Novinky v dotacích na bydlení. Takhle se mění Nová zelená úsporám

Předstih, v jakém podmínky uveřejňují, odůvodňují úřady mimo jiné tím, jak se rozmohlo spamování potenciálních žadatelů o dotace na fotovoltaiku nabídkami naznačujícími, že dotace končí, budou menší, jsou nejisté a podobně.

„Neustále se setkáváme s nekalými praktikami některých realizačních firem, které tlačí zájemce o fotovoltaiku k urychlenému uzavření smlouvy pod pohrůžkou, že od září už nebudou tak výhodné dotační podmínky. Není to pravda. Zájemci o fotovoltaiku nemusí mít obavy, že by se pro ně něco změnilo, podpora pokračuje ve stejné výši a za stejných podmínek, naopak se pro žadatele zjednoduší administrace žádosti,“ komentuje to Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí.

Letní přestávku podle něj mají lidé využít k přípravě dobrého projektu, případně můžou klidně začít s prací, protože o dotaci se dá pořád žádat zpětně. Získat ji lze na úpravy provedené kdykoli po prvním lednu 2021.

Ode dneška tedy, s rozumným předstihem, najdete na webu Nové zelené úsporám podrobně rozepsané podmínky všech dotací od letošního září: Podmínky Nové zelené úsporám od září 2023.

Jednoduší žádání, bez dokumentace

Zásadní novinkou, která všechny žadatele o Novou zelenou úsporám po prázdninách čeká, je zjednodušení žádostí. Nebude už potřeba přikládat k nim projektovou dokumentaci. Dotace se budou vyplácet „na jednotku“. Jednoduše řečeno: když budete chtít dotaci na výměnu oken, nebudete muset nechat specializovanou firmu malovat a vypisovat, jak se to provede, ale řeknete: měním tolik a tolik oken. Až v závěrečné zprávě pro úřad vám stavební dozor potvrdí, že výměna splňuje podmínky dotace, že proběhla a proběhla dostatečně kvalitně. Dokumentaci si jen schováváte pro případnou další kontrolu. Nová zelená úsporám se poučila u menšího dotačního programu Nová zelená úsporám Light, ve kterém je podávání žádostí právě tak jednoduché.

„V rámci zveřejněných změn u fotovoltaiky vítáme, že od září nebude nutné dokládat projektovou dokumentaci. To bývá dnes problém v situacích, kdy dochází v průběhu instalace ke změnám, jako je například jiné uspořádání panelů. Často se kvůli tomu prodlouží čekání na vyplacení dotace o dva až tři týdny,“ říká Klára Zíková, expertka na dotace ze společnosti Woltair, která se zaměřuje na fotovoltaiku a tepelná čerpadla.

Dotace i pro obce, bytová družstva a SVJ

Druhou zásadní změnou je rozšíření potenciálních žadatelů o bytová družstva, společenství vlastníků jednotek a obce, které vlastní bytové domy.

Hledáte výhodnou hypotéku? Poradíme! Porovnáme hypoteční úvěry a pomůžeme vám vybrat ten nejvýhodnější. Ať refinancujete, nebo potřebujete nový úvěr. Chci ušetřit na hypotéce

„Vedle dotací pro rodinné domy, kde už dnes nízkopříjmovým domácnostem pomáháme, nově přidáme podporu i pro bytové domy, kde žijí senioři, rodiny pobírající příspěvek na bydlení nebo lidé se třetím stupněm invalidity. Podpoříme nízkopříjmové vlastníky bytových jednotek a družstevních podílů tak, aby kvůli obavám z navyšování pravidelných příspěvků do fondu oprav nebrzdili nákladné renovace domů,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Psali jsme podrobněji:

Čím víc úprav, tím víc peněz

Vedle rozšířené nabídky dotací pro bytové domy pokračuje dál Nová zelená úsporám pro domy rodinné. Podpora výměny zdrojů energie se rozšíří o možnost výměny starých plynových kotlů za tepelné čerpadlo:

V nové etapě programu zůstane možnost kombinovat dotace na víc různých opatření v rámci jedné žádosti. A za každou kombinaci bude pořád bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci.

Výrazně se od září porostou dotace na zateplení – žadatelé, kteří zateplí svůj dům komplexně, budou moct získat až 950 tisíc korun (teď je maximum 650 tisíc korun).

„Vítáme, že nové podmínky programu zvýhodní stavebníky, kteří se odhodlají renovovat dům tak říkajíc z gruntu. Izolují jej silnější tepelnou izolací, vymění okna za nová s trojskly, instalují efektivní technologie, případně si zajistí příjemné vnitřní prostředí pomocí vzduchotechniky s rekuperací tepla," říká konzultant energetických úspor Michal Čejka z profesního sdružení Centrum pasivního domu.

Z novostaveb se budou podporovat jen projekty v nejvyšším energetickém standardu, výše dotace bude navýšena na 535 tisíc korun.

Chudé kraje a obce dostanou bonus

Program bude dál zvýhodňovat desetiprocentním bonusem projekty na území znevýhodněných krajů – Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje.

Nově stejný bonus dostanou i projekty mimo tyto znevýhodněné kraje, které budou realizovány na území obce s rozšířenou působností z regionů podporovaných státem.

Hospodářsky a sociálně ohrožená území, kde dostanete 10 procent navíc Správní obvody obcí s rozšířenou působností Kraj Výčet správních obvodů ORP Středočeský - Plzeňský Horažďovice, Nepomuk, Sušice Jihočeský Milevsko, Soběslav, Dačice, Blatná Karlovarský Kraslice, Sokolov, Ostrov Ústecký Litvínov, Most, Rumburk, Děčín, Varnsdorf, Podbořany, Chomutov, Kadaň, Ústí nad Labem, Lovosice, Teplice, Žatec, Louny, Litoměřice Liberecký Tanvald, Frýdlant, Semily, Nový Bor Královéhradecký Broumov, Dvůr Králové nad Labem Pardubický Moravská Třebová, Česká Třebová, Svitavy, Králíky Kraj Vysočina Moravské Budějovice, Pacov, Bystřice nad Pernštejnem, Telč, Světlá nad Sázavou, Náměšť nad Oslavou, Chotěboř, Třebíč Jihomoravský Veselí nad Moravou, Hodonín, Kyjov, Moravský Krumlov, Znojmo Olomoucký Přerov, Jeseník, Šumperk, Konice, Mohelnice, Uničov, Lipník nad Bečvou, Zábřeh, Hranice, Šternberk Zlínský Bystřice pod Hostýnem, Kroměříž, Otrokovice, Holešov, Vsetín, Uherský Brod Moravskoslezský Karviná, Havířov, Orlová, Vítkov, Rýmařov, Krnov, Bruntál, Bohumín, Odry, Český Těšín Obce na území bývalých vojenských újezdů a obce ovlivněné územím bývalých vojenských újezdů Vojenský újezd Obce Boletice Polná na Šumavě Brdy Borovno, Bratkovice, Dobřív, Drahlín, Felbabka, Hvozdec, Chaloupky, Jince, Křešín, Láz, Malá Víska, Mirošov, Míšov, Nepomuk, Obecnice, Ohrazenice, Podluhy, Sádek, Skořice, Spálené Poříčí, Strašice, Štítov, Těně, Trokavec, Věšín, Vranovice, Zaječov Dobrá Voda Čachrov, Hartmanice, Prášily, Srní Hradiště Bražec, Doupovské Hradiště Libavá Kozlov, Luboměř pod Strážnou, Město Libavá Milovice-Mladá Benátky nad Jizerou, Brodce, Čachovice, Jiřice, Lipník, Luštěnice, Milovice, Smilovice, Straky, Všejany Ralsko Bělá pod Bezdězem, Bezděz, Doksy, Hamr na Jezeře, Mimoň, Mukařov, Noviny pod Ralskem, Osečná, Provodín, Ralsko, Stráž pod Ralskem, Zákupy

Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

Rychlé řešení škod na majetku Zvládněte nečekané situace v klidu. Více než 30 % škod na majetku vyřešíme již v den jejich nahlášení. Chci pojistit svůj majetek

Sdílejte článek, než ho smažem