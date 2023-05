Zelená úsporám pro bytové domy. Chudí sousedi už rekonstrukce brzdit nebudou

Žádost o dotaci v programu Nová zelená úsporám je možné podat do 30. června do 15 hodin. Včetně dokumentů o realizaci projektu.

Pak bude mít program prázdniny a po nich se má v září Nová zelená úsporám vrátit s jednodušším podáváním a vyřizováním žádostí a dalšími novinkami.

Celkově budou dotace vyšší, zvýhodní se komplexní rekonstrukce a rozšíří se okruh možných žadatelů u bytových domů. Zvláštní podporu dostanou nízkopříjmové domácnosti a domy ve vybraných obcích s rozšířenou působností.

Jednodušší žádání: už žádné faktury

Pro všechny žádosti o Novou zelenou úsporám je zásadní jedna změna. Žádost o dotaci se zjednodušší. Stejně jako u programu Nová zelená úsporám Light nebude potřeba přikládat k žádosti faktury – a těch u bytového domu mohly být i desítky.

Nově jsou dotace navázány na jednotku: na jedno vyměněné okno, na jeden čtvereční metr zateplené fasády a podobně. K proplacení dotace pak bude stačit závěrečná zpráva technického dozoru, že se skutečně úpravy v daném rozsahu a požadované kvalitě provedly.

Faktury bude stačit archivovat pro případnou kontrolu.

Na co všechno se dá v Nové zelené úsporám od září žádat?

Podporuje se to samé, co dosud.

Dotace pro společenství vlastníků a bytová družstva.

Další novinkou Nové zelené úsporám jsou programy zacílené na bytové domy ve vlastnictví společenství jednotek a bytových družstev.

Podmínkou pro provedení renovace je souhlas všech vlastníků nebo členů družstva. Ministerstvo životního prostředí a Státní fond životního prostředí, který dotace Nová zelená úsporám administruje, došly k názoru, že je potřeba zohlednit, že takové renovace často brzdí méně majetní členové družstva – z obav z finanční zátěže, kterou by to pro ně znamenalo.

„Hledali jsme cestu, jak zohlednit nízkopříjmovost vlastníků bytů, kteří často nesouhlasí s nákladnějšími opravami celého domu,“ řekl Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí. „Hlavním úskalím při rozhodování, zda přistoupit k větší investici na renovaci budovy, bývá obava z velkého nárůstu pravidelných příspěvků do fondu oprav.“

Řešením je zvláštní bonus, který společenství vlastníků nebo bytové družstvo na každou nízkopříjmovou domácnost dostane. Nízkopříjmovost je definovaná stejně jako u Nové zelené úsporám Light: všichni členové dané domácnosti (s výjimkou dětí) musí být starobní důchodci, invalidní ve třetím stupni nebo domácnost musí pobírat v rozhodném období příspěvek na bydlení. Součástí žádosti jsou pak dokumenty, které to dokládají: rozhodnutí o přiznání důchodu nebo příspěvku na bydlení.

Za každou nízkopříjmovou domácnost bude dotace navýšená o bonus, který může být až 150 tisíc na domácnost s nižšími příjmy. Výše bonusu závisí na rozsahu realizovaného zateplení a na podlahové ploše bytů těchto domácností. Bonus je vázaný na konkrétní domácnost: to znamená, že její příspěvek do společného rozpočtu na zateplení bude o tuto částku nižší. Pokud už je ve společném fondu našetřeno víc peněz, můžou jim být odpuštěny budoucí příspěvky do fondu až do výše bonusu a podobně.

Jeden háček tu ale přece jenom je. Bytová družstva i společenství vlastníků můžou žádat o podporu ve všech oblastech, které zůstávají stejné jako doposud: tedy na zateplení, na zelené střechy, na záchyt a využití dešťové vody, na výsadbu zeleně… Bonus pro nízkopříjmové se ale týká jen zateplení budovy: to znamená výměnu oken a dveří, zateplení fasády, zateplení střechy či půdy.

Dotace pro společenství vlastníků a bytová družstva může být vyplacena zálohově, dopředu. I to je podstatná novinka.

Nová zelená úsporám Light pro domácnosti v bytových domech

Od září se rozšíří i Nová zelená úsporám Light, program určený výhradně pro nízkopříjmové domácnosti. Rozšíření se týká takových domácností v bytových domech, které už prošly zateplením – až na tyto nízkopříjmové domácnosti. V praxi tedy jde o výměnu oken. Pokud ve většině domu proběhla výměna oken, ale nízkopříjmové domácnosti se výměny nezúčastnily, můžou si zažádat o dotaci. Ta je stanovená ve výši 12 tisíc korun za okno.

I tato dotace může být čerpána dopředu, před provedením prací. Žadatel musí být vlastník bytu a musí splňovat podmínku nízkopříjmovosti.

Dotace pro bytové domy ve vlastnictví obcí

„Jednou z našich priorit je zmodernizovat bytové domy ve vlastnictví obcí. Vzhledem k tomu, že zde vnímáme zvýšený veřejný zájem, navyšujeme jednotkové dotace úsporných opatření. Dotace tak může dosáhnout výše až 75 procent vynaložených nákladů, nebo podle limitů veřejné podpory,“ řekl ministr životního prostředí Petr Hladík.

Obce můžou požádat o podporu všech typů opatření. Dotace jsou opět stanovené na jednotku, tedy kus vyměněných dveří, vysazený strom, metr čtvereční zateplené fasády a podobně. Účetní doklady stačí uložit pro případnou kontrolu.

Dotace pro bytové domy vlastněné fyzickými a právnickými osobami

Podporuje se všechno jako dosud. Dotace jsou ale vyšší a jednodušší je i podání žádosti. Opět se k ní nemusí přikládat účetní doklady.

Zvýhodnění pro domy ve znevýhodněných obcích

Pokud bude o dotaci žádat vlastník domu, který se nachází na území obce s rozšířenou působností, již stát uznal jako znevýhodněnou. Dotace se bude navyšovat o 10 procent.

Jestli je jeho obec znevýhodněná může žadatel poznat při vyplňování žádosti – to se dělá jedině online a systém ho na znevýhodněnost obce sám upozorní a započítá ji.

Zdroj: Ministerstvo životního prostředí

Gabriel Pleska Vystudoval český jazyk a literaturu. Pracoval v literárním časopise a na tiskovém oddělení České pošty, později na volné noze jako korektor a editor. Editoval články pro Peníze.cz, pro Finmag.cz i pro papírový Finmag. Psává... Další články autora.

