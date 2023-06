Sdílejte vyrobenou elektřinu. Vláda schválila komunitní energetiku

Vláda dnes schválila novelu energetického zákona, ministr průmyslu a obchodu to oznámil ještě před tiskovou konferencí na Twitteru.

Novela označovaná jako Lex OZE II určuje pravidla pro takzvanou komunitní energetiku a pro sdílení vyrobené elektřiny. Cílem zákona je snižování závislosti Česka jak na energetických surovinách z dovozu, tak na neobnovitelných zdrojích energie. Lidem a firmám by mohl přinést úspory.

Původní plán byl, že od 1. července půjde zakládat energetická společenství, tedy společenství výrobců a odběratelů energie, a od 1. ledna roku 2024 umožnit sdílení energie. Vzhledem k tomu, že zákon musí ještě projít parlamentem a že se očekává mohutné lobování za jeho další úpravy, lze minimálně o prvním datu dost pochybovat nebo je rovnou považovat za nemožné.

Zákon přináší odběratelům a výrobcům energie v zásadě dvě nové možnosti. Odběr v jiném odběrném místě a sdílení energie mezi členy energetického společenství.

Odběr v jiném odběrném místě

Odběr v jiném odběrném místě by se dal stručně popsat jako „sdílení se sebou samým“. To znamená: pokud má člověk svoji elektrárnu na jedné nemovitosti, mohl by ji odsud dodávat do sítě a na jiném místě ji zase čerpat. Stejně to platí pro obce, firmy a další právnické osoby. Pokud bude mít například město zdroj energie řekněme na střeše obecního úřadu, může „svojí“ energii čerpat ze sítě třeba v nemocnici nebo ve škole. Pokud má firma dvě pobočky a u jedné si postaví větrnou elektrárnu, může sdílet energii do druhé části podniku.

Celkem půjde takto sdílet energii až na deset míst.

Pokud bude mít zdroj energie s kapacitou pod 50 kW, stačí k tomu registrace na Energetickém regulačním úřadu, pro zdroje s instalovaným výkonem nad 50 kW je potřeba jako vždy získat licenci na výrobu elektřiny.

Sdílení elektřiny v energetickém společenství

Druhá možnost, to už je opravdová komunitní energetika. Pokud se nějaká skupina osob – opět libovolně právnických nebo fyzických– dohodne, můžou navzájem sdílet elektřinu, kterou některá z nich vyrobí.

Nejdřív je ale potřeba vytvořit energetické společenství, právnickou osobu, která se registruje u Energetického regulačního úřadu. Energetická společenství ale zákon omezuje co do počtu členů a co do územního rozsahu. Členů nemůže být víc než tisíc, a to maximálně na území tří obcí s rozšířenou působností (nebo na území Prahy).

Toto omezení má platit do poloviny roku 2026. Ministerstvo průmyslu, předkladatel novely, ho odůvodňuje tím, že na byrokratické a technické zpracování sdílení energie se musí vytvořit nástroj.

Ten nástroj se bude teprve zřizovat. Na jeho založení mají spolupracovat provozovatel přenosové soustavy (ČEPS) regionální distributoři. Fungovat má od roku 2024 a bude to akciovka s názvem Elektroenergetické datové centrum.

Centrum má sloužit ke sběru a předávání dat mezi výrobci, distributory a obchodníky, jeho funkcionality je ale podle ministerstva napřed potřeba zaběhnout. „Je tomu tak především z důvodu postupného náběhu funkcionalit sdílení elektřiny u datového centra. V roce 2026 by již měl být takzvaný datahub zcela funkční a omezení na velikost skupiny sdílení či územní omezení pozbudou takového významu jako po uvedené přechodné období,“ píše se v důvodové zprávě.

Na provoz datacentra budeme všichni výhledově přispívat ve fakturách za odběr energií, řádově půjde podle energetických společností o desítek korun ročně.

Omezení, ačkoli by měla platit jen dva a půl roku, se dočkala kritiky Unie komunitní energetiky, podle které se už teď plánují rozsáhlejší projekty na sdílení. Unie přitom připomíná, že legislativu, která by stanovila podmínky pro sdílení energií, mělo mít Česko už před dvěma roky.

Další výtky má Unie komunitní energetiky vůči omezení hlasovacích práv: žádný člen společenství nesmí mít při hlasování větší podíl než deset procent. To podle ní může odrazovat od zakládání energetických společenství například obce, které byly jinak připraveny do komunitní energetiky investovat a vstupovat.

Jak sdílení funguje

Sdílení je samozřejmě metafora. V distribuční soustavě se nepozná, který elektron je čí. Celé to funguje tak, že elektrárna i odběratel jsou normálně napojeni na přenosovou soustavu a odběratel má normálně svého distributora energie. Pokud ale ze svého energetického společenství nebo ze své vlastní elektrárny někde jinde „sdílí“ nějaké množství elektřiny, dodavatel mu ve vyúčtování toto množství odečte z celkového odběru.

Ovšem pozor: faktura se snižuje jen o cenu samotné elektřiny. Poplatek za užití distribuční soustavy odpovídá celkovému množství elektřiny, která bude odebrána.

Sdílení energie může být zadarmo, za členský příspěvek, za příspěvek na postupné umořování počáteční investice a nákladů na provoz, může se stanovit i cena za kW, ale účelem energetického společenství primárně nemá být tvorba zisku. Společenství může mezi své členy rozdělit nanejvýš 33 procent zisku a jiných vlastních zdrojů.

