Hypotéky mírně zlevňují, ukazují nová čísla z bank

Průměrná nabídková sazba hypoték třetí měsíc v řadě mírně klesla. Úvěr do 80 % ceny nemovitosti (LTV) nabízejí banky v průměru za 6,19 % p.a., zatímco před měsícem to bylo za 6,14 %. Vyplývá to ze statistiky Swiss Life Hypoindex k 7. srpnu.

Měsíční splátka hypotéky na tři a půl milionu korun, sjednané do 80 % ceny nemovitosti, splatnosti 25 let a průměrné sazbě 6,19 % se v srpnu snížila o 118 korun na 22 950 korun.

„Od letošního května klesla průměrná nabídková sazba už o 13 bazických bodů, přesto o zásadní změně trendu směrem k nižším sazbám zatím nemůže být řeč,“ říká Jiří Sýkora, hypoteční analytik společnosti Swiss Life Select.

„Pro představu: zmíněný pokles sazeb od letošního května na splátce hypotéky ve výši 3,5 milionu korun a splatností 20 let činil pouhých 276 korun,“ upřesňuje Sýkora.

Pod hranici 23 tisíc korun se průměrná měsíční splátka hypotéky dostala naposledy v říjnu loňského roku, kdy při průměrné nabídkové sazbě 6,2 % p. a. činila 22 991 korun.

Nejvýrazněji zlevnily v uplynulém měsíci hypotéky fixované na tři roky, a to o osm bazických bodů: u úvěrů do 80 % zástavní hodnoty nemovitosti (LTV) klesla průměrná sazba na 6,2 % p. a., u úvěrů pro mladé do 36 let (LTV nad 80 %) na 6,48 %.

Průměrná sazba hypoték fixovaných na pět let klesla o sedm bazických bodů: u úvěrů s LTV do 80 % klesla na 5,92 % p. a., u hypoték s LTV nad 80 % klesla na 6,2 %.

Hypotéky s desetiletou fixací zlevnily v průměru o pět bazických bodů: u úvěrů s LTV do 80 % klesla průměrná sazba na 6,03 % p. a., u hypoték s LTV nad 80 % klesla na 6,31 %.

Sazby hypoték fixovaných na jeden rok klesly pouze o jeden bazický bod, a to na 6,6 % p. a. v případě LTV do 80 %, respektive na 6,09 % v případě LTV nad 80 %.

Hledáte výhodnou hypotéku? Poradíme! Porovnáme hypoteční úvěry a pomůžeme vám vybrat ten nejvýhodnější. Ať refinancujete, nebo potřebujete nový úvěr. Chci ušetřit na hypotéce

Bankovní rada České národní banky na srpnovém zasedání podle očekávání úrokové sazby nezměnila. Základní úroková sazba tak zůstává už od loňského června na sedmi procentech – a zřejmě ještě nějakou dobu zůstane.

„O snižování sazeb bankovní rada nejednala, protože míra inflace podle ní zatím neumožňuje o tom uvažovat. Debata o tom přijde na pořad možná na podzim. Možnosti ohledně budoucího vývoje sazeb jsou podle ČNB otevřené a vše bude záviset na vývoji ekonomiky. Guvernér ČNB Aleš Michl ale nevylučuje ani další zvyšování sazeb,“ připomíná Sýkora.



Vyhlídky na snižování úrokových sazeb hypoték tak podle něj nejsou příliš pravděpodobné. „Tak jako ČNB neučinila žádnou změnu ve vyhlašovaných sazbách, tak logicky ani banky nepřistupují k nějakému výraznějšímu snižování hypotečních sazeb. A tak jedinými hybnými silami, které roztáčejí kola hypotečního trhu, zůstávají snižující se ceny nemovitostí a zmírnění omezujícího limitu DSTI,“ dodává Sýkora.

Od 1. července zrušila Česká národní banka limit ukazatele DSTI, který určoval maximální procentní podíl celkové výše všech měsíčních splátek úvěru na čistém měsíčním příjmu žadatele o úvěr.

redakce Peníze.CZ Jsme největší web o osobních financích v Česku. Přinášíme aktuality, praktické návody, kalkulačky a další přehledy. Do rodiny vydavatelství NextPage Media s námi patří i Finmag, Heroine a Footbal Club. Můžete nás sledovat... Další články autora.

Cestovní pojištění do 2 minut Pojistěte se online s akční slevou 15 % a získejte nonstop asistenci Mám zájem

Sdílejte článek, než ho smažem