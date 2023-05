Vyměňte kotel za čerpadlo, instalujte soláry. Stát přispěje

Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí dnes představili novinky, které od září po prázdninové pauze v přijímání žádostí čekají program Nová zelená úsporám.

Jedna sada novinek se týká dotací pro bytové domy: jednodušší způsob žádání, dotace pro obecní domy a domy ve vlastnictví společenství vlastníků a bytových družstev se zvláštní podporou pro nízko příjmové. Psali jsme podrobněji: Zelená úsporám pro bytové domy. Chudí sousedi už rekonstrukce brzdit nebudou

Další novinku představíme tady a teď. Jde o

podporu výměny starších plynových kotlů za tepelná čerpadla a

zjednodušení podmínek pro podporu fotovoltaiky.

Chcete čerpadlo? Musíte být zatepleni

„Od září si zájemci můžou v Nové zelené úsporám podat žádost o výměnu plynových kotlů a topidel starších než dvacet let za tepelná čerpadla. V novém programovém období Nové zelené úsporám se tím rozšíří dotační portfolio na výměnu tepelných zdrojů – k pevným palivům či elektřině přibyde plyn,“ uvedl dnes ministr životního prostředí Petr Hladík.

Podmínkou ke získání podpory bude mít aspoň částečně zateplený dům, který má energetickou náročnost minimálně ve stupni D. Aby podporované úspory byly skutečnými úsporami a nevyletěly hned špatně těsnícími okny.

Nicméně tomu se dá pomoci tím, že se žadatel zároveň pustí do zateplení, na které může z Nové zelené úsporám získat dotaci zároveň s dotací na výměnu kotle.

„Pokud dům nesplňuje minimální požadovanou úroveň energetické náročnosti, může domácnost využít kombinaci podpory se zateplením v rámci jedné žádosti o podporu,“ vysvětluje Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR, a dodává: „V případě špatně zateplených domů nemusí teplo vyrobené tepelným čerpadlem stačit k dostatečnému tepelnému komfortu a pro obyvatele domu to může znamenat přidané náklady na přitápění elektřinou. Teoreticky by se pak mohlo stát, že by žadatelé platili za elektřinu více, než kdyby topili plynem.“

Co za co se může vyměnit

Podporované budou následující výměny tepelných zdrojů:

O dotaci na teplené čerpadlo tedy můžou žádat majitelé starších plynových kotlů a dalších plynových topidel, jako jsou třeba WAVky. Vybrat si můžou z různých typů čerpadel tak, aby vybrané zařízení co nejlépe vyhovovalo otopné soustavě v jejich domě.

Výměna zdrojů tepla v novém období bude pokračovat za podobných podmínek jako dosud. Dál se bude dotovat i výměna zdrojů tepla na chatách a chalupách, respektive v rekreačních objektech, za podmínky, že v nich žadatel má aspoň dva roky hlášený trvalá pobyt.

Novinkou bude o 40 tisíc korun vyšší podpora na tepelná čerpadla typu země-voda s plošným kolektorem. Nová zelená úsporám nově podpoří i individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu.

Naopak tepelná čerpadla se zemními vrty už podporována nebudou.

Dotaci je možné získat i zpětně na výměny provedené od 1. ledna 2021.

Kolik je možné na výměnu zdroje tepla dostat?

Podpora bude od září následující:

Podporované typy zdrojů Výše dotace [Kč] Pouze vytápění Vytápění + ohřev vody Kotel-bio Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže nebo se samočinnou dodávkou paliva 80 000 Kotel-bio+ Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet 100 000 Kamna Lokální zdroj/zdroje na biomasu se samočinnou dodávkou paliva. Sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem. Individuálně na místě stavěná akumulační kamna na biomasu. 45 000 TCA/TCA+ Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch 60 000 80 000 TCV/TCV+ Tepelné čerpadlo vzduch-voda 80 000 100 000 TC-FV Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění a ohřev vody s podporou FV 140 000 TCK/TCK+ Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem 120 000 140 000 CZT Napojení na soustavu zásobování teplem 40 000 Zdroj: Státní fond životního prostředí

Dotace na fotovoltaiku jednodušší

Mezi dotacemi na úsporná opatření jsou nejvíc žádané dotace na fotovoltaiku. Každý měsíc teď přichází přes 6500 žádostí. K úlevě žadatelů i úředníků Státního fondu životního prostředí, které administruje Novou zelenou úsporám, přijde od září zjednodušení.

K žádosti nebude potřeba dokládat projektovou dokumentaci, pouze vyhodnocení úspor a přínosů. Základní podpora se sjednotí bez ohledu na instalovaný měnič, maximální výše dotace zůstane na 200 tisících korun.

Kolik je možné na fotovoltaiku dostat?

Stejně jako dnes je možné v jediné žádosti víc úsporných opatření a získat motivační bonus ve výši 10 tisíc korun za každou kombinaci. „Kromě toho desetiprocentní bonifikací zvýhodníme domácnosti v hospodářsky a sociálně znevýhodněných obcích s rozšířenou působností,“ doplnil ministr životního prostřední Petr Hladík.

Dotace samotné jsou vyčíslené takto:

Dotace na FV systémy a ohřev vody Ohřev vody Výše podpory [Kč] Solární termický ohřev vody, plocha apertury panelů min. 1,8 m² 45 000 Solární termický ohřev vody s přitápěním, plocha apertury panelů min. 3,6 m² 60 000 Solární fotovoltaický ohřev vody, instalovaný výkon min. 1,5 kW 45 000 Tepelné čerpadlo pro ohřev vody 45 000 FV systémy Výše podpory [Kč] Minimální instalace o výkonu 2 kWp 60 000 Minimální instalace o výkonu 2 kWp s efektivním využitím tepelného čerpadla 100 000 Za 1 kWp instalovaného výkonu nad 2 kWp 10 000 Za 1 kWh el. akumulačního systému s akumulátory na bázi lithia 10 000 Dotace na dobíjecí stanice – snížení podpory ze 30 000 na 15 000 Kč Instalace dobíjecí stanice 15 000 Kč Zdroj: Státní fond životního prostředí

Solární šmejdi úřadují

Faktu, že v červnu končí na dva měsíce příjem žádostí do Nové zelené úsporám, využívají nejrůznější firmy, které oslovují potenciální klienty (nebo prostě spamují) a snaží se v nich vyvolat dojem, že program končí, případně nejistotu, jestli od podzimu na dotace dosáhnou. Tlačí je tak k rychlým a nerozváženým objednávkám solárních systémů.

Nová zelená úsporám ale nekončí. Pauza se týká jenom přijímání žádostí. „Ujišťuji každou domácnost se zájmem o fotovoltaiku, že v podpoře budeme pokračovat jako doposud. V další etapě Nové zelené úsporám se pro žadatele nic zásadního nemění. Základní změnou je zjednodušení administrace žádostí a navýšení dotací na vybraná opatření. Obavy, že od podzimu bude Nová zelená úsporám méně výhodná, případně že bude méně dostupná, nejsou namístě,“ uklidňuje Petr Valdman ze Státního fondu životního prostředí.

Příjem žádostí ve stávající Nové zelené úsporám bude ukončen 30. června 2023, příjem žádostí v nové etapě začne v září 2023. Administrace přijatých žádostí, dokládání realizace úsporných opatření i vyplácení finančních prostředků budou pokračovat i v letních měsících bez přerušení.

