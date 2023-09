Stropy cen energií skončí. Kolik zaplatíte za elektřinu a plyn?

Energie zlevňují a dostaly se pod vládou stanovené cenové stropy. Co mají ale dělat lidé, kteří si fixovali ceny elektřiny a plynu, když byly nejvýš? Pátrali jsme, jestli dodavatelé udělají takovým zákazníkům férovou nabídku, nebo budou trvat na vysokých domluvených cenách.

Velkoobchodní ceny energií klesaly celé jaro a během léta nerostly. Jsou sice zhruba na dvojnásobku cen roku 2021, oproti loňsku šly ale výrazně dolů. V důsledku zlevňují nebo se na zlevnění chystají i distributoři elektřiny a zemního plynu.

Lacinější nákupy na energetické burze se můžou do cenové politiky obchodníků s energiemi propisovat ještě nějakou dobu. Cena pro koncové spotřebitele tedy možná v příštích měsících ještě klesne. Platí ale dvojí: Že lacino už bylo, ceny roku 2021 nečekejte. A že nynější stabilita trhu je křehká a snadno může přijít nový cenový šok.

Komu se tedy vyplatí hledat novou smlouvu? A bude lepší doba neurčitá, nebo pevně domluvený rok, dva nebo tři?

Stropy končí. Co když mám fixaci?

Nejpozději 1. ledna 2024, ale možná i dřív, skončí vládou nastavené cenové stropy na energie. Zákazníky, kteří si v časech, kdy bylo nejdráž, zafixovali cenu na delší dobu, by po skončení stropu – až za ně přestane část ceny platit stát – mohl čekat cenový šok.

Celkový počet lidí, kterých se to týká, není známý. „V uplynulých dnech jsme poslali všem významným dodavatelům, kteří na trhu působí, dopis s žádostí o informace. Cílem je podrobně zmapovat současný stav na trhu s energiemi a získat přehled o plánech jednotlivých dodavatelů při postupu vůči zákazníkům,“ říká mluvčí Energetického regulačního úřadu Jan Hamrník.

ERÚ zajímá jednak to, kolik smluv s cenou dohodnutou na dobu určitou fixovanou nad vládním stropem bude aktivních po 31. prosinci 2023, jednak jaké možnosti dodavatelé svým zákazníkům v takových případech nabízejí.

Řada dodavatelů už lidem nabídla změnu tarifu před uplynutím fixace. Nemusí jít o nejvýhodnější nabídku na trhu, v naprosté většině případů je spojená s tím, že se musíte zae na nějakou další dobu zavázat, že budete brát energii od stejného dodavatele – ale lepší než platit zafixovanou cenu nad vládním stropem nebo penále za předčasné ukončení smlouvy.

„Poté, co velcí dodavatelé jako ČEZ, E.ON, MND nebo Innogy tuto možnost nabídli více než 350 tisícům zákazníků, očekáváme, že odběratelů s nadstropovými cenami bude zbývat jen minimum,“ říká Miluše Trefancová z tiskového oddělení ministerstva průmyslu a obchodu.

„Těmto zákazníkům nabídneme bezplatný přechod na naši současnou tříletou schodovou fixaci s klesající cenou. Nikdo z nich proto od příštího roku nebude muset platit cenu nad stropy,“ ujišťuje Alice Horáková z tiskového oddělení ČEZ. Jde prý zhruba o 160 tisíc zákazníků, které firma postupně s novou nabídkou kontaktuje.

Stejný postup zvolil E.ON. „Klientů, kteří mají ceny fixované nad cenovým stropem máme jen několik tisíc a během podzimu je aktivně oslovíme s novou nabídkou,“ slibuje Radek Fišer, vedoucí prodeje energií pro domácnosti a prokurista společnosti E.ON Energie.

E.ON klientům nabídne dvouletý fixovaný produkt, který je v elektřině pod aktuálním cenovým stropem o více než 20 procent a v plynu o více než 30 procent.

Pražská energetika (PRE) má zákazníků s fixací nad vládním stropem pouze tisíc a nabídne jim uzavření nové fixované smlouvy za stejných časových podmínek, tedy do konce roku 2024. Nová cena u nejběžnější distribuční sazby D02d zde činí 4300 korun bez DPH korun za MWh – podle kalkulačky DPH tedy 5203 korun s daní.

Pražská plynárenská už mezi domácnostmi zákazníky s cenou nad stanovený cenový strop nemá.

Kdo je pod stropem, nemá kam spěchat

Kdo má ceny zafixované pod cenovým stropem, ten změnu dodavatele neřeší. A ti, kteří mají smlouvu na dobu neurčitou, s ní podle analytika společnosti XTB Jiřího Tylečka nemají kam spěchat. Po jarním zlevňování sice nečeká velký cenový skok, ale zlevňovat se prý ještě dá. „Zákazníci mohou být v klidu a počkat si na další podzimní slevu, která by se mohla být až do deseti procent,“ předpovídá Tyleček.

Prudký růst cen, který jsme nedávno zažili, znamenal taky růst poptávky po jistotě, kterou dávají smlouvy s cenou fixovanou na delší období. Zavázat se smluvně na víc než rok by ale teď Jiří Tyleček nedoporučoval.

„Osobně bych do delšího než jednoletého fixu nešel. V průběhu podzimu a možná i příštího roku očekávám ještě výhodnější ceny. Až v té době by mohl nastat správný čas na několikaleté zafixování ceny,“ říká Tyleček. „Zatím by se podle něj mohl nejvíc vyplatit standardní produkt na dobu neurčitou, který byl před energetickou krizí základní volbou většiny spotřebitelů.

Že není třeba spěchat, souhlasí i právník Petr Šmelhaus ze spotřebitelské organizace dTest. „Spotřebitelům, kteří mají ceny pod vládními stropy, doporučujeme se v klidu porozhlédnout a zvážit, jestli pro jejich rodinné rozpočty může mít přechod k jinému dodavateli elektřiny a plynu význam. K tomu budou potřebovat znát svou současnou spotřebu a provést si podle ceníků kontrolní výpočty celkových nákladů na energie,“ říká.

„Je dobré vědět, že zahájení procesu přechodu k novému dodavateli může vést současného dodavatele k nové, lepší nabídce, přičemž proces změny dodavatele lze vždy zastavit,“ přidává tip. Ostatně nikdy neuděláte špatně, když ještě před zahájením přechodu svého stávajícího dodavatele informujete, že na trhu jsou lepší nabídky a že vy o nich víte a zvažujete je. Může se stát, že zjistí, že by vám vlastně taky uměl udělat lepší cenu.

Na co dát pozor v nabídkách dodavatelů energií

Než se dostaneme k příkladům aktuálních cen z nabídky větších energetických společností, musíme vyjasnit, o čem bude řeč. Uvádíme vždy cenu silové elektřiny a cenu vlastního plynu – to je sice jenom součást celkové ceny, ale je to právě ta část, ve které se mezi sebou obchodníci můžou odlišit. Druhá významná složka je cena za distribuci, jenomže ta je pevně stanovená regulačním úřadem a je vždy stejná pro celé distribuční území.

Ve srovnávačích – doporučit lze nezávislý na webu tzbinfo, srovnávač na webu Energetického regulačního úřadu je momentálně mimo provoz – se uvádí cena koncová, protože tam si můžete nafedinovat místo, kde budete energii odebírat, i další parametry, které celkovou cenu (byť méně výrazně) taky ovlivní, například kapacitu jističe.

Když pak budete procházet cenové nabídky a smluvní podmínky, dávejte na to pozor: hledejte vždycky konečnou cenu, s cenou za distribuci, za jistič i s daní z přidané hodnoty. Nemusí být na prvním nebo nejviditelnějším místě, ale vždycky tam je.

Stejný pozor dejte na to, abyste věděli, k čemu se zavazujete. „Pokud ve smlouvě nebo ceníku lidé něčemu nerozumí nebo pokud jim nějaké ustanovení přepadá podivné, neměli by se ostýchat požádat o radu. Pokud budou jednat se zprostředkovatelem, měli by si vždy znát jeho totožnost a registrační číslo a zkontrolovat i jeho osvědčení zprostředkovatele vydané Energetickým regulačním úřadem,“ varuje Petr Šmelhaus z dTestu před podvodníky.

Výpovědní doba u smluv uzavíraných na dobu neurčitou nesmí být delší než tři měsíce. Většina dodavatelů ji má proto nastavenou přesně na tři měsíce. U produktů na dobu určitou (fixovaná cena) je rozhodující datum platnosti smlouvy. Předčasné ukončení dodavatelé většinou trestají sankcemi.

Co nabízejí velcí dodavatelé energií

Ceny elektřiny

ČEZ zlevní ceny silové elektřiny od poloviny září. „Cenu elektřiny s roční fixací snižujeme o více než 20 procent pod vládní strop, a to na 4767,40 Kč za MWh (3940 Kč bez DPH) pro sazbu D02d. A cenu plynu s fixací na jeden rok snižujeme na 2238,50 Kč za MWh (1850 Kč bez DPH) pro všechna pásma spotřeby,“ píše ČEZ na svém webu.

Tato cena je však určena jen těm, kteří si ji sjednají online. To mimochodem není nijak výjimečný přístup. Někteří dodavatelé dokážou ocenit, zákazníky, kteří se spokojí s míň náročným servisem

Od září snížíla ceny také Pražská energetika. „Máme drtivou většinu zákazníků z řad domácnosti se smlouvami bez fixace ceny. Jde o zhruba 700 tisíc odběrných míst. Všem jsme od září plošně snížili cenu za dodávku elektřiny až o 20 procent a plynu o 30 procent,“ uvádí mluvčí PRE Karel Hanzelka. Cena pro sazbu D02d bez fixace, na dobu neurčitou vychází u PRE na 4651 korun za MWh, včetně DPH.

U E.Onu zůstává cena silové elektřiny zatím stejná: stávajícím zákazníkům nabízí v sazbě D02d MWh za 4685 korun s DPH. „Zvažujeme, že pro naše stávající klienty ceny elektřiny snížíme. K tomuto kroku přistoupíme, jakmile nám to situace na trhu dovolí,“ říká místopředseda představenstva společnosti E.ON Energie Jan Zápotočný.

Ceny zemního plynu

Pražská plynárenská snížila prodejní ceny zemního plynu od září. Její ceny v rámci základního ceníku Standard jsou teď už 44 procent pod vládou stanoveným cenovým stropem.

Domácnost v bytě, která využívá zemní plyn na vaření a ohřev vody (spotřeba 4 MWh/rok), ušetří ročně cca 1450 korun (proti vládou stanovenému cenovému stropu pak 4600 korun). Domácnost v bytě, která využívá zemní plyn na vaření, ohřev vody a topení (spotřeba 11 MWh/rok), ušetří ročně cca 4000 korun (oproti vládou stanovenému cenovému stropu pak 12 600 korun).

Stávajícím zákazníkům E.ON, kteří nemají fixovanou cenu, klesly oproti dosud platným ceníkům ceny za dodaný plyn o 16 procent. V porovnání s cenovým stropem jsou nižší o čtvrtinu. Zákazník s běžnou spotřebou za dodanou MWh zaplatí 2321 korun s DPH.

U PRE teď cena plynu na dobu neurčitou vychází na 3025 korun s DPH za MWh.

Od října zlevní ceník Standard také společnost Innogy. Cena plynu klesne o 18 procent vůči cenovému stropu a měsíční náklady na vytápění průměrného domu klesnou o skoro sedm set korun, oznámila firma.

