes máme pořadník na výjimky z DSTI,“ vysvětluje Libor Ostatek ze společnosti Golem Finance.

Limit ukazatele DTI, který odráží počet ročních čistých příjmů žadatele nutných ke splacení všech jeho dluhů, zůstává 8,5. Znamená to, že banky by měly půjčit jen tomu, kdo na splacení všech svých dluhů vydá maximálně 8,5násobek svých ročních čistých příjmů. Pro žadatele mladší 36 let je limit 9,5.

Hypoteční trh se loni propadl na nejhorší čísla za posledních dvacet let. Objem nově poskytnutých hypoték byl loni meziročně o 57 procent menší. Mohl za to částečně růst hypotečních sazeb, zásadnější vliv však měla právě přísná pravidla pro žadatele, která ČNB opět zavedla loni na jaře.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Jednoduché dokládání škod Dokládejte škody na majetku třeba jen pomocí mobilu. S aplikací Moje škody můžete průběh řešení také sledovat. Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem