Stavební spoření po snížení státní podpory. Kdo teď dá nejvíc?

Porovnání stavebního spoření při vkladu 1700 Kč měsíčně po dobu šesti let Nabídky porovnáváme podle částky, kterou naspoříme úložkami 1700 korun za měsíc po dobu šesti let. Do výpočtu jsme vedle úroků a státní podpory zahrnuli také poplatky a daně. Vycházíme z toho, že od roku 2024 klesne státní podpora na polovinu dosavadního stavu. Čistá úroková sazba v posledním sloupci nám říká, jako by musel být úročen ideální účet, bez poplatků a daní, abychom na něm naspořili stejnou částku. Do srovnání jsme zahrnuli jen tarify, které lze sjednat samostatně (tj. bez nutnosti uzavřít smlouvu o dalším produktu).